990 Kilogramm galt es bei der Wiegewette mit Konserven zu überbieten. (Karsten Klama)

Bisher hat es noch immer geklappt, so auch in diesem Jahr. Als Rechtsanwältin Doortje Jeddeloh aus der Kanzlei Puvogel und Partner am Sonnabend gegen 13 Uhr die Wiegewette in der Marktpassage für beendet erklärte, war der positive Ausgang der jährlich wiederkehrenden Aktion bereits abzusehen. Obwohl der Verkauf der Konserven, Saft- und Softdrink-Flaschen zunächst schleppend verlaufen war, toppte letztendlich das Gewicht der Lebensmittel die 990 Kilo der zehn Rotarier. „Der Vorsprung ist deutlich“, freute sich Tafel-Chef Rainer Kunze, der zwischendurch immer mal wieder zum Mikro greifen musste, um die Achimer zum Kauf von Erbsen, Karotten und Co. zugunsten Bedürftiger zu animieren. „Auch eine Reihe von Sponsoren hat sich wieder richtig ins Zeug gelegt“, sagte Kunze.

Ute Barth-Hajen war ebenfalls beeindruckt von dem Ergebnis, das die 1000-Kilo-Marke hinter sich gelassen hatte. Gleichzeitig erteilte sie Plänen, das Spektakel künftig an einem anderen Ort aufzuziehen, eine deutliche Absage. Nachdem bekannt geworden war, dass die Statik der Marktpassage eine Erhöhung des Gesamtgewichts nicht weiter erlaube (wir berichteten), waren etwa von Bürgermeister Rainer Ditzfeld alternative Plätze für eine Austragung der Wette ins Spiel gekommen. „Ich verstehe den Ehrgeiz des Bürgermeisters, in jedem Jahr zu einem höheren Ergebnis zu kommen“, erklärte die Organisatorin, lehnte aber dessen Vorschläge für eine Verlegung ab. Der Edeka-Markt in Bierden sei zu weit weg, und auch den Bibliotheksplatz halte sie für ungeeignet. „Bei Temperaturen, wie wir sie heute haben, mag niemand stundenlang im Freien stehen“, erklärte sie ihren Standpunkt. Einen Ausweg sieht Barth-Hajen darin, das Ausgangsgewicht auf den diesjährigen Wert zu begrenzen.

Neben der Wiegewette stand am Sonnabend auch die Ziehung der Gewinner der Stadttombola an. Und auch diese konnte an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. „Es sind kaum noch Lose zu bekommen“, bilanzierte Jürgen Hille, der dem Tombola-Verein seit dem Rückzug von Axel Burmeister vorsteht. Mehr als 6000 Preise im Gesamtwert von 53 000 Euro galt es zu ergattern; unter ihnen eine Reise nach Mauritius, ein Musical-Besuch in Hamburg und als absolutes Highlight ein VW Up. Zusätzlich zu den Gewinnern freuen sich wiederum die Kunden der Tafel. Von den Erlösen profitieren darüber hinaus die Liesel-Anspacher- und die Erich-Kästner-Schule, die Waldheim-Stiftung, das Schulschiff-Projekt, die Freilichtbühne Daverden, das Palliativ-Netzwerk sowie das Rotary-Projekt „Lesen lernen, Leben lernen“.

Während vor der Marktpassage auf dem Wochenmarkt zur gleichen Zeit Gänse fürs Weihnachtsfest bestellt wurden und Adventssträuße den Besitzer wechselten, begleitete Vladimir Kozyrev die Einkäufe der Achimer auf seinem Akkordeon. Weihnachtslieder und aktuelle Hits entlockte der Musiker an diesem Vormittag seinem Instrument und ließ sich dabei bereitwillig in ein Gespräch verwickeln. Seit 22 Jahren verbringe er die Vorweihnachtszeit in Deutschland, gerne auch immer in Achim. So könne er sein mageres Einkommen aufbessern und gleichzeitig ein wenig Stimmung verbreiten, erzählte er. Drei Tage vor dem Fest begibt sich der 48-jährige Berufsmusiker auf die Rückreise ins 6000 Kilometer entfernte Nowosibirsk, um dort mit seiner Familie bei eisigen Temperaturen Weihnachten zu feiern.

Die winterlichen Temperaturen in Achim hielten auch am Abend noch an und hatten ihren Anteil daran, dass sich das kleine weihnachtliche Budendorf auf dem Bibliotheksplatz nur zögerlich füllte. Markus Reupke ließ sich jedoch nicht beirren und feierte mit einem Freund aus Delmenhorst bei Glühwein und Bratwurst. Auch Monika und Ingo Schwarting genossen die Stimmung, die unter anderem von einem Helene-Fischer-Double auf der Bühne angeheizt wurde. Besonders eindrucksvoll: Zwei Kupferkessel, aus denen an einem Stand Feuerzangen-Bowle unaufhörlich in die Becher der Gäste floss.

Zur Sache

Gewinner der Stadttombola

Die Gewinnzahlen der diesjährigen Stadttombola in der Reihenfolge ihrer Gültigkeit: 11045, 28947, 12826, 22532, 05153, 33555, 38092, 02865, 26405, 24838, 33445, 31672, 00155, 23324, 19929, 31277, 14906, 22626, 13410, 30067.