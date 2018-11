Wer als neuer Chef in Rathaus Oyten einzieht, zeigt sich voraussichtlich am 26. Mai 2019. (Viola Heinzen)

Das ist mal eine Hausnummer: Dem innerparteilichen Aufruf der Oytener Sozialdemokraten, sich für die SPD-Kandidatur für das Bürgermeisteramt zu bewerben, sind gleich drei Mitglieder gefolgt. Und alle können wohl getrost als kommunalpolitische Schwergewichte bezeichnet werden. Ihren Hut in den Ring geworfen haben Günter Block-Osmers, Heiko Oetjen und Volker Schröder. Sie haben sich am Dienstagabend bei einer Vorstandssitzung offiziell als Bewerber vorgestellt.

Günter Block-Osmers. (SPD)

„Wir sind der Meinung, dass jeder von ihnen ein guter Bürgermeister für Oyten sein könnte“, zeigen sich die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins, Marcus Neumann und Kathrin Packham, angetan angesichts dreier starker Bewerber. Die Entscheidung darüber, wen die Oytener Sozialdemokraten ins Rennen schicken, fällt aber nicht der Vorstand. Für den 13. Dezember werden alle in der Gemeinde wohnenden SPD-Mitglieder zu einer Aufstellungskonferenz geladen. „In geheimer Wahl wird dann intern der Kandidat der SPD gewählt und anschließend öffentlich bekannt gegeben“, teilt die Vorstandsspitze mit, die der Entscheidung gelassen entgegensieht: „Wir sind in der sehr guten Position, dass wir mehrere hervorragend geeignete Kandidaten in den eigenen Reihen haben.“

Günter Block-Osmers kommt aus Sagehorn und ist nicht nur Ratsmitglied, sondern auch Vorsitzender des wichtigsten politischen Gremiums der Gemeinde. Der 61-Jährige war ehrenamtlich fast 15 Jahre lang erster Vorsitzender des TV Oyten. Beruflich hat er eine leitende Funktion in der Bremer Verwaltung inne. Heiko Oetjen führt seit 17 Jahren die SPD-Fraktion im Gemeinderat an. Zudem ist der Bassener stellvertretender Bürgermeister. Der 50-jährige Redakteur ist seit 25 Jahren bei einer Tageszeitung tätig. Seit 16 Jahren Ratsmitglied ist Volker Schröder aus Oyten-Mitte. Der 56-Jährige sitzt dem Fachausschuss für Wirtschaft und Finanzen vor. Beruflich leitet der gelernte Krankenpfleger eine Klinik mit 240 Mitarbeitern.

Heiko Oetjen. (SPD)

Der neue Bürgermeister der Gemeinde Oyten wird voraussichtlich parallel zur Euro- und Landtagswahl am Sonntag, 26. Mai 2019, von den Bürgern gewählt. Amtsinhaber Manfred Cordes (SPD) hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, den Chefsessel im Rathaus bereits zwei Jahre vor dem Ablauf seiner Legislaturperiode räumen zu wollen (wir berichteten). Möglich macht diesen Schritt eine in der Niedersächsischen Kommunalverfassung festgehaltene Sonderregelung. Noch bis zum 31. Oktober des kommenden Jahres bleibt Cordes Oytens Bürgermeister, dann übernimmt sein Nachfolger – beziehungsweise vielleicht ja auch eine Nachfolgerin.

Denn wer im kommenden Jahr alles ins Rennen um das Amt gehen wird, ist noch völlig offen. Außer der SPD haben alle anderen Fraktionen im Gemeinderat bisher noch keine Bewerber zu verzeichnen oder diese zumindest noch nicht öffentlich gemacht. Bei einer ersten Nachfrage kurz nach der Rücktrittsankündigung von Cordes hatten sich alle Parteien zumindest theoretisch vorstellen können, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Vorgelegt hat jetzt in jedem Fall die SPD mit namhaften Interessenten. Welche Mitglieder von anderen Parteien folgen und ob eventuell auch Rathausmitarbeiter oder gar sonstige parteiunabhängige Oytener Bürger Ambitionen hegen, werden die nächsten Wochen zeigen.