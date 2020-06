Die Hygieneschleuse, die bisher aus Zelten bestand, wurde durch Container ersetzt. (LANDKREIS VERDEN)

Eine über 85-jährige Frau aus dem Oytener Pflegeheim, in dem das Coronavirus ausgebrochen ist, ist laut Kreisverwaltung am Montagabend an den Folgen der Covid-19- Erkrankung gestorben. Sie ist der dritte Todesfall in der Bevölkerung des Landkreises Verden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Landrat Peter Bohlmann sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Sieben neue Fälle

In der Heimeinrichtung kamen bis Dienstagnachmittag sieben neue Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hinzu: vier Bewohner und drei Pflegekräfte. Alle sieben Personen waren bei der ersten Testung noch negativ, entwickelten aber in der Zwischenzeit Symptome und wurden erneut getestet. Die Pflegekräfte wurden umgehend unter häusliche Quarantäne gestellt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis offiziell auf 221.

Mehr zum Thema Corona-Ausbruch im Pflegeheim Ausnahmezustand am Altenheim in Oyten Aufgrund eines Corona-Ausbruchs in einem Oytener Pflegeheim hat der Kreis Verden am Sonntag ein ... mehr »

Die am Sonntag vor der Pflegeeinrichtung in Oyten aufgebaute Zelt-Hygieneschleuse wurde am Dienstag durch zwei feste Container ergänzt. Neben Kreismitarbeitern sind Einsatzkräfte des THW und des DRK vor Ort im Einsatz.