Wie Christine Koch in Oyten nehmen in Kürze auch DRK-Helfer in Achim-Baden und im Achimer Rathaus die kostenlosen Bürger-Schnelltests ab. (Björn Hake)

Achim. Nachdem im Nordkreis des Landkreises Verden von den Gemeinden in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) bereits Schnelltestzentren in Oyten und Ottersberg eingerichtet worden sind (wir berichteten), kommt nun die Stadt Achim an die Reihe. Wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld und der Achimer DRK-Vorsitzende Sven Lifka am Freitag in einer Pressevideokonferenz erklärten, wird das DRK fortan im ehemaligen Feuerwehrhaus in Achim-Baden und mit einem mobilen Team im Rathausfoyer die kostenlosen Corona-Schnelltests für Bürger anbieten. Einige wichtige Details sind aber noch zu klären.

In Baden wird demnach montags und freitags getestet, wobei laut Lifka die genauen Zeiten noch nicht vollends feststehen. „Da müssen wir noch schauen, inwieweit uns die Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen“, sagte er. Klar sei aber, dass freitags auf jeden Fall in der Zeit von 17 bis 20 Uhr getestet werden soll - das Angebot in Baden startet am Freitag, 9. April. Und montags soll dort ebenfalls der Zeitraum „nachmittags bis abends“ abgedeckt werden, verbindliche Uhrzeiten konnte Lifka noch nicht nennen. Auch steht noch nicht genau fest, ab wann die Termine gebucht werden können; Lifka geht aber davon aus, dass dies spätestens nach Ostern über die Internetseiten der Achimer DRK-Ortsvereine und die des Kreisverbands Verden möglich sein wird.

Nur Online-Terminvergabe

Zunächst können sich Interessierte für das Testzentrum Baden nur online registrieren und einen Termin holen, sie bekommen dann einen QR-Code zugeschickt, den sie ebenso wie einen Lichtbildausweis bei ihrem Testtermin vorzeigen müssen. Über die Telefonnummern der Ortsvereine und des Kreisverbands könnten aber jederzeit Informationen zu den Testzentren erfragt werden, sagte Lifka.

Gänzlich ohne Termin

Gänzlich ohne Termine sollen die Bürgertests im Rathausfoyer ablaufen - weder telefonisch noch online wird es möglich sein, im Vorfeld einen Termin zu machen. Es gilt die Devise „Vorbeikommen und testen lassen“. Das wird immer parallel zum Achimer Wochenmarkt möglich sein, also mittwochs und sonnabends jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. „Wer nicht sofort an die Reihe kommt, bekommt direkt ein Zeitfenster mitgeteilt und kann in der Zwischenzeit seine Besorgungen erledigen“, erklärte Ditzfeld die Idee hinter diesem Angebot. Die Bürgertests im Rathausfoyer starten dann am Sonnabend, 3. April. „Wir sind in Achim mit der Eröffnung der Testzentren deshalb später dran, weil das DRK hier noch mit den Tests des Personals, insbesondere in den Kitas und Schulen befasst war“, sagte der Bürgermeister.

Er ist nun froh, dass sich Bürger in der Stadt Achim zumindest „an sechs Tagen in der Woche“ kostenlos testen lassen könnten. Denn er habe mit den Hausärzten in Achim gesprochen und sie gebeten, vornehmlich dienstags und donnerstags zu testen. Und der Verwaltungschef betonte, dass weiterhin sonnabends im Rathaus das Bürgerbüro und die Stadtbibliothek geschlossen bleiben werden. Die Stadt Achim stelle dem DRK das Foyer zur Verfügung und sorge auch dafür, dass Security am Eingang des Rathauses wie bisher den Einlass regelt. Auch wenn noch Fragen offen sind, sieht Ditzfeld, den inzwischen diverse Nachfragen von Bürgern zu Schnellteststationen erreicht hätten, die Stadt Achim nunmehr „gut aufgestellt“ und im DRK einen „verlässlichen Partner“.

Ergebnis gibt es vor Ort

Wer getestet wurde, könne auf das Ergebnis vor Ort warten oder es sich per E-Mail zuschicken lassen. Sven Lifka: „Ist bei einem Bürger der Schnelltest positiv, bekommt er direkt die Verhaltenshinweise von uns mit auf den Weg“. Denn dann sei ein sogenannter PCR-Test im Anschluss durch den Hausarzt vorgeschrieben, ebenso eine Quarantäne. Auf Nachfrage schilderte Lifka, dass das DRK für einen für die Bürger kostenlosen Schnelltest sechs Euro angerechnet bekomme, im Gegenzug aber Kosten für die Organisation der Testzentren, für die technische Infrastruktur sowie die Ausstattung und die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Helfer habe. „So gehen wir mit einer schwarzen Null daraus hervor“, mutmaßte er. Allerdings sei es so, dass mittlerweile auch der Einkauf der Schnelltests teurer werde, eben weil die Nachfrage der testenden Organisationen steige.

Zur Sache

Kostenlose Schnelltests im Kreisgebiet

Übersichten über weitere Schnellteststationen im Kreis Verden, die die kostenlosen Bürgertests anbieten, gibt es auf der Homepage des Landkreises Verden unter der Adresse www.landkreis-verden.de (Rubrik Coronavirus). Dort sind bisher (Stand Freitagnachmittag) sieben Apotheken aufgeführt, die die Schnelltests anbieten. Demnächst sollen dort auch weitere Drittanbieter gelistet werden, die nach einer Prüfung die Akkreditierung bekommen. Auch die Arztpraxen im Landkreis Verden beteiligen sich, wie berichtet, an den kostenlosen Bürgertests. Unter der Internetadresse www.arztauskunft-niedersachsen.de können Interessierte eine Umkreissuche starten und sich die Praxen anzeigen lassen, die in Frage kommen. Dazu müssen sie in der Suchmaske bei dem Suchkriterium „Besonderheiten“ das Kriterium „Corona-Schnelltest“ auswählen. Nach wie vor aber gilt: Zunächst sollte der eigene Hausarzt nach dem Bürgertest gefragt werden und wie Rückmeldungen aus der Leserschaft zeigen, testet nicht jeder in der Liste aufgeführte Arzt auch Bürger, die nicht zu seinen Patienten zählen. Daher empfiehlt sich immer der vorherige Anruf, der für eine Terminabsprache aber ohnehin notwendig ist, um dies vor einem Arztbesuch in Erfahrung zu bringen.