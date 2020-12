Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Verden haben sich vor der Rettungswache in Achim versammelt. (Björn Hake)

Bis zum Ende der Schlichtung im Tarifstreit zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und seinen von der Gewerkschaft Verdi vertretenen Beschäftigten dürfen diese nicht streiken. „Aber sie sind gewillt und werden es nach der Schlichtung tun, wenn es kein annehmbares Angebot der Arbeitgeberseite gibt“, sagte Jörn Bracker, Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirks Bremen-Nordniedersachsen am Montag vor der Rettungswache in Achim. Dort hatten sich etwa 40 Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Verden versammelt, um ihrer Unzufriedenheit bei einer Informationsversammlung unter freiem Himmel Ausdruck zu verleihen. Um den Protest auch sichtbar zu machen, haben sie in der Dämmerung die Fahrzeuge aus den Hallen gefahren und das Blaulicht angeschaltet.

DRK-Geschäftsführer Dirk Westermann war, wie er unserer Redaktion gegenüber bereits deutlich gemacht hatte (wir berichteten), der Versammlung fern geblieben. Auch ansonsten sprach niemand von der Arbeitgeberseite. Und so erklärten Bracker und Stefan Asendorf, Notfallsanitäter beim DRK Verden und Mitglied der Bundestarifkommission, den Rotkreuzlern, wie es nach den gescheiterten Tarifverhandlungen nun weitergeht. Wobei zunächst Warten angesagt ist, denn es könne vier Wochen dauern, bis die Schlichtung erfolgt ist. Die Belegschaft könne nicht verstehen, dass die Arbeitgeberseite eine Hochgruppierung der Notfallsanitäter ablehnt und die Corona-Sonderzahlung für dieses Jahr nur in Aussicht gestellt hat, wenn das auf dem Tisch liegende Angebot insgesamt bis zum Jahresende angenommen wird. „Das hat die Leute empört“, hat Bracker erfahren.