Beim jüngsten Moyn-Moyn-Festival in Oyten stellte die Polizei Drogen bei einigen an- und abreisenden Gästen sicher (Symbolfoto). (Björn Hake)

Beim jüngsten Moyn-Moyn-Festival am Backsberg haben laut Polizei etwa 3500 Personen „überwiegend friedlich“ gefeiert. Drei Mal mussten Polizeibeamte einschreiten, weil Besucher auf dem Gelände randalierten und mitunter medizinische Hilfe benötigten. Teilweise konnten die Personen nur mit Zwang vom Gelände gebracht werden. Ein 23-jähriger Mann musste die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Autofahrer kontrolliert

Rund um das Festival hatte die Polizei mit Unterstützung des Zolls Autofahrer während der An- und Abreise kontrolliert. Die Beamten stellten in 26 Fällen Anzeichen für einen Drogeneinfluss am Steuer fest. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen. Ferner wurden Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. In 13 Fällen wurden jeweils geringe Mengen mutmaßlicher Betäubungsmittel sichergestellt. Um welche Substanzen es sich im Einzelnen handelt, wird noch geprüft. Gegen ihre Besitzer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Substanzen sichergestellt

Auch wurde ein 32-jähriger Autofahrer angehalten, der wegen Anzeichen eines Drogeneinflusses eine Urinprobe abgeben musste, die den Verdacht bestätigte. Im Verlauf der Kontrolle versuchte er laut Polizei, Drogen vor den Beamten zu verstecken. Als dies nicht gelang, zerstörte er das Behältnis. Fündig wurden die Beamten dennoch: Zwei noch unbekannte Substanzen wurden im Pkw sichergestellt.