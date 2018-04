Die Ermittler durchsuchten vier Wohnungen in Achim. (Björn Hake)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln haben Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in der Nacht auf Donnerstag insgesamt sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Vor den Festnahmen hatten die Beamten Erkenntnisse über ein anstehendes Drogengeschäft am Mittwochabend in Achim erlangt. Beamte des Polizeikommissariats Achim konnten daraufhin tatsächlich ein verdächtiges Fahrzeug auf der Anfahrt feststellen und auf der Rastanlage Goldbach an der Autobahn 27 stoppen. Im mit zwei Personen besetzten Pkw fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Drogen handelt. Die Substanz wurde daraufhin beschlagnahmt und die zwei männlichen Insassen im Alter von 28 und 24 Jahren vorläufig festgenommen.

Anschließend durchsuchten die Ermittler gegen 22 Uhr vier Wohnungen im Achimer Stadtgebiet. In den Wohnungen trafen die Beamten unter anderem auf drei Männer und eine Frau, die nach derzeitigem Ermittlungsstand verdächtig sind, an dem Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen zu sein. In zwei Wohnungen fanden die Beamten ebenfalls verdächtige Substanzen, bei denen es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Auch diese Stoffe sowie aufgefundenes Bargeld wurden beschlagnahmt und die drei Männer (24, 25 und 31 Jahre alt) und die Frau (38 Jahre alt) ebenfalls vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch den Zentralen Kriminaldienst und dem Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim geführt.