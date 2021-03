Mit einer Drohne fertigt das Landesamt in den nächsten Tagen Bilder von Achimer Friedhöfen an (Symbolbild). (Manfred Löffler/dpa)

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) fliegt derzeit und noch bis Donnerstag, 18. März, mit einer unbemannten Drohne über Achim, um insbesondere die Friedhöfe zu erfassen. Nach Angaben der Behörde fertigt die Drohne Luftbilder von den Friedhöfen in Bierden (In den Bergen), Achim, (Memeler Straße), in Baden (Am Friedhof) und in Badenermoor (Roedenbeckstraße) an. „Diese Befliegungen dienen der Erfassung und Aktualisierung der amtlichen Geobasisdaten auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen“, hat die Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes mitgeteilt. Vor allem sollen die Eigentümer sowie Menschen, die entsprechende Rechte an den anliegenden Flurstücken haben, auf die Flüge hingewiesen werden.

„Personenbezogene Daten gemäß DS-GVO werden in der Regel nicht erfasst. Das LGLN beachtet bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Für Rückfragen steht Interessierten Mike Byloos vom Katasteramt Verden unter der Telefonnummer 0 42 31 / 80 85 40 zur Verfügung.