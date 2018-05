Insbesondere in den Abendstunden kann es gebietsweise im Landkreis Verden zu Druckabfall in den Wasserleitungen kommen – das liegt an der Trockenheit und dem hohen Wasserverbrauch. (Patrick Pleul)

Landkreis Verden. Mai ohne Regen, fehlt's allerwegen. Die Bauern kennen diese Regel. Was sie aber auch für alle anderen Bewohner des Landkreises Verden bedeuten kann, haben die Etelser am Mittwochabend zu spüren bekommen. Plötzlich kam nur sehr wenig Wasser aus den Leitungen. "Wir können kaum duschen, springen von Tropfen zu Tropfen", heißt es von einem Bürgerin im sozialen Netzwerk Facebook. Eine andere dachte schon, seine Dusche sei kaputt und ein Etelserin hatte sich gewundert, "dass unsere Wasseruhr nur zwei Bar anzeigt". Was gebietsweise zu dem Druckabfall geführt hat, hat der Trinkwasserverband Verden am Donnerstagmorgen öffentlich erklärt: die anhaltende Trockenheit und die "sehr hohen Trinkwasserabnahmen". Beides sorge dafür, dass weitere Beeinträchtigungen in den kommenden Tagen nicht auszuschließen seien.

Insbesondere in den Abendstunden, wenn die Menschen nach der Arbeit oder dem Sport duschen oder ihre Gartenpflanzen mit Wasser versorgen, könne es zum Druckabfall kommen. Das gilt im Besonderen für die Haushalte in Achim, Oyten, Ottersberg sowie Etelsen und Cluvenhagen, denn diese werden vom Achimer Wasserwerk Wittkoppenberg versorgt. Und für das älteste der drei Wasserwerke des Trinkwasserverbandes gilt laut Geschäftsführer Stefan Hamann: "Es ist leistungsmäßig derzeit an der Grenze." Dennoch müsse sich niemand Sorgen machen, der Trinkwasserverband habe die Lage im Griff. "Es ist noch nicht so weit, dass wir zum Wassersparen aufrufen müssen", betont Hamann.

Doppelter Verbrauch

Die vielen Sonnentage und wenigen Regenfälle im Mai haben seinen Worten nach dazu geführt, dass mitunter "doppelt so viel Wasser wie an einem normalen Maitag" verbraucht werde. Daher hatte der Trinkwasserverband zunächst einen technischen Kniff probiert, um über das Wasserwerk Panzenberg, das Bremen den übrigen Flecken Langwedel und die Stadt Verden versorgt, das Wasserwerk Wittkoppenberg zu entlasten. Das stellte sich aber nicht als beste Lösung heraus und nun unternehme der Trinkwasserverband weitere Anstrengungen, um die Versorgung wie gewohnt sicherzustellen.

Vom dritten Wasserwerk Langenberg aus fließt Trinkwasser nach Kirchlinteln, Dörverden, Blender und Morsum sowie in den Landkreis Nienburg. Das Wasser wird insgesamt aus 26 Förderbrunnen gewonnen, es stammt aus Grundwasservorkommen (der Vorrat wird durch Regen und im Winter Schnee wieder aufgefüllt), Talsperren, Seen und Flüssen. In den Wasserwerken wird es technisch aufbereitet und über Versorgungsleitungen zum Verbraucher geschickt. Wie der Trinkwasserverband außerdem erklärt, entziehe er dem geförderten Trinkwasser Eisen und Mangan. "In einem weiteren Schritt wird lediglich der PH-Wert angeglichen, damit die Leitungssysteme, auch die Hausinstallationen, nicht durch ,aggressives' Wasser beschädigt werden."

Seit sechs Jahren ist Stefan Hamann Chef des Trinkwasserverbands Verden und auch aus seinen Jobs davor weiß er, dass solch lange Trockenperioden so früh im Jahr durchaus vorkommen. "2015 etwa wurde es knapp", erinnert er sich an eine vergleichbare Situation in der jüngeren Vergangenheit. Die Wetterprognosen zeigen, dass auch die komplette nächste Woche Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius möglich sind. Inwieweit die angekündigten Gewitter genügend Regen bringen, um die Situation – wenn überhaupt notwendig – zu entspannen, dürfte sich dann zeigen.



Fragen beantwortet der Trinkwasserverband unter der Nummer 0 42 31 / 76 80.