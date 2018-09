Marek Steigert und die Winkelfechter treten mit mittelalterlichen Waffen gegeneinander an. Die Klingen der Übungsschwerter sind stumpf. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Sandor Clegane ist ein echter Haudrauf, legendär sein Schwertduell mit dem Mannweib Brienne von Tarth. Beides sind Charaktere der Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones, die sich großer Beliebtheit erfreut, auch wegen spektakulärer Kampfszenen mit kreuzenden Klingen und krachenden Schwertern.

Darauf angesprochen, kann Marek Steigert nur lachen: "Das ist doch alles nur Show." Realistisch seien diese TV-Schwertkämpfe ebenso wenig wie Schaukämpfe auf Mittelaltermärkten. Steigert ist Gründer der Sparte "Historische Europäische Kampfkünste" beim TSV Uesen. Dort lernen Kampfkunstbegeisterte, mit mittelalterlichen Waffen gegeneinander anzutreten. "In Wirklichkeit dauert so ein Schwertkampf nur ein paar Sekunden, nicht minutenlang wie im TV." Er ruft seinen Co-Trainer Manuel Molnar zu sich, beide bauen sich mit einem Langschwert bewaffnet voreinander auf. Das Übungsschwert ist mit seinem Gewicht von 1,6 Kilogramm und seiner Länge von 1,40 Metern somit dem mittelalterlichen Original bis auf die stumpfe Klinge sehr genau nachempfunden. Für unerfahrene Kampfsportler stehen außerdem noch Übungsschwerter aus Kunststoff zur Verfügung. Der Kampf ist nach zwei Schlägen bereits vorbei: Den Hieb seines Trainingspartners begegnet er mit einem Konter, mit dem er den ungeschützten Hals seines Gegners trifft. "Bei einer scharfen Waffe wäre er jetzt tot", erklärt Steigert. "Die Schwerter bewegen sich hin zum Körper."

Die zweite Präsentation dauert deutlich länger. Nun lassen Steigert und Molnar die Klingen aufeinander krachen, drehen und winden sich und springen auch mal aufsehenerregend über ein geschwungenes Schwert, wie man es von Ritterfilmen her kennt. "Hier bewegt sich Schwert zu Schwert. Diese Darbietung kann man natürlich auch ausbauen und choreografieren", sagt der Trainer und grinst. Damit habe er aber nicht viel am Hut. Bei den "Historischen Europäischen Kampfkünsten" gehe es vielmehr um wahrheitsgetreue Kampftechniken.

"Winkelfechter" nennt sich die Kampfsportgruppe; die Online-Enzyklopädie Wikipedia gibt Auskunft, dass Fechtmeister im Mittelalter abschätzig Winkelfechter genannt wurden, wenn sie nicht an Universitäten unterrichteten. Mit den historischen Winkelfechtern haben Steigert und seine Sportler allerdings nichts zu tun: Er habe den Namen gewählt, weil er vor sechs Jahren zu Beginn seiner Karriere in den historischen europäischen Kampfkünsten noch unter Straßenbrücken oder im Park trainierte. "Eben in jedem Winkel, der sich anbot", erklärt der Kampfsportlehrer und lacht.

Ursprünglich habe er Karate und Jiu Jitsu unterrichtet, aber als er bei einem Lehrgang die historischen Kampfkünste kennengelernt hatte, sei er sofort fasziniert gewesen. "Hierzulande wurde die Kampfkunsttradition nicht so gepflegt wie etwa in ostasiatischen Ländern", erklärt Steigert. In Europa würden die historischen Kampfkünste erst seit den 1990er-Jahren wieder Zulauf finden. Er selber habe es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, die Tradition der "Deutschen Schule" fortzuführen. Dazu stöbert er regelmäßig in Fechtbüchern des 14. Jahrhunderts.

Seit 2015 sind die Winkelfechter Teil des TSV Uesen, trainiert wird sonntags in der Sporthalle der Grundschule Uesen und donnerstags im TSV-Vereinsheim oder bei schönem Wetter auch auf dem Rasenplatz. Mit Langschwert, Scheibendolch, Mordaxt, dem Langen Messer und der Sichel stehen eine ganze Palette an mittelalterlichen Waffen zur Auswahl. Auch "Kriegsringen der waffenlosen Selbstverteidigung" wird gelehrt, was mit dem klassischen Ringen wenig zu tun hat und eher an eine Abwandlung von Judo erinnert. Damit beweise die historische Kampfkunst ihre Alltagstauglichkeit bei der Selbstverteidigung, wie Steigert betont.

In die Zukunft blickt Steigert zuversichtlich: Sein Sport entwickele sich sehr gut, die Szene wachse kontinuierlich, es gebe viele Interessenten. Seine Winkelfechter zählten aktuell 25 Mitglieder – darunter fünf Frauen – mit steigender Tendenz. Als Nächstes freut er sich auf den Langwedeler Markt an diesem Wochenende, bei dem seine Winkelfechter die "alten Künste" präsentieren wollen. Zwar habe seine Truppe noch nicht an Wettkämpfen teilgenommen, dies solle sich aber 2019 ändern: "Dann werden wir uns mit anderen Vereinen messen", sagt der Kampfsportlehrer. Seine Kämpfer möchten dann ebenso triumphieren wie Brienne von Tarth über den "Bluthund" Sandor Clegane bei Game of Thrones.