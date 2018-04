Die Stimmungslage unter den Einzelhändlern in der Achimer Innenstadt ist zum Teil sehr düster, Ladenschließungen sind da unausweichlich. (Christian Walter)

Mindestens zwei Läden wird die Achimer Innenstadt im Juni verlieren: Axel Rumsfeld schließt "Rumsfeld 2" und auch "Das Lädchen" gibt auf, wie von dem Geschäft zu erfahren war. Ebenso soll feststehen, dass die in der Fußgängerzone ansässige Filiale eines Mode-Unternehmens ihren Mietvertrag nicht verlängert und Achim verlassen wird. "Weitere könnten folgen, es sieht sehr schlecht aus", sagt Innenstadt-Experte Rudi Knapp, zugleich Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und immer nah dran an den Kaufleuten in der City. "Einige Läden werden den Winter wohl nicht überstehen", hat Knapp bei seinen jüngsten Gesprächen erfahren. Auch, dass die Stimmung sehr am Boden sei, weil die Geschäfte immer schlechter laufen. Aber offenbar nicht überall, wie eine stichprobenartige Umfrage unserer Redaktion gezeigt hat.

Goldschmied Rumsfeld hatte die Schließung seines zweiten Geschäfts, in dem es unter anderem Armbanduhren zu kaufen gibt, folgendermaßen begründet: „Im Zeitalter des Onlinehandels ist ein Geschäft mit reiner Handelsware nicht mehr zeitgemäß. Kunden suchen das Besondere." Das will auch Uwe Rohde seinen Kunden bieten, der im Sommer vergangenen Jahres gegenüber das Lederfachgeschäft Incorio eröffnet hatte. Er konnte immer mehr beobachten, dass Menschen etwa vor dem Schaufenster von "Rumsfeld 2" standen und mit ihren Smartphones die Preise mit dem Onlinehandel verglichen haben. Insofern hält er das freie WLAN, das die städtische Wirtschaftsförderung Ende vergangenen Jahres in der City eingeführt hat, aus Einzelhändlersicht eher für kontraproduktiv. Besonders tragisch in seinen Augen: "Außer dem WLAN ist doch gar nichts geschehen." Dabei habe er gerade nach dem letztjährigen Stadtfest eine gewisse Euphorie und Aufbruchstimmung in Achim ausgemacht. "Davon ist nichts mehr geblieben."

Signale werden benötigt

Rohde zeichnet wie Rudi Knapp ein düsteres Bild. "Wenn nicht schleunigst irgendein Signal kommt, gehen hier am Jahresende die Lichter vollends aus", ist der Lederexperte überzeugt. "Und ich bin kein Mensch, der ständig nur meckert, bestimmt nicht." Er grübelt aber selbst schon, nachdem er vom Hörensagen von einigen Kollegen erfahren habe, die über das Ende dieses Jahres hinaus ihre Läden nicht weiter betreiben wollen. Rohde hat das Gefühl, dass der Einzelhandel in Achim nicht gewollt sei, niemand erkundige sich bei ihm oder anderen Händlern nach der Gemütslage oder nach Ideen. "Ein Kommunikationsfluss zwischen Stadt, Unternehmergemeinschaft und Kaufleuten ist nicht vorhanden", betont er. Überhaupt sei doch die vergangenen 20 Jahre in der Innenstadt nichts Wegweisendes passiert. "Ein Magnet, ein Frequenzbringer muss her", fordert er.

Das sieht auch Rudi Knapp so. Allein mit Rewe und Rossmann, die laut Gutachten in Achim am häufigsten aufgesucht würden, ließe sich der Wettkampf gegen die Onlinehändler, Discounter und Einkaufszentren nicht gewinnen. "Von einem großen Laden würden auch die Kleinen profitieren", zeigt sich Knapp überzeugt und bringt die früher schon diskutierte Idee einer Riegelbebauung des Baumplatzes ins Spiel. "Die Fläche gehört der Stadt und dort ist Platz."

Aber auch wenn ein größeres Kaufhaus noch immer fehlt, kennt Knapp Einzelhändler, die aus seiner Sicht nichts zu jammern haben und das Business auch richtig angehen: "Eisen Triebel, Enterprise und Viva/Vabene", zählt Knapp auf. Grund genug, etwa bei den verbundenen Läden Viva und Vabene, die am Schmiedeberg platziert sind, nachzufragen. "Zum Glück sind wir nicht in der Fußgängerzone, da würden wir gar nicht gesehen", ist sich Viva-Inhaberin Claudia Willhelm sicher. Sie möchte am liebsten gar nicht über das Thema sprechen, weil es schon einen langen Bart habe. Die Probleme anderer Läden haben Viva und Vabene offenbar nicht, die hauptsächlich auf ihre Stammkunden von überall her bauen können.

Fester Kundenstamm ist wichtig

Noch dazu blieben sie am Ball, schrieben die Kunden auch mal an. "Die Eigeninitiative ist wichtig", glaubt Claudia Wilhelm und nennt auch verlässliche Öffnungszeiten als Beispiel. Und wie zum Beweis schaut Ingrid Hashagen vom gleichnamigen Teehaus gerade vorbei, deren Laden seit 32 Jahren existiert. Auch sie hat sich über die Zeit einen festen Kundenstamm aufgebaut, der ihr Geschäft zielstrebig ansteuert. Obendrein versucht sie, wie ihre Kolleginnen, den Kunden auch ein Erlebnis zu bieten, etwa mit Ausstellungen, Aktionen und Individualität. Dieses Erfolgsrezept haben beispielsweise auch Jens Buse ("Enterprise") oder die Buchhandlung Hoffmann für sich entdeckt.

Während Einzelhändler wie Uwe Rohde noch überlegen, ob sie online aktiv werden, ist Nelli Buchmöller von Anjas Kinder-Paradies da schon einen Schritt weiter. Bei Facebook ist sie aktiv, bei Ebay, demnächst sollen Instagram und womöglich Amazon hinzukommen. "Anders funktioniert es auf Dauer nicht mehr", glaubt die junge Frau. Wenn sie einem Kunden sagen müsse, dass seine Bestellung ein bis zwei Wochen dauere, "hat sich das Geschäft meist schon erledigt". Denn die Leute würden wegen des Onlinehandels mittlerweile anderes kennen und erwarten. "Sie wissen ja auch genau, was sie wollen", hat die Geschäftsfrau beobachtet. Kaum noch käme jemand ohne feste Vorstellung in den Laden, um sich inspirieren und beraten zu lassen.

Im Geschäft nebenan, bei Glückskind, berichtet Mitarbeiterin Anne-Katrin Cekli, dass es schlechter geworden sei mit dem Kundenzulauf generell. "Man reißt sich ein Bein aus, dass man registriert wird", sagt sie bezogen auf den Einzelhandel. Selbst an den Wochenmarkttagen sei nur wenig los. Und nicht selten spreche sie mit Kunden, die ihr erklären, dass sie dieses oder jenes Teil "doch bei Ebay viel billiger bekämen". Diesen Satz kennt auch Cindy Niemeier aus dem Effeff. Sie war mit Geschenkideen im November 2017 für die jüngste Eröffnung in der Fußgängerzone verantwortlich, betrieb von 2007 bis 2011 dort schon mal ein Geschäft und kann daher den veränderten Kundenzuspruch vergleichen. "Der ist spürbar zurückgegangen", sagt sie. "Das Ostergeschäft gab es dieses mal eigentlich gar nicht", bestätigt sie, was auch im Geschäft "Das Lädchen" zu hören ist.