Langwedel. Ruhe. Einfach nur Ruhe. Tak, tak, tak. Das Klopfen eines Spechts, Vogelgezwitscher und der Wind rauscht durch Lindenblätter. Dies ist kein kitschiger Romananfang, das ist Haberloh. Ein bisschen mehr in die Pedale treten muss jeder, der keinen Fahrradgepäckträger am oder auf dem Auto hat. Denn entlang dieser Strecke durch Allerdorf, Heidkrug, Spanger Forst und Breitenfeldermoor führt keine Bahnstrecke. Dafür gehen die Fahrradwege dort durch unberührte Natur, weite Kornfelder und einen wunderschönen Wald. Und es gibt Torte.

Vom Bahnhof Langwedel sind es um die fünf Kilometer bis nach Haberloh, wo die eigentliche Tour losgeht. Schon der Weg nach Haberloh lohnt sich. Eine lange Birkenallee, links Felder, rechts Wiesen in ein blasses Rot getaucht vom Sauerampfer. Als linker Hand ein lichtdurchfluteter Wald liegt, rechts eine kleine Straße einbiegt, an der Holzzäune mit Kuhweiden stehen und durch die Baumreihen Bauernhöfe zu erkennen sind, kommen Gedanken an den letzten Schwedenurlaub in den Kopf. Das schwedische Sevedstorp, das die Vorlage für Astrid Lindgrens Bullerbü war, sieht ganz ähnlich aus wie Haberloh. Auch hier wohnen mehr Tiere als Menschen und das Fleckchen Erde rund um den Ort liegt so idyllisch wie das kleine schwedische Dorf in Smaland.

„Viele Fahrradfahrer kommen nach Haberloh und kehren im Hofcafé ein“, berichtet Roland Pöllnitz, der gemeinsam mit seiner Frau Lydia und seiner Tochter Lisa Kirscheck das gemütliche Café betreibt. Und es ist mehr geworden, kann der freundliche Wirt berichten. Viele kämen direkt aus der Umgebung oder aus Bremen und umzu und fahren aus Etelsen oder Langwedel vom Bahnhof los. „Es gab aber auch mal Fahrradfahrer, die von Kassel an die Nordsee gefahren sind und bei uns Halt gemacht haben“, berichtet Pöllnitz.

„Die Menschen kommen vor allem, um zu genießen, die Stille hier und die Torte natürlich“, erzählt Lydia Pöllnitz. Nach einer guten Runde mit dem Fahrrad lädt der Garten des Hofcafés zu einer Ruhepause ein. Von Donnerstag bis Sonntag, und für Gruppen oder Feiern auch an anderen Tagen, ist das Café geöffnet und es gibt neben Kaffee, Tee, Eis und Brotplatten, strammen Max und kalte Getränke, die berühmte Haberloher Käsetorte oder seit Neuestem auch vegane Torte. Nicht nur Fahrradfahrer kommen in Haberloh vorbei, um ein bisschen Ruhe und heile Welt zu genießen, auch Wanderer und Pilzsucher. „Wenn man die Stellen kennt, kann man hier gut Pilze suchen“, erzählt Roland Pöllnitz. Wieder eine Schwedenerinnerung.

Nach einem guten Kaffee geht es wieder aufs Rad auf die Haberloher Dorfstraße entlang ausgedehnter Pferdeweiden des Gestütes Fährhof. Am Ende des Dorfes wird die kleine Asphaltstraße zum Schotterweg, gesäumt von einer endlos scheinenden Baumallee. Es riecht nach frisch gemähtem Heu. Wieder ist nur ein Specht zu hören, Vogelgesang und die Fahrradreifen auf dem Schotter. Der Weg führt nach Allerdorf, einer typischen Moorsiedlung, „wie sie der Moorkolonisator Findorff angelegt hat“, verrät die Karte. Vor dem Ort Völkersen geht ein Feldweg links ab, der an einer Waldkante durch die grüne Natur führt. Links liegt Wald, rechts stehen Weizenfelder, aus denen blaue Kornblumen blitzen. Der Radweg führt weiter auf eine Anhöhe mit unglaublich weitem Blick, an dessen Ende weder Häuser noch Straßen, sondern nur weit entfernte Waldränder liegen.

Im Wald geht es weiter. Die Strecke biegt in den Spanger Forst ein. Der erste Weg im Wald rechts geht zum Heidkrug und dann wieder links zum Forsthaus Spange mit einem Walderlebnispfad. Die Luft ist angenehm kühl, der Duft von Tannennadeln steigt in die Nase, das Rad rollt durchs Baumdickicht. An manchen Stellen ist der Wald mit Farnen bewachsen, an anderen Stellen stehen die Bäume lichter, sodass die Sonne durch die Wipfel scheint, als es am Waldende wieder links auf dem Feldweg zurück nach Haberloh geht. Auch wenn die Beine langsam müde werden auf dem Rückweg zum Bahnhof Langwedel. Die Euphorie vom Anfang bleibt. Haberloh lohnt sich.