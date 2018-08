Ein kleines Zusatzschild, das auf die verbotene Durchfahrt für Angler hinweist, hängt nun unterhalb der offiziellen Hinweisschilder. (Björn Hake)

Achim. In vier Jahren feiert der Anglerverein Achim sein 100-jähriges Bestehen. Doch eine Situation wie diese habe es in der bisherigen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben, wie der Vorsitzende Uwe Roll erzählt. In all den Jahren hätten die Angler immer freie Durchfahrt in der Achimer und Bierdener Marsch gehabt. Doch diese Zeiten sind nun erst einmal vorbei. Denn die Angler haben einen Brief von Bürgermeister Rainer Ditzfeld erhalten, dass die bisherige Absprache, nach der die Angler mit einer speziellen "Parkplakette" die Wege nutzen dürfen, obwohl sie eigentlich nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind, nicht mehr rechtsgültig ist.

Zurückgegangen war das Schreiben auf eine Anfrage der Ratsfrau Annameta Rippich (CDU), die wissen wollte, ob es rechtens ist, dass die Angler dort entlangfahren und mit ihren parkenden Autos oftmals den Weg für die Landwirte versperren. "Mich hatten einige Landwirte auf dieses Problem angesprochen, deshalb habe ich die Anfrage gestellt", berichtet Rippich. "Dass ich damit so eine Welle auslöse, habe ich aber nicht erwartet." Zumal sie selbst befürworte, dass die Angler Zugang zur Marsch haben. "Sie sollten nur die vorgegebenen Parkplätze nutzen, um die Landwirte nicht zu belästigen."

Die Recherche der Verwaltung für die Anfrage hat aber eine eindeutige Antwort der Landesregierung zu dieser Thematik zutage gebracht: Der Weg darf wegen der aktuellen Beschilderung ausschließlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden. "Nicht unter die Kategorie fischereiwirtschaftlicher Verkehr und damit den landwirtschaftlichen Verkehr im Sinn des Straßenverkehrsrechts fällt die Fahrt eines Angelfischers zu einem Fischgewässer zur Ausführung seines Hobbys", heißt es in einer Antwort des Niedersächsischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage von drei FDP-Abgeordneten. Auch die "Parkplakette" berechtige nicht zum Befahren oder Parken in den landwirtschaftlichen Flächen, erklärt Ditzfeld in seinem Schreiben.

"Wir machen dem Bürgermeister keinen Vorwurf, er hat nur die rechtliche Lage geklärt und muss das Ganze nun natürlich auch umsetzen", sagt Rolf. Ärgerlich sei die Situation für die rund 1500 Mitglieder des Anglervereins aber dennoch. "Im Grunde müssen wir das Angeln dort nun ganz aufgeben." Dabei seien sich die Angler in Gesprächen mit den Landwirten bereits näher gekommen. "Wir hatten uns darauf geeinigt, dass bestimmte Flächen durch Parkverbote ausgenommen werden, wir die Marsch aber ansonsten befahren dürfen", erklärt Rolf. Entsprechende Schilder seien schon in Planung gewesen. Daher hofft Rolf nun auch, dass es vielleicht doch noch eine gute Lösung für alle Beteiligten gibt. "Möglicherweise können wir ja eine Ausnahmegenehmigung bekommen."

Eine "für alle Beteiligten einvernehmliche Lösung" will auch Ratsherr Gero Hocker (FDP) in diesem Konflikt erreichen. Er hat sich in einem Brief an den Bürgermeister gewandt und ihn darum gebeten, eine Möglichkeit zu finden, "die sowohl die Öffentlichkeit nicht von der Achimer und Bierdener Marsch ausschließt, aber gleichzeitig Angler bei der Ausübung ihres ehrenamtlichen Engagements nicht kriminalisiert". Denn die Angler gingen nicht bloß ihrem Hobby nach. "Sie übernehmen eine ganze Reihe von hoheitlichen Aufgaben, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen. Insbesondere die Fischereiaufsicht, die eigentlich die Stadt durch eigenes Personal, eigene Boote und geschulte Mitarbeiter wahrnehmen müsste, wird von unseren Anglern übernommen", so Hocker. Die Aufhebung der bisher geltenden Vereinbarung erscheine aus seiner Sicht als eine unverhältnismäßige und einseitige Entscheidung.