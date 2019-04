Seit 14 Jahren lebt Jens Marten in der Gemeinde Oyten und fühlt sich dort so wohl, dass er dort nun auch gerne der zukünftige Bürgermeister sein will. (Björn Hake)

„Nach Herz und Verstand“ möchte Jens Marten als mögliches Gemeindeoberhaupt in Oyten Entscheidungen treffen – und nicht beeinflusst von einem Parteibuch. Dabei ist er seit 2016 Mitglied bei der Alternative für Deutschland (AfD) und sitzt seit jenem Jahr auch für AfD-Fraktion im Oytener Gemeinderat. Bei der Bürgermeisterwahl geht er aber als freier Kandidat ins Rennen, nachdem er die dafür benötigten Unterschriften aus der Bevölkerung erfolgreich zusammentragen konnte. Zuvor hatte ihm der Vorstand des AfD-Kreisverbandes die Unterstützung versagt. „Ich wäre aber auf jeden Fall parteilos angetreten“, will Marten betont haben, dass dies keinen Unterschied ausgemacht habe.

Als Bezirksschornsteinfeger komme er mit zahlreichen Bürgern ins Gespräch und wisse daher zu berichten: „Viele sind in Oyten nicht damit zufrieden, wie es läuft.“ Und da wolle der 50-Jährige ansetzen. Er verspricht im Falle einer erfolgreichen Wahl eine „echte Veränderung“. Dazu zähle es, die Bürger, die sich laut Marten nicht selten „ausgebootet fühlen“, mehr in die Prozesse und Entscheidungen mit einzubeziehen.

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Zentrale Anliegen sind für ihn außerdem unter anderem die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und eines Freizeitangebotes für Jugendliche sowie der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs von und nach Oyten. „Besonders zur Berufszeit ist dieser stark verbesserungswürdig“, findet Marten, der als Motto gerne nennt: „Geht nicht, gibt's nicht.“ Daher könne er auch nicht verstehen, dass seit Ewigkeiten über eine mögliche Ortsumgehung geredet wird, aber noch nichts passiert sei. Schließlich müsse es ein elementares Ziel sein, dem Verkehrschaos ein Ende zu setzen.

In die Gemeinde Oyten gezogen ist Marten, der dort mit seiner Partnerin und einer Katze lebt, vor 14 Jahren. Als Schornsteinfegermeister hatte er zwischen mehreren Kehrbezirken wählen können und sich für Oyten entschieden. „Es war die richtige Wahl, ich fühle mich hier sehr wohl“, betont er. Besonders wohl fühle er sich in der Natur, dort könne er gut abschalten und den Tag verarbeiten. „Ich bin im Natur- und Umweltschutz zuhause“, sagt Marten über sich selbst. Zehn Jahre lang habe er in der Freizeit geimkert. „Seit meinem 14. Lebensjahr angle ich gerne und zur Jagd gehe ich auch“, berichtet der 50-Jährige, der in der Lüneburger Heide aufgewachsen ist.

Im Landkreis Celle lebte er bis zu seinem Umzug nach Oyten im Jahr 2005. Nach dem erweiterten Realschulabschluss ging Marten auf die Handelsschule, bevor er den Weg als Schornsteinfeger einschlug. Seine Meisterprüfung schloss er vor 25 Jahren ab. Sehr engagiert sei der Bürgermeisterkandidat in seinem früheren Wohnort in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, wo er mit 19 Jahren Mitglied wurde und es bis zum Gruppenführer gebracht hat. An seinen spektakulärsten Einsatz in dieser Zeit denkt er jedoch mit viel Unbehagen zurück. Nach dem verheerenden Zugunglück in Eschede sei er dort mehrere Tage als Helfer vor Ort gewesen. „Ich weiß das Ehrenamt auf jeden Fall zu schätzen und will es in Oyten weiter stärken“, erzählt Marten, der auch in der neuen Heimat in die Feuerwehr eingetreten ist, dort jedoch nur noch als passives Mitglied fungiert.

Sitz im Gemeinderat nie bereut

Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, der Schritt, sich aktiv für die kommunalpolitische Mitarbeit zu entscheiden, erfolgte dann jedoch erst vor drei Jahren. Die Kandidatur für den Gemeinderat habe er „zu keiner Zeit bereut“, jedoch kritisiert Marten das Klima im Gremium und beklagt: „Wir werden von den anderen Parteien sehr schlecht behandelt.“ So sei ihm aufgrund seiner AfD-Parteizugehörigkeit von der Mehrheit der Ratsmitglieder der Platz auf der Schöffenbewerberliste verwehrt worden. Als ersten Erfolg wertet er es jedoch, dass die von der AfD-Fraktion beantragte Erstellung eines Straßenkatasters vor allem auch bei den Mitarbeitern der Verwaltung auf durchaus positive Resonanz stieß.

Diese erhofft sich Marten nun auch von den Bürgern bei der Wahl. Dass seine Kandidatur im Vergleich zu der seiner drei Kontrahenten erst sehr spät offiziell war, sieht der 50-Jährige dabei nicht als Nachteil. Schließlich konnte er beim Zusammentragen der Unterschriften schon mit zahlreichen Bürgern in Kontakt kommen und habe dabei durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Außerdem sei es ihm in gewisser Hinsicht ganz recht, der vierte Kandidat zu sein. Stichwort: vierblättriges Kleeblatt. „Als Schornsteinfeger kann mir so etwas ja nur Glück bringen“, merkt Marten mit einem Augenzwinkern an.

Zur Sache

WESER-KURIER-Talk am 21. Mai

Fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl in Oyten können sich alle Interessierten noch einmal ein genaues Bild von den Kandidaten machen. Denn für Dienstag, 21. Mai, lädt der WESER-KURIER zu einem Talkabend ein, bei dem auch Besucher Fragen an die Bewerber stellen können. Los geht es um 18 Uhr im großen Saal vom Gasthaus Zum Alten Krug. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.