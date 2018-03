So sehen Geehrte bei der Sportlerehrung in Oyten aus: Michel Kahrs, Malte Kruse, Manuela Potrafke, Fabian Flechner, Ralf Lundelius, Heinz Hasch und Andre Potrafke (von vorn) vom Bogensport Mühlentor. (Björn Hake)

Leichtathleten, Handballer, Reiter. Ihre Leistungen im vergangenen Jahr wurden am Sonntagvormittag ebenso gewürdigt wie das Engagement junger und älterer Menschen in anderen sportlichen Gruppierungen. Schützen gehörten zu den Geehrten, Tenniscracks, Turner, Tischtennisspieler und Judoka. Daniel Moos, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, führte durch das Programm im Oytener Rathaus, die Gruppe „Limitless“ unter der Leitung von Lara Röper und Vivien Radke sorgte für eine gelungene Showeinlage.

„Natürlich kann nicht jeder, der sich bei uns im vergangenen Jahr auf irgendeine Weise sportlich betätigt hat, heute Erwähnung finden“, erklärte Daniel Moos im Vorfeld zu der gut besuchten Veranstaltung und zählte die dafür relevanten Kriterien auf: „In der Einzelwertung gilt es, die Hürde Kreismeister zu nehmen, in der Mannschaftswertung muss auf Bezirksebene gespielt werden“. Anschließend überließ er es Bürgermeister Manfred Cordes, die vielen Aktiven und deren Angehörige zu begrüßen.

Nicht ohne Stolz verwies der Verwaltungschef gleich zu Beginn seiner Ansprache auf die komfortable Ausstattung, die den Sportlern in der näheren Umgebung nach und nach zur Verfügung gestellt werden konnte: „Wir verfügen über sechs gemeindeeigene Hallen und zwei Außenanlagen, von denen eine mit Kunststoffrasen bestückt ist“. Darüber hinaus hätten mehrere Sparten die Möglichkeit, in eigenen Hallen zu trainieren, so zum Beispiel die Mitglieder dreier Schützenvereine sowie Reiter und Tennisspieler.

Ganz besonders wichtig war es Cordes, das vielfältige Engagement der Menschen in den einzelnen Gruppierungen zu erwähnen: „Die Mischung aus Bewegung und Geselligkeit genießt einen hohen Stellenwert, die ehrenamtliche Arbeit Einzelner schafft die Voraussetzung dafür, dass sich die Sportler innerhalb der Vereine aufgehoben und getragen fühlen“. Lobende Worte gab es in dem Zusammenhang besonders für die Jugendarbeit, die aus der Gesellschaft nicht wegzudenken und ein Eckpfeiler der Gemeinde sei. Allen Trainern und den Organisatoren der Veranstaltung gebühre für ihre Arbeit aufrichtiger Dank. Zum Abschluss seiner kurzen Rede erwähnte Cordes die Begegnung mit einem Jungen, der ihn kürzlich gefragt habe, wer der schnellste Mann im Umkreis sei. „Ein Handballer?“, habe er gemutmaßt und damit völlig falsch gelegen. „Das ist der Bürgermeister“, habe der Knirps erklärt. „Wenn der um fünf Uhr Feierabend hat, ist er oft schon um drei zu Hause“.

Gelächter und Applaus leiteten über zur Ehrung von Jung und Alt, zu denen auch die Schülerin Sara Tobe zählte. Zweimal pro Woche trainiert die Schülerin der Grundschule Sagehorn und konnte als Lohn für ihre Ausdauer den dritten Platz bei der Landesmeisterschaft im Judo der U12 verbuchen. Lea Adeberg hingegen ist Turnerin mit Leib und Seele und freut sich über den ersten Platz im DTB-Wahlwettkampf weibliche Jugend 09B.

Einen besonderen Platz in der Oytener Sportwelt nehmen die Handballer der männlichen A-Jugend ein, denen im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Auf den zeitlichen Aufwand angesprochen, der für den Erhalt einer solchen Position notwendig ist, gestand Timo Blau, Zwölftklässler am Cato, dass man schon Prioritäten setzen müsse. „Handball steht für mich an erster Stelle, die Abi-Vorbereitungen folgen da erst mit leichtem Abstand“. Gelächter quittierte auch dieses Statement, dem Worte von Johann Bollmann zum Wirken der Arbeitsgemeinschaft ARGOS folgten. „Der Zusammenschluss vereint 3988 Mitglieder in sechs Vereinen“, informierte er und nannte als Aufgabengebiete unter anderem die Gleichstellung kleinerer und größerer Vereine, das Einwerben von Fördermitteln für Spitzensportler und die Vereinheitlichung der vorhandenen Sportstätten. Ganz wichtig sei zudem das Bündnis für Demokratie. „Wir stehen gegen Rassismus und Ausgrenzung“, betonte Bollmann den integrativen Gedanken, bevor der zweite Teil der Ehrung seinen Lauf nahm.