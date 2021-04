Mit Masken und Abstand stellten sich die Geehrten (vorne, von links) Ralf Mühlenstedt, Thomas Köster und Daniel von Salzen sowie die Offiziellen (hinten, von links) Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Feuerwehrausschussvorsitzende Annameta Rippich, Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling und Stadtbrandmeister Frank Boblat fürs Foto in der Fußgängerzone auf. (Björn Hake)

Achim. Die dicke Überraschung gab es am Ende: Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling hat Thomas Köster, dem Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Achim, jetzt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold verliehen. Dies war dann zugleich auch der Höhepunkt einer nicht öffentlichen abendlichen Veranstaltung im Rathaussaal, vor der sich die Teilnehmer vom Deutschen Roten Kreuz mit Schnelltests im Rathausfoyer auf das Coronavirus prüfen lassen mussten.

Thomas Köster ist seit 1971 Mitglied der Ortsfeuerwehr Achim, damals ist er in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Heute ist er aus der Leitung der Achimer Schwerpunktfeuerwehr nicht mehr wegzudenken. „Für sein vorbildliches und langjähriges Engagement“ wurde ihm jetzt laut Fehling diese besondere Ehre zu teil. Ein großes Dankeschön gebühre aber auch Kösters Familie, wie Fehling anmerkte, denn ohne deren Rückhalt wäre dieses Ehrenamt so nicht zustande gekommen. „Führungsverantwortung zu übernehmen und sie erfolgreich auszuführen, erfordert großes Engagement unter Zurückstellung der persönlichen Interessen“, stellte Fehling in seiner Laudatio fest.

Seit 25 Jahren Ortsbrandmeister

Köster war bereits im Oktober vergangenen Jahres von der Stadt Achim dafür geehrt worden, dass er ununterbrochen seit 25 Jahren Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr Achim ist. Denn das hat es in der Stadtgeschichte bisher nicht gegeben. Und, wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld, seinerzeit erzählt hatte, gab es vor Köster auch im gesamten Landkreis Verden niemand, dem das in einer der größeren Wehren gelungen sei. Bevor er eine Ehrenurkunde und ein Präsent bekam, blickte Köster auf das Vierteljahrhundert in dieser Position zurück: „Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen.“ Und da hatte Köster bereits betont, dass dies seine letzte Amtszeit sei.

„In der heutigen Zeit sei es nicht mehr selbstverständlich, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen“, sagte Fehling nun und meinte damit nicht nur Thomas Köster, sondern auch Feuerwehrleute wie Ralf Mühlenstedt und Daniel von Salzen. Deren Amtszeiten waren, wie berichtet, jeweils vom Stadtrat verlängert worden - nun bekamen sie ihre Ernennungsurkunden. Daniel von Salzen ist seit 2008 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Embsen, die er nun vorerst sechs weitere Jahre leitet. Und auch Ralf Mühlenstedt, seit 2003 stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Achim, wurde in seinem Amt bestätigt, obgleich er die sechs Jahre aus Altersgründen nicht mehr vollmachen kann.

Leistungsfähige Feuerwehr

Stadtbrandmeister Frank Boblat erklärte, dass er stolz auf seine Kameraden der sechs Ortsfeuerwehren sei, die sich bisher alle coronakonform verhalten. Er hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Dienstbetriebs. „Die Zeit ist insbesondere schwer für die vielen Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren“, weiß Boblat. Für Bürgermeister Ditzfeld zeigt sich „gerade in der Corona-Pandemie, wie wichtig eine starke und schlagfertige Feuerwehr ist“. Auch wenn keine Veranstaltungen, Dienstabende, Übungen und auch keine der so wichtigen Abende für die Kameradschaftspflege stattfinden, hielten die Achimer Ortsfeuerwehren ihre Einsatzbereitschaft aufrecht. Für Annameta Rippich, Vorsitzende des Achimer Feuerwehrausschusses und Trägerin der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille, habe sich in der schweren Zeit erneut die Leistungsfähigkeit der Achimer Feuerwehr herausgestellt.