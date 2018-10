Uwe Ehrhorn wurde für seine "wertschätzende Arbeitsplatzkultur" gelobt. (Strangmann)

Der Niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat am Dienstag in Hannover den vierten Niedersächsischen Wirtschaftspreis Mittelstand und Handwerk verliehen. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe, die bei der Gewinnung von Fachkräften besonders erfolgreich waren. Unter den Preisträgern war dieses Mal auch ein Achimer. In der Kategorie Mittelstand wurde Uwe Ehrhorn mit seinem Vermessungs- und Sachverständigenbüro ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte die Jury durch die konsequente Umsetzung eines nachhaltigen und strategischen Managementinstruments und durch die aus Sicht der Beschäftigten besonders vertrauenswürdige und wertschätzende Arbeitsplatzkultur.

Expertenjury hat entschieden

In den vergangenen Monaten konnten sich mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe aus ganz Niedersachsen beim Wirtschaftsministerium für den Wirtschaftspreis bewerben. Eine Jury aus fachkundigen Experten wählte aus den eingegangenen Bewerbungen jeweils drei Unternehmen aus den Bereichen Mittelstand und Handwerk aus. In der Kategorie Handwerk konnte sich die Otto Künnecke GmbH aus Holzminden in diesem Jahr als erster Sieger durchsetzen.