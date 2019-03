Preisträger Veit Hoffmann (Zweiter von rechts) und das Dreigestirn des Wirtschaftsforums (von links): Birgitt Strittmatter vom Wirtschaftsbeirat, Henning Struckmann von der Kreissparkasse Verden und Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Vielen Besucherinnen fehlt Hoffmanns Frau Iris Hunscheid auf diesem Foto. (Björn Hake)

Einen Aufreger gab es während des 13. Achimer Wirtschaftsforums dann doch, der Folgen für die Regularien der alljährlichen Preisverleihung für den „Unternehmer des Jahres“ haben könnte. Dass Buchhändler Veit Hoffmann dieses Mal – wie berichtet – den Preis des Achimer Wirtschaftsbeirats bekommen hat, dagegen hatte sicher niemand der rund 200 Gäste etwas einzuwenden. Aber, dass seine Frau Iris Hunscheid, die die Buchhandlung Hoffmann ebenfalls leitet, nicht direkt mit ausgezeichnet wurde, brachte vor allem Besucherinnen regelrecht auf die Palme.

Nur gut, dass Veit Hoffmann während seiner Dankesrede den Stellenwert seiner Ehefrau in dem Unternehmen sehr deutlich machte und sich bei ihr mit einem dicken Blumenstrauße sowie einem noch viel dickeren Schmatz bedankte. „Er hat gut die Brücke geschlagen“, sagte eine Besucherin anerkennend und nickte, um gleich darauf wieder Dampf abzulassen.

Obwohl formal also alles einwandfrei und den Regeln der Preisverleihung entsprechend gelaufen war, nur der eingetragene Geschäftsführer kann bislang den Preis bekommen, blieb letztlich auch bei Birgitt Strittmatter, Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats, ein fader Beigeschmack zurück. Denn insbesondere sie war nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung natürlich darauf angesprochen worden, dass die Jury nun endlich auch mal eine Frau als (Mit-)Preisträgerin hätte auswählen können, wo doch der Wirtschaftsbeirat, Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Henning Struckmann diesen Wunsch alljährlich formulieren.

Fehler erst während der Laudatio erkannt

„Ich bin angegangen worden, warum wir so kleinlich waren“, erzählte Birgitt Strittmatter am Tag nach dem Wirtschaftsforum, das ansonsten wieder mal eine gelungene Veranstaltung und ein gesellschaftlicher Höhepunkt war. Dass Veit Hoffmann und seine Frau solch ein untrennbares Geschäftsführerpaar sind, sei Birgitt Strittmatter persönlich erst während der Laudatio aufgefallen. „Es ist so gesehen ein Fehler gewesen, Iris Hunscheid nicht mit auszuzeichnen, entsprach aber unseren Richtlinien“, sagte die Vorsitzende. Und Iris Hunscheid selbst hatte am Abend gesagt, dass sie dies nicht schlimm finde. Allerdings will Birgitt Strittmatter nun das Thema zunächst in den Wirtschaftsbeirat und in einem zweiten Schritt an die Jury tragen, da Regeln schließlich geändert werden können, wie die Chefin des Wirtschaftsbeirats anmerkte.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld unterstrich mit seinen Worten die Bedeutung des Achimer Mittelstands und den Stellenwert der Veranstaltung. Den macht er am „Neid anderer Kommunen“ und an der Güte das Gastredners Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, fest. „Das Rathaus ist da, um Sie zu unterstützen“, sagte Ditzfeld zu den anwesenden Wirtschaftsvertretern und er betonte, dass neben all den großen Unternehmensnamen, die in Achim gehandelt werden, „wir den Mittelstand nicht vergessen“. Er habe verstanden, dass dieser viel für die Stadt tue und dafür auch etwas von der Stadt brauche: verlässliche Rahmenbedingungen.

Für Landesvater Weil, der neben dem Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel einige Bekannte in der Achimer Kreissparkasse traf, hatte Ditzfeld einen schweren Geschenkkorb parat. „Hier sind regionale Produkte aus Achim drin“, klärte der Bürgermeister den Ministerpräsidenten auf und gab den unter Folie verpackten Sechserträger Bier, Kartoffeln, ein Frühstücksbrett, einen Becher und vieles mehr an den Ehrengast weiter. „Danke, für die Rückfahrt mag das reichen“, scherzte Weil.