Das eigene Bankkonto ist für fast jeden Erwachsenen in Deutschland so selbstverständlich wie der Personalausweis. Über seine Finanzen entscheidet jeder Mensch selbst. Seit dem 1. Januar gilt dieser Grundsatz auch für Menschen mit einer Behinderung. So will es das Bundesteilhabegesetz (BTHG), mit dem Deutschland die Behindertenrechtskonvention der UN umsetzt. Für Menschen, die dauerhaft in einer Einrichtung mit Betreuung leben, bringt das Jahr 2020 somit eine große Veränderung.

„Manche nehmen diese Veränderung war, andere nicht“, sagt Katharina Englisch, Pressesprecherin der Stiftung Waldheim. Die Einrichtung in Langwedel betreut insgesamt 350 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen rund um die Uhr. „Es wird Monate oder Jahre dauern, bis wir sehen, was das eigene Konto bringt. Wir fördern es aber grundsätzlich, eigene Entscheidungen zu treffen“, erklärt Englisch.

Das Einrichten des Kontos ist aber nicht nur ein formeller Akt. Dahinter steht auch eine Neuregelung der staatlichen Leistungen für Menschen mit Behinderung. Bisher erhielten Einrichtungen wie die Stiftung Waldheim das gesamte Geld direkt vom Staat und finanzierten dann Betreuung, Wohnen, Essen und Freizeitangebote als Komplettpaket aus einer Hand. Nun geht nur das Geld für die Betreuung als „Eingliederungshilfe“ direkt vom Sozialamt an den Träger. Das übrige Geld zahlt der Staat als Sozialhilfe auf das Konto des Menschen mit Behinderung. Etwa für das Wohnen zahlt er dann über einen Mietvertrag formal selbst.

Großer Arbeitsaufwand für Einrichtungen

All diese Verträge musste die Stiftung Waldheim vorbereiten. „Das ist ein wahnsinniger Arbeitsaufwand“, sagt Englisch. Damit durch die Umstellung keine finanziellen Engpässe entstehen, habe man bereits frühzeitig Rücklagen gebildet. Denn bei vielen Kosten gehen die Träger nun erst einmal in Vorleistung. Erst wenn die Sozialhilfe zuverlässig ihren Weg auf die neuen Konten findet, kann dieses Geld auch bei der Stiftung ankommen. Die Sozialämter müssen aber die Anträge zunächst bearbeiten. Auch dort dürften aktuell Überstunden anfallen. Anders als im Bundesland Bremen gibt es in Niedersachsen beim zuständigen Landesamt für Soziales aber keine neuen Stellen. Auf Anfrage teilte das Amt mit, dass auch die Außenstelle Verden mit dem aktuellen Personal auskommen muss.

Neben den Mitarbeitern bei den Sozialämtern und Trägern ist aber noch eine dritte Gruppe unmittelbar von den Änderungen des BTHG betroffen. „Insbesondere für die gesetzlichen Betreuer ist es aktuell eine hohe Belastung“, sagt Roman Wettschereck, leitender Mitarbeiter der Stiftung Leben und Arbeiten. Er beschäftigt sich mit allen Fragen, die das Wohnen im Parzival-Hof in Ottersberg betreffen. Aktuell ist dieser Ort das Zuhause für 73 Menschen mit einer Behinderung.

Rolle der Betreuer gestärkt

In ganz Deutschland gibt es aktuell etwa 1,3 Millionen gesetzliche Betreuer. „Man darf nicht vergessen, dass viele der Betreuer Eltern oder Angehörige sind, die zum Teil über 80 Jahre alt sind“, erklärt Wettschereck. Das Bundesteilhabegesetz stärke die Rolle der Betreuer. Sie hätten nun über viele Fragen zu entscheiden, für die zuvor Träger wie der Parzival-Hof zuständig waren. „Weder die Sozialämter noch die Gerichte bereiten sie auf diese neuen Aufgaben vor“, betont Wettschereck. Eine wichtige Hilfestellung sei allerdings die unabhängige Teilhabeberatung. Das Beratungsangebot ist im Internet unter www.teilhabeberatung.de abzurufen, bei Bedarf gibt es in der Stadt Verden aber auch die Möglichkeit, einen persönlichen Termin zu vereinbaren.

Bei der Bremischen Volksbank in Achim etwa sieht man es gelassen, dass nun auch Menschen mit Behinderung ihre eigenen Konten haben. „Wir haben schon einige Anfragen bearbeitet, die große Welle blieb bisher aber aus“, sagt Geschäftsführerin Ute Gajus. Wichtig sei eine gute Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Betreuern. „Für die Eröffnung des Kontos müssen wir wissen, wer unser Ansprechpartner ist“, erklärt Ute Gajus.