Der traditionelle Schuss aus der Konfetti-Kanone durfte natürlich auch in diesem Jahr bei der 63. Prunksitzung der Rieder Karnevalisten nicht fehlen. (Björn Hake)

Die Zeit der Narren und des Verkleidens wurde auch in diesem Jahr wieder in Riede zelebriert. Am vergangenen Sonnabend feierte die Gemeinde bereits ihren 63. Karnevalssitzung. Der Abend der Prunksitzung in der Heinz-Schreiber-Sporthalle war wieder einmal ausverkauft. Zwanzig lange Tische konnten mit Karnevalsbegeisterten besetzt werden und selbst dann gab es noch immer einige, die die Feier im Stehen verbringen mussten. Die ganze Nacht hindurch durfte getanzt, getrunken und vor allem sich zum Narren gemacht werden. Wie es Karnevalspräsident Jan-Cord Ortmann selbst ausdrückte, stand der Abend „im Zeichen des Unsinns aber auch des Frohsinns“.

Dieser Unsinn konnte gleich zu Beginn in der Verkündung der Regeln für den Abend ausgemacht werden. Kleien Schnäpse duften beispielsweise nur auf Befehl und nach einem kräftigen „Prost ihr Jecken!“ getrunken werden. Bei Ein- und Ausmärschen musste der ganze Tisch aufstehen und wer dies nicht tat, sollte für alle anderen eine Runde ausgeben. Wie für den Karneval typisch trieb Jan-Cord Ortmann auch seine Späße mit dem Publikum und den Gruppen auf der Bühne. Unterstützt wurden die Albernheiten in diesem Jahr von Andre Ahrens und Pino Sabetta. Frei nach den bekannten Figuren aus der Muppet-Show Waldorf und Stadler saß das Duo in seiner Loge und zog an diesem Abend über alles und jeden her.

Das Publikum zeigte sich in seinen Verkleidungen ähnlich ausgelassen. Darunter waren typische Verkleidungen wie Clowns und Piraten. Einige kamen jedoch auch in aufwändigen Ganzkörperanzügen, in denen nur noch erahnt werden konnte, wer unter der Maske steckte. Film- und Serienhelden fanden sich genauso wie beliebte Kinderfiguren. An vielen Tische sah man vorbereitete Gruppenkostüme. Auch hier zeigte sich die breite Themenvielfalt von den wilden 1920er-Jahren bis hin zu einer Meute von Dalmatinern.

Ähnlich bunt wie bei der Kostümauswahl ging es auch auf der Bühne zu. An diesem Abend Premiere feiern durften die „Handycaps“, die sich passend zu ihren Namen Handys auf die Mützen geklebt hatten. Zum ersten Mal wurde bei der Prunksitzung in Riede auch Karaoke gesungen. Aufgabe des Publikums war es, die Jungen auf der Bühne mit ihrem Gesang zu übertreffen. Für Gruppen wie die „Schildflöten“ war es indes nicht der erste Auftritt beim Rieder Karneval. Verkleidet als die Figuren aus Disneys „Die Eiskönigin“ führte diese Gruppe einen Tanz zur Musik des Films auf.

Neben dem Gesang und Tanz durften auch nicht die traditionellen Einmärsche an diesem Abend fehlen. Dazu gehörten auch die „Roten Funken“ um Funkenmariechen Nele Kreutzgrabe sowie die Prinzengarde, angeführt von Clemens Irps. Zum Schluss fehlte nur noch das Prinzenpaar – in diesem Jahr waren das Kerstin I. und Michi I. – die die gereimte Rede mithilfe von Musik vortrugen. Auf humoristische Weise wurde auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurückgeblickt. Das musste jedoch beinahe vor dem Ende abgebrochen werden, als die Sprache auf Werder Bremen und dessen drohenden Abstieg kam.

Die Rieder bewiesen auch in diesem Jahr wieder ihre große Leidenschaft für den Karneval. Nach jedem Auftritt wurde lautstark nach Zugaben verlangt, die dann auch direkt folgten. Bekannte oder Familienmitglieder, die sich auf der Bühne wiederfanden, wurden kräftig bejubelt und gefeiert. Offiziell beendet wurde die Prunksitzung um 23 Uhr mit der großen Polonaise. Danach war jedoch noch Party angesagt. Wer am nächsten Tag immer noch in Feierlaune war, konnte diese dann am Sonntag bei der Zugabe am Nachmittag ausleben.