Hausarzt Dr. Lothar Goldblüth und seine Mitarbeiterinnen Ingrid Ehrke (rechts) und Sylvia Reiners, die ihn von Anfang an zur Seite stehen. Ende Juni ist Schluss in der Arztpraxis im Bauernviertel, eine Nachfolgeregelung hatte sich kurzfristig zerschlagen. (STRANGMANN)

Von 100 auf null. Ob und wie das in Zukunft funktionieren könnte, darüber hat sich Lothar Goldblüth bislang wenig Gedanken gemacht. Zu sehr hatte ihn immer das Wohl seiner Patienten beschäftigt, der Praxisbetrieb an der Vikarienstraße vom Morgen bis in den Abend hinein für ausreichend Arbeit gesorgt. „Am Ende des Monats ist Schluss“, erklärt der internistische Hausarzt, der sich danach nur noch sehr eingeschränkt mit medizinischen Themen befassen will.

Der Gründung 1981 vorausgegangen waren Schulzeit, Abitur, das Studium in Göttingen sowie mehrere Engagements an verschiedenen niedersächsischen Kliniken. Eine zweieinhalb Jahre währende Tätigkeit als Oberarzt in der Abteilung für Innere Medizin am Achimer Krankenhaus mündete schließlich in die fast 40 Jahre währende Selbstständigkeit. Seine Kinder, ansässig in Tel Aviv und London, schmunzelten gelegentlich über seine Treue zur Region, unterstreicht Goldblüth seine Beständigkeit und die Liebe zu Achim, das ihm schon früh zur Heimat geworden war.

Leidenschaft für Gastroenterologie

Seine besondere Leidenschaft habe immer der Gastroenterologie gegolten, beschreibt der nun 71-Jährige das Fachgebiet, das sich von der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Vorsorge mit Beschwerden rund um den Magen-Darm-Trakt befasst. Darüber hinaus beinhalte sein Behandlungsspektrum natürlich auch alle anderen hausärztlichen Themen, bei denen er von drei Mitarbeiterinnen unterstützt werde. „Als ein Großteil der Verwaltungsarbeit noch manuell, also ohne großflächige Unterstützung durch die Datenverarbeitung erledigt werden musste, waren es auch schon mal sieben“, blickt der Mediziner in die Vergangenheit zurück.

Der Abschied von treuen Patienten, vielfältigen Aufgaben und nicht zuletzt von seinen Assistentinnen werde ihm schwerfallen. „Es wird keine lachenden Augen geben, nur weinende“, glaubt Lothar Goldblüth, dessen besonderer Dank Ingrid Ehrke und Sylvia Reiners gilt, die ihn von Anfang an begleitet hätten. Wohltuend sei es auch, die Verbundenheit derjenigen zu spüren, die ohne Beschwerden nur in die Praxis kämen, um ihm einen guten Rückzug zu wünschen.

Nachfolgeregelung gescheitert

Eine Nachfolgeregelung für die Praxis im Achimer Bauernviertel hatte sich kürzlich zerschlagen, erzählt der Hausarzt; die Gründe seien nicht einleuchtend, müssten jedoch akzeptiert werden.

Der zukünftigen Freizeit ein Gesicht zu geben, sei ein Thema, dem er sich bald stellen müsse, beschreibt Doktor Goldblüth eine Aufgabe, die nicht so nebenbei zu erledigen sei. Viel Raum werde wohl der Sport einnehmen: Tennis und das Fußballspiel in der Ü65 der SG Achim; Aktivitäten, die anlässlich Corona zum Erliegen gekommen waren. Das allein reiche jedoch nicht aus, gibt er zu bedenken, „auch einen Ersatz für die inhaltsreichen Gespräche, die sich oftmals spontan ergeben hätten, muss ich noch finden“. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, als er sich in dem Zusammenhang an Besuche des Altkanzlers Schröder erinnert, der ihm auch jetzt noch verbunden sei und damals mit großer Entourage für Aufsehen gesorgt hatte.

Rückwirkend in das Leben seiner Familie einzutauchen, das Augenmerk noch einmal auf die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten zu richten, werde demnächst Zeit und Kraft beanspruchen, lenkt der Mann jüdischen Glaubens den Fokus auf ein Thema, das ihm unter den Nägeln brennt. Entsetzen über das Aufflammen neuen Hasses, nicht nur in bildungsfernen Köpfen, treibe ihn um, belaste ihn mehr und mehr. Sichtlich bewegt gewährt der Mediziner Einblick in seine persönliche Geschichte, geht gedanklich zurück zur Inhaftierung der Eltern in unterschiedlichen Konzentrationslagern. „Beide sind aus der KZ-Haft befreit worden, saßen eine Zeitlang auf gepackten Koffern und sind dann doch in Deutschland geblieben“, erzählt er. Beerdigt worden seien Mutter und Vater auf deren Wunsch hin jedoch in Israel.

Der Medizin verbunden

Angesichts seines weitläufigen Gartens in der Nähe des Uesener Weserhangs lässt der zukünftige Ruheständler wissen, dass die Pflege von Rasen und Rabatten nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehöre. „Dann bleibe ich doch lieber der Medizin verbunden und leite noch ein paar weitere Jahre den Vorsitz der Prüfungskommission für Medizinische Fachangestellte an der Ärztekammer in Verden“.