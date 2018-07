Bei der Aufführung gibt es neben Tanz, Jonglage und Akrobatik auch Schauspielelemente zu sehen. (Björn Hake)

Langwedel. "Irgendwann im Jahre 1893 fand sich in Langwedel eine kleiner Schar junger Männer, die meisten um die 20 Jahre alt, zusammen und gründeten einen Verein, um in organisierter Form zu turnen. Man gab sich den Namen ,Männer-Turn-Verein' (MTV) Langwedel" – so steht es über die Gründung des Vereins in der Chronik geschrieben, die zum 100-Jährigen erschienen war. Doch könnte es sich nicht vielleicht doch ganz anders zugetragen haben? Eine alternative Geschichte über die Entstehung erzählt die Theater- und Zirkusaufführung, die eine Gruppe Kinder und Jugendlicher in dieser Woche einstudiert hat. Der Öffentlichkeit wird sie bei den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Vereinsbestehen am Sonnabend, 18. August, in der MTV-Turnhalle präsentiert.

Es sind wahrlich schweißtreibende Übungstage für die zehn jungen Akteure im Alter von sechs bis 20 Jahren gewesen. Denn angesichts der Außentemperaturen von deutlich über 30 Grad waren logischerweise auch die Bedingungen in der Halle alles andere als optimal, um sich körperlich zu verausgaben. Doch beirren ließen sie sich davon nicht und studierten ein 20-minütiges Stück ein – eine Mischung aus Akrobatik, Tanz und Schauspiel. Geschrieben hatten die Rahmenhandlung bereits im Vorfeld die beiden Lokalmatadoren Christoph Bendikowski und Tina Badenhop, die das Projekt gemeinsam mit Martin Bogus aus Bremen leiteten. Die genaue Umsetzung wurde dann gemeinsam vor Ort erarbeitet.

Jeder hat etwas Neues gelernt

Von "geballter Kompetenz" sprach Sigrid Ernst vom Langwedeler Kulturverein, der die Aktion in Kooperation mit dem MTV und der Goldbachschule auf die Beine gestellt hat, angesichts des erfahrenen Trios, welches für das Projekt gewonnen werden konnte. Finanziert wird es von der Lokalen Arbeitsgruppe des Landkreises und der beiden Vereine. "Uns ist es wichtig, übergreifend etwas für die Gemeinde zu machen", erklärte Ernst, wie es zu der Zusammenarbeit kam. Leider habe man nicht den Erfolg gehabt, dass sich die Schule noch mehr einbringt. Dafür habe die Freilichtbühne Daverden mit Kostümen ausgeholfen.

"Ich ziehe den Hut davor, was die hier in einer Woche bei der Hitze auf die Beine gestellt haben", betonte MTV-Vereinsvorsitzender Marco Behrmann beim Besuch der Proben. Auch Projektleiter Bogus zeigte sich sehr angetan: "Alles hat super funktioniert." Und das, obwohl er noch nie mit einer so heterogenen Altersgruppe gearbeitet habe. Viele der Teilnehmer haben bereits Erfahrung in einzelnen Bereichen wie Zirkus oder Tanz mitgebracht. Das sei natürlich hilfreich gewesen. "Aber alle haben in den vier Tagen auch etwas Neues gelernt", erzählte Bogus.

Was genau, das bekommen die Besucher der 125-Jahr-Feier dann in genau drei Wochen präsentiert. Dann wird auch das Geheimnis über die fiktive alternative Entstehungsgeschichte des Sportvereins im Jahre 1893 gelüftet. Ein kleiner Tipp: Die Mädchen Therese und Mona haben bei der Gründung eine Hauptrolle gespielt.



Für die „Party für alle“ zum Jubiläum, bei der das Stück aufgeführt wird, gibt es noch Karten direkt in der Geschäftsstelle oder beim Vorsitzenden Marco Behrmann telefonisch unter 01 71 / 2 10 64 15. Los geht es am 18. August um 20 Uhr im Vereinszentrum. Der Eintritt kostet 12,50 Euro – Bier, Wein, Sekt sowie alkoholfreie Getränke sind im Preis enthalten.