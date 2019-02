Silvia Flamisch in ihrem Ausstellungsraum in Eißel. Hier landen ihre fertigen Werke wie Tassen, Teller oder Schüsseln. (Björn Hake)

Silvia Flamisch eröffnete 1994 ihre eigene Keramikwerkstatt in Thedinghausen-Eißel – und zwar in direkter Nachbarschaft zur Mosterei in der Eißeler Finkenburg. Nun will sie der Öffentlichkeit zeigen, was es mit dem Beruf Töpfern auf sich hat. Deshalb nimmt sie erneut am bundesweit veranstalteten „Tag der offenen Töpferei“ teil. Somit wird sie am Sonntag, 10. März, wieder ihre Türen öffnen und den Menschen dieses Handwerk näherbringen.

In ganz Deutschland laden Töpferwerkstätten zu einem Tag der offenen Tür ein. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag 2006 mit insgesamt rund 100 Teilnehmern in zuerst nur drei Bundesländern. Seit 2008 findet er auch in Niedersachsen statt, wo in diesem Jahr insgesamt 37 Betriebe vertreten sind, verrät Silvia Flamisch. „Der Aktionstag soll dazu dienen, das Töpfern wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.“ Während es historisch gesehen eher ein Handwerk zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen war, würden mittlerweile immer mehr künstlerische oder kunsthandwerkliche Aspekte in den Vordergrund rücken.

Silvia Flamisch kombiniert beides miteinander. Sie stellt vorrangig Gebrauchskeramik her, die jedoch eine eigene besondere Note aufweist, wie sie selbst sagt. Das sind unter anderem Teekannen, Tassen, Teller und auch Schüsseln. „Natürliche Farben, lebendige Formen und ein erdiges Wesen“, das sind die Eigenschaften, mit denen sie ihre Arbeiten charakterisiert.

Mit der Fertigung von Gebrauchsgeschirr möchte sie „Kunst in den Alltag der Menschen bringen“. „Viele Kunde berichten, dass die von mir gekaufte Tasse inzwischen ihre Lieblingstasse ist, aus der sie jeden Morgen ihren Tee oder Kaffee genießen“, verrät die Keramikerin.

Bevor der fertige Gegenstand entsteht, muss Silvia Flamisch den Ton in Form bringen. Dazu braucht es nicht viel. Eine Drehscheibe, einen Hocker – und natürlich Ton. Ist der Ton dann soweit in Form gebracht, dass die Handwerkerin damit zufrieden ist, wird das Werk schließlich in den Ofen befördert, wo es bei bis zu 1280 Grad Celsius gebrannt wird. Dadurch erlange die Oberfläche Lebendigkeit und Tiefe. Glasiert wird die Keramik dann schließlich mit Sinterengoben, Feldspat- oder Ascheglasur.

Arbeit in den Fokus rücken

In unmittelbarer Nähe zur Werkstatt der Keramikerin befindet sich ihr Ausstellungsraum, den sie 2000 eröffnet hat. In dem Jahr machte sie sich auch als Keramikerin selbstständig. Eng aneinandergereiht stehen dort die Keramikstücke und warten darauf, einen Abnehmer zu finden.

Mit Bedauern muss Silvia Flamisch feststellen, dass ihr Beruf leider zu selten im Mittelpunkt steht. Den Grund dafür glaubt sie zu kennen. „Der Beruf stirbt leider aus. Das muss man so klar sagen“, hatte Silvia Flamisch dieser Zeitung bereits im vergangenen Jahr verraten. „Das ist aber auch ein Grund, warum ich am Sonntag die Türen öffne. Ich will das Handwerk in den Fokus rücken."

Die Keramikwerkstatt von Silvia Flamisch öffnet am Sonntag, 10. März, im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Tag der offenen Töpferei“ von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Zu finden ist die Werkstatt in der Eißeler Finkenburg 1 in Thedinghausen-Eißel. Neben einer Ausstellung gibt es auch Kindertöpfern, Kaffee und Kuchen sowie eine Powerpoint-Präsentation.