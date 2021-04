Die Mitglieder der FBO kurz nach der Gründung 2006 mit eigenem Bürgermeisterkandidat Manfred Dzubiella (mit Zylinder). (Archiv/Mahlstedt)

Ottersberg. Als „großes Jubiläumsjahr“ bezeichnet die FGBO (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) 2021. Und das nicht ohne Grund: Vor 20 Jahren gründete sich die GLO (Grüne Liste Ottersberg), vor 15 Jahren tat es die FBO (Freie Bürger Ottersberg) ihr gleich und vor zehn Jahren schlossen sich beide Gruppierungen zur FGBO zusammen. „Wir feiern somit drei bemerkenswerte Jubiläen und könnten gleich noch den ersten ,Geburtstag' des FGBO-Bürgermeisters Tim Willy Weber hinzufügen. Eine über zwei Dekaden andauernde Erfolgsgeschichte nimmt ihren Lauf und soll im Wahljahr 2021 gebührend gewürdigt werden“, sagt Harald Steege, Vorsitzender der FGBO.

Zwei Mandate bei erster Wahl

„Ich kann nicht sagen, dass die Gründung der Wählergemeinschaft GLO am 16. März 2001 ein Selbstläufer war“, erinnert sich Brigitte Mittendorf. Die langjährige Ratsfrau gehörte mit ihrem Mann Wilfried Mittendorf sowie Anja Struß von Bargen und weiteren Mitstreitern zu den Gründungsmitgliedern. „Eine Gruppe von Menschen, für die Umweltschutz, die Abschaffung der Atomkraftwerke und Frieden zu den herausragenden Zielen gehörten, wollten auf kommunaler Ebene dafür arbeiten“, erinnert sich Brigitte Mittendorf – und das in diesem Fall unabhängig von einer Bundespartei. Insofern musste man das politische Vorhaben auch von der Pike auf in Angriff nehmen. Die Gründung einer Wählergemeinschaft als Verein wurde betrieben, eine Satzung musste erarbeitet und ein Wahlprogramm vorbereitet werden. Und das Engagement wurde belohnt. Am 9. September 2001 wurde die GLO mit zwei Mandatsträgern (8,4 Prozent der Wählerstimmen) in den Rat gewählt.

Da die Fraktion nur aus zwei Mitgliedern bestand, hatte sie in den Ausschüssen jedoch kein Stimmrecht. Lediglich im Rat konnte das Duo mit abstimmen. Durch viel Engagement erhoffte sich die GLO bei der folgenden Kommunalwahl einen Stimmenzuwachs. Doch es kam anders. Im Jahr 2005 war das alles bestimmende Thema in Ottersberg der Bau einer geplanten Biogasanlage. Gegen ihre Errichtung erhob sich ein vehementer Widerstand von Ottersberger Bürgern aus verschiedenen Initiativen und aus der entstand eine neue Wählergemeinschaft, die FBO. Auch sie wollte in den Rat einziehen und erreichte bei der Kommunalwahl 2006 drei Mandate. Die GLO blieb mit zwei Vertretern im Rat.

Schon kurz nach der Gründung der FBO standen in Ottersberg Bürgermeisterwahlen an. Manfred Dzubiella erklärte sich bereit, für die neu gegründete Wählergemeinschaft zu kandidieren. Um die Kandidatur mit einer Wahlliste zu unterstützen, musste ein Verein gegründet werden. „Wir waren gerade mal sieben Personen, das reichte“, erinnert sich Dzubiella, der sich als Bürgermeisterkandidat mit Zylinder präsentierte. Der Auftritt der neuen Wählergemeinschaft war anfangs ein wenig durcheinander, jedoch engagiert – und das spürten die Menschen im Ort, erinnert sich der heutige Bürgermeister Weber.

Zwei Wählergemeinschaften waren zu viel

Auch die Namensgebung FBO war anfangs etwas holprig. Zunächst nannte man sich Freie Bürger Ottersberg, das erinnerte an „Freie Fahrt für freie Bürger“, was wirklich nicht „unser Ding war“, so Weber. Deshalb ergänzte man Bürger mit Liste. Das klang schon besser. An das Gefühl nach der ersten Kommunalwahl kann sich Weber noch gut erinnern. „Es war eine stille Freude, gepaart mit Stolz, einer von 28 Ratsmitgliedern zu sein.“ Von Anfang an berieten Brigitte und Wilfried Mittendorf die neue Wählergemeinschaft im Rat. „Sie haben uns viel gezeigt und erklärt“, erzählt Weber. „Die Zusammenarbeit mit den neuen Ratsmitgliedern der FBO – Tim Weber, Manfred Dzubiella und Tülay Attila – entwickelte sich positiv“, erinnert sich auch Brigitte Mittendorf. Doch schnell wurde deutlich, dass zwei kleine Wählergemeinschaften für eine Gemeinde in der Größe Ottersbergs zu viel sind. So wurde das 10-jährige Bestehen der GLO im März 2011 gleichzeitig als Geburtstag der zusammen mit der FBO neu gegründeten FGBO gefeiert. Brigitte Mittendorf hatte damals den Impuls gegeben, eine neue gemeinsame Wählergemeinschaft zu gründen.

„Durch meine Zeit im Rat habe ich viel über Politik und Ottersberg gelernt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, überstimmt zu werden und mit der Mehrheit zu stimmen. Ich weiß, wie wichtig es ist, sich auf manche Sitzungen sehr gut vorzubereiten, und dass irgendwann Routine hinzukommt und die Arbeit erleichtert. Und ich weiß, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen und sich zuzuhören“, sagt der erste Bürgermeister im Flecken Ottersberg, der aus den Reihen der Wählergemeinschaft kommt.