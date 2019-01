Im Sommer 2018 gab es fast täglich Meldungen von Flächenbränden. Die Feuerwehr Thedinghausen hatte dadurch zahlreiche Einsätze. (Butt)

Für die Feuerwehr Thedinghausen war das Jahr 2018 ein anstrengendes. Das wurde auf der jüngst abgehaltenen Jahreshauptversammlung deutlich. Ein Grund dafür war der heiße und trockene Sommer, wie Ortsbrandmeister Timo Cordes erklärte. Insgesamt zu 60 Einsätzen mussten die Brandschützer ausrücken. Allein 40 davon waren Brandeinsätze, davon allerdings neun Fehlalarme. Neben vielen Flächenbränden gehörten 20 Einsätze in den Bereich der technischen Hilfeleistung. Hervorzuheben ist dabei ein Einsatz bei der Kreissparkasse in Thedinghausen, wo ein Umschlag mit unbekanntem weißem Pulver gemeldet wurde. Das weiße Pulver stellte sich allerdings als ungefährlich heraus. „Alle Einsätze konnten erfolgreich abgearbeitet werden, was an dem guten Ausbildungsstand der Kameraden liegt“, sagte Cordes.

Insgesamt haben die Mitglieder der Feuerwehr 6325 Dienststunden Stunden geleistet – davon 620 Stunden bei Lehrgängen und Fortbildungen. Zurzeit sind es 69 Aktive in der Wehr, davon acht Frauen. Drei Kameraden sind im Rahmen einer Doppelmitgliedschaft bei der Ortswehr Thedinghausen. Die Altersabteilung hat 17 Mitglieder.

Nachwuchsarbeit im Blick

Neben den vielen Einsätzen prägten aber auch andere Ereignisse das Jahr. Ein Meilenstein für die Wehr aus Thedinghausen war die Inbetriebnahme des neuen Löschfahrzeugs LF 20. Neben dem Einsatzgeschehen nahmen die Brandbekämpfer auch an Veranstaltungen teil. Dazu gehörten der Frühlingsmarkt, Brandschutzerziehung an Grundschule und Kindergarten sowie der Tag der offenen Tür zusammen mit Heimatverein und Erbhof und verschiedene Umbaumaßnahmen im und am Feuerwehrhaus.

Und auch die Jugendarbeit wird in Thedinghausen großgeschrieben. So wurde 2018 eine Kinderfeuerwehr gegründet. Andrea Meyer kümmert sich mit ihrem Betreuerteam zurzeit um 16 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Das erste Kind wechselt demnächst in die Jugendwehr.

Beförderungen bei der Wehr

Bei der Jahreshauptversammlung standen auch Beförderungen auf der Tagesordnung. Nach ihrer Vereidigung wurden Uwe Grunau und Torben Edert zu Feuerwehrmännern ernannt. Alexandra Ehrenbrink, Jannik Finke, Simon Segelken und Till Gieschen wurden zu Oberfeuerwehrmännern und Oberfeuerwehrfrau befördert. Der stellvertretende Gerätewart Slawek Mrowka ist ab sofort Hauptfeuerwehrmann. Erster Hauptfeuerwehrmann ist Heiner Fahrenholz. Arne Norden und Marco Ringe sind jetzt Löschmeister. Henrik Leszinsky, Axel Raschig und Jörn Gellermann wurden zu Oberlöschmeistern befördert. Geehrt wurden Arne Norden für 25 Jahre Mitgliedschaft, Udo Krause (40 Jahre) und Jürgen Lefers (50 Jahre). Neu in der Wehr sind Dennis Maukisch, Lars Sund und Torben Edert.

Und zu guter Letzt standen noch Wahlen an. Wiedergewählt wurden die Gruppenführer Axel Raschig, Andre Mader und Jörn Gellermann. Neu als Gruppenführer ist auch Lutz Schröder dabei. Wiedergewählt wurden Atemschutzgerätewart Axel Raschig sowie die beiden Stellvertreter Hauke Mögenburg und Christian Rose. Ebenfalls wiedergewählt wurde die stellvertretende Schriftführerin Alexandra Ehrenbrink. Christian Rose ist stellvertretender Gruppenführer, Pressewartin ist Alexandra Ehrenbrink, Zeugwart Marcel Bolz mit Stellvertreterin Lena Raschig.