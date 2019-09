Auch der Billardtisch durfte während des Sommerfestes ausprobiert werden, wie Matteo und Sabrina Abbas zeigen. (fotos: Björn Hake)

Ein gut eingespieltes Betreuungsteam, zufriedene Kinder und Jugendliche sowie ein hochwertiges Angebot für alle Altersklassen. Von all dem konnten sich die kleinen und großen Besucher des Sommerfestes überzeugen, das nun in den Räumen und Außenanlagen des Jugendzentrums an der Oytener Hauptstraße gefeiert wurde. Mit Bastelaktionen und Outdoor-Spielen, mit Dosenwerfen, Hüpfburg und Kinderschminken ließen sich die Herzen der Kleinen gewinnen, die den Genuss von Kaffee und Kuchen dabei mehrheitlich den Eltern überließen.

Von den Jugendlichen, die in der Einrichtung werktags zwischen 14.30 und 19 Uhr darten, kicken, Tischtennis und Billard spielen können, ließ sich bei dem Treffen, das mehrheitlich als Kinderfest wahrgenommen wurde, kaum jemand blicken. „Das sieht normalerweise anders aus“, berichtete Sabrina Abbas, die als Sozialpädagogin und Jugend-Koordinatorin die Leitung des Hauses innehat. Sie freue sich jedoch darüber, dass sich einige der Heranwachsenden dazu bereit erklärt hätten, als Aufsicht für die Kids zu fungieren.

Unterstützt in ihrer Arbeit wird die 36-Jährige von ihren Kollegen Matthias Brendler und Annika Stolz, die gerade ihr Anerkennungsjahr absolviert. Während der Schulferien werden attraktive Programme angeboten, die vom Mountainbiken über Kanufahrten bis hin zum Kochen in der neuen Küche reichen. „Auf unserer Homepage und über Flyer in den Schulen informieren wir über unsere Vorhaben, die in der Regel sehr gut angenommen werden“, zeigte sich Abbas zufrieden, schränkte jedoch ein, dass nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund an den Aktionen teilnehmen würden.

In einer perfekt ausgestatten Werkstatt ließen sich zum Beispiel Fahrräder und Roller reparieren, Inliner und Skateboards könnten ausgeliehen werden, und nicht zuletzt werde auch qualifizierte Hilfe bei sozialen Problemen geboten, gab die Fachfrau Auskunft über das breite Spektrum dessen, was die Gemeinde jungen Menschen biete.

Als ganz besonderes Highlight, fast schon traditionell, ist die Bürgermeister-Sprechstunde zu sehen, die sich anlässlich des Sommerfestes an die kleinen Bewohner der Gemeinde richtet. In den vergangenen Jahren sei immer wieder ein Punkt ganz besonders in den Fokus gerückt worden, erinnerte sich Sabrina Abbas, nämlich die prekäre Verkehrsführung direkt vor dem Haus. Ein Zebrastreifen müsse her, fordern die Minis, die nach eigenem Bekunden Angst haben, die viel befahrene Hauptstraße zu queren.

Auch diesmal hatte sich der scheidende Bürgermeister Manfred Cordes die Zeit genommen, zur Fragestunde der Kleinen im Jugendtreff zu erscheinen. Ganz im Gegensatz zu den Vorjahren, als mehr als ein Dutzend Kinder bereitstand, hatten sich nur vier Schülerinnen überlegt, um was sie Cordes bitten wollten. Ganz im Vordergrund stand wiederum die Verkehrsführung im Bereich des Jugendzentrums, um die sich Liliana und Ronja – beide elf Jahre alt – sorgen. Auch die zehnjährige Leani und ihre gleichaltrige Freundin Amelie können nicht verstehen, weshalb das Problem nicht längst gelöst sei. Darüber hinaus beklagen die Mädchen die Drängelei in den Schulbussen und sorgen sich um die Abgase, die die Fahrzeuge ausstoßen.

Leani beschäftigt zudem ein weiteres Problem, das sie an diesem Nachmittag zur Sprache bringen wollte. Ein wirklich netter Junge werde auf dem Schulweg von Mitschülern gemobbt, weil er immer wieder mit schmutzigen Fingern und ebensolcher Kleidung erscheine. Das sei traurig, findet sie, und überlege, wie sie helfen kann. Als gar nicht traurig erwies sich hingegen Lilli Gade, die als ausgebildeter Clown den Nachmittag bereicherte. „In Krankenhäuser gehe ich nicht mehr“, erzählte die 76-Jährige. Stattdessen besuche sie nun Altenheime, in denen stets Bedarf an Frohsinn herrsche.