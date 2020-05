Seit September 2019 ist Einkaufen in Blender wieder möglich. Der Mini-Supermarkt Tante Enso ist nun ausgezeichnet worden. (Björn Hake)

Lange Zeit mussten die Menschen in der Gemeinde Blender ohne einen Supermarkt auskommen. Im September 2019 hatte das Warten dann ein Ende, denn in dem Monat öffnete der 24-Stunden-Supermarkt Tante Enso im ehemaligen Volksbank-Gebäude seine Türen (wir berichteten). Und diese Kombination aus einem lokalen Tante-Enso-Laden und dem Online-Supermarkt myEnso ist nun ausgezeichnet worden. Der Einkaufsladen hatte sich bei dem „NordWest Award 2020“ der Metropolregion Nordwest beworben und hat nun einen der vier mit 10 000 Euro dotierten Awards gewonnen. Das hat die Metropolregion Nordwest mitgeteilt.

„Der Tante Enso-Laden ist beispielgebend für die Metropolregion Nordwest und darüber hinaus. Das Projekt steigert die Lebensqualität vor Ort, indem die Nahversorgung als ein wichtiger Aspekt der Daseinsvorsorge verbessert und das soziale Miteinander gestärkt wird. Hier arbeiten die Partnerinnen und Partner aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in vorbildlicher Weise zusammen. Und was mich besonders begeistert: Die ganze Gemeinde ist mit eingebunden“, sagt Birgit Honé, Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, die gemeinsam mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Schirmherrschaft der „NordWest Awards“ auch in 2020 innehat.

„Problemlöser“ vor Ort

Insbesondere im ländlichen Raum zieht sich der Lebensmitteleinzelhandel zunehmend aus den Dorfkernen zurück, wodurch oftmals Versorgungslücken entstehen und soziale Treff- und Kontaktpunkte wegbrechen. Jörg Bensberg, 1. Vorsitzender der Metropolregion Nordwest, sagt dazu: „Der Tante Enso-Laden agiert als Problemlöser, schafft Nähe und ein auf die lokalen Bedürfnisse fokussiertes Angebot. Mit dem dazugehörigen Vollsortiment des Onlinesupermarkts verbindet das Projekt die Vorteile aus beiden Welten in beeindruckender Weise und kann so Vorreiter für viele weitere Gemeinden sein.“

Die Gemeinde Blender war die erste, die ein solches Konzept zusammen mit der enso eCommerce GmbH aus Bremen entwickelt und auch umgesetzt hat. Die Einbindung der Menschen vor Ort in die Konzeption, die Berücksichtigung regionaler Lieferanten, ein emissionsfreier Bringdienst bis an die Haustür, Personal aus dem Ort und ein Fokus auf das soziale Miteinander sind weitere Kernelemente des von der Metropolregion Nordwest ausgezeichneten Projekts. Der Laden vor Ort sowie der Onlineshop sind rund um die Uhr nutz- und erreichbar.

Neben dem von der NORD/LB ausgelobten Preisgeld erhält das Team um Blenders Bürgermeister Andreas Meyer ebenfalls einen Imagefilm für ihr ausgezeichnetes Projekt. „Wir freuen uns riesig über den Gewinn und das Preisgeld. Die Summe fließt vollständig in unser Projekt ‚Nahversorgung‘ und ermöglicht es uns, die Bereiche Standortsicherung oder Regionale Produkte zu fördern, zu unterstützen und weiter auszubauen“, sagt Andreas Meyer.

Seit 2014 verleiht die Metropolregion Nordwest alle zwei Jahre die „NordWest Awards“, um die Stärken der Region durch herausragende Projekte sichtbar zu machen. Auch in 2020 betrug die Gesamtgewinnsumme der „NordWest Awards“ 40 000 Euro. Als kurzfristige Alternative der ursprünglich für den 18. Mai geplanten Preisverleihung drehte die Metropolregion Nordwest Kurzclips mit den Laudationen an die Gewinnerinnen und Gewinner, die auf der Homepage des Vereins aufrufbar sind. Persönlich werden die Preisträgerinnen und Preisträger die Awards dann Ende November in Bremerhaven entgegennehmen.