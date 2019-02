Das weiße Bahnhofsgebäude gehört seit 2012 einem Hamburger Geschäftsmann, der sich auf die Pläne der Stadt bisher nicht eingelassen hat. (fotos: Björn Hake)

Nördlich der Bahngleise haben die Abrissarbeiten auf der Lieken-Brache begonnen und obwohl auch der angrenzende Bereich südlich der Gleise zum Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ gehört, soll es dort erst zu einem späteren Zeitpunkt vorwärtsgehen. Mittendrin liegt das Bahnhofsgebäude, das bis 2012 der Deutschen Bahn gehört hat und dann an den Hamburger Geschäftsmann Ashraf Taha verkauft wurde.

Der könnte das eigentlich weiße Gebäude von außen mal reinigen und neu streichen lassen – macht er aber nicht. „Das ist seine Entscheidung“, sagt Lars Schwarze, dessen Frau Christine das Fotostudio „Audele“ im Bahnhofsgebäude betreibt und der in Vertretung von Taha der Ansprechpartner vor Ort ist sowie die Schlüsselgewalt hat. Und so kann er Interessenten ins Bahnhofsgebäude lassen, in dem sich außerdem noch das Reisezentrum der Bahn befindet, um ihnen einen etwa 25 Quadratmeter großen Raum und eine mögliche Lagerfläche zu zeigen.

Kioskpläne vom Tisch

„Beide Räume hat die Bahn vor etwa einem Jahr aufgegeben“, erzählt Lars Schwarze. Und eigentlich hatten die Katakomben-Betreiber Fiete und Michaela Hermanski vor, den kleinen Seitenraum, in dem sich noch ein alter Bahnhofsschalter befindet, zu einem Kiosk zu machen. Zumindest hatten sie das im Dezember gegenüber unserer Zeitung angekündigt, mittlerweile haben sich die Pläne aber zerschlagen. Michaela Hermanski sagte auf Nachfrage: „Wir haben davon Abstand genommen.“ Obwohl der Bauantrag schon eingereicht und Architekten mit den Plänen beschäftigt waren, sind die Hermanskis laut eigener Aussage nicht mit Vermieter Taha übereingekommen. Dabei ging es wohl auch um Brandschutzangelegenheiten.

An Tahas Plänen fürs Bahnhofsgebäude hatte sich bereits die Stadtverwaltung die Zähne ausgebissen, nachdem sie 2017 eine Modernisierungsvoruntersuchung im Rahmen der Sanierung abgeschlossen hatte. Und so hätte auch Taha für bestimmte Maßnahmen Fördermittel bekommen können. "Aber er wollte nicht", weiß Stadtplanerin Angelika Steinbach. Das sei seine Entscheidung und sein gutes Recht, schließlich handele es sich um sein Eigentum. Dass es nun mit dem Kiosk der Hermanskis zumindest auf dieser Seite der Gleise nicht klappt – sie liebäugeln immer noch mit der Nordseite und den Neubauten von Investor W&S – findet Angelika Steinbach schade. "Wir bedauern das, wir brauchen dringend mehr Leben dort."

Fünfjähriges Bestehen

Für Bewegung im Gebäude, das über 425 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche verfügt, sorgen neben den Reisenden die Kunden des Fotostudios „Audele“. Das feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen im Bahnhof und habe auch nicht vor, dort wegzugehen. „Das hatten Kunden vermutet, weil sie wohl dachten, dass der Kiosk uns ersetzen soll“, erzählte Christine Schwarze von der Eigendynamik, die sich nach Bekanntwerden des Hermanski-Vorhabens entwickelt habe. Aber: „Wir bleiben hier.“ Und mehr noch: Wie Lars Schwarze schilderte, soll demnächst noch die Außenwerbung am Gebäude intensiviert werden, damit das Fotostudio noch besser zu sehen ist.

Mit dem besonderen Standort ist Christine Schwarze immer noch sehr zufrieden, vom Bahnhofstreiben bekomme sie gar nicht so viel mit und da aufgrund notwendiger Terminvereinbarungen ihre meisten Kunden keine mit der Bahn reisenden Pendler sind, seien die vielen Parkplätze in der Nähe hilfreich. Aber die selbstständige Fotografin hätte nichts dagegen, wenn nebenan Leben – etwa durch einen Kiosk – einzieht.

In direkter Nähe zum Bahnhof befindet sich das ehemalige Postgebäude, das die Stadt Achim erworben hat und das im Sanierungsgebiet steht. Genaue Ideen, wie dessen Zukunft aussehen kann, gibt es noch nicht. „Wir werden uns Gedanken über eine städtebauliche Nachnutzung machen, auch über den Bahnhofsvorplatz und die Haltestellen – aber jetzt ist erstmal die andere Seite dran“, sagte Stadtplanerin Angelika Steinbach. Anfragen vom Bauhof, der das Haus zwischenzeitlich als Lager nutzen möchte oder von der Feuerwehr, die in dem Gebäude gerne üben würde, lägen ihr jedenfalls vor.