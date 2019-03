Susanne Ehlers ist beim Kreativ-Markt der Ottersberger Landfrauen nicht nur als Ausstellerin dabei, sondern als Chef-Organisatorin auch für das Drumherum verantwortlich. (Björn Hake)

Auf den ersten Blick wird auch die Frühjahrs-Auflage des Kreativmarktes der Ottersberger Landfrauen wieder ein Festival der Hobbykunst. 21 Aussteller aus der Region präsentieren am Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. März, in der Aula der Wümmeschule ihre Erzeugnisse, die sie in akribischer Kleinarbeit gefertigt haben. Dass in diesem Jahr indes nicht alles in gewohnter Weise abläuft, lässt sich spätestens bei einem Blick auf die Ausstellerliste erahnen. Auf dieser fehlen nämlich etablierte Kräfte wie Werner Köster und Gerda Rosenbrock.

Grund dafür ist laut Chef-Organisatorin Susanne Ehlers eine neue interne Regelung, die der großen Nachfrage geschuldet sei. „Wer drei Jahre am Stück dabei war, muss einmal aussetzen“, erklärt Ehlers, die ihrerseits mit Fantasy-Schmuck am Start ist. Seit 1998 gibt es den Kreativmarkt, der im Herbst und Frühjahr immer wieder feine Überraschungen und neue Aussteller parat hat. Und die kreativen Handwerkerinnen zeigen sich auch bei der Frühjahrs-Auflage 2019 ihres Hobby-Kunstmarktes einmal mehr von der künstlerischen Seite. Das Teilnehmerfeld staffelt sich derweil wieder in drei Gruppen, die in der Aula der Wümmeschule ein harmonisches Gesamtbild ergeben wollen.

Der harte Kern

Wie in den Vorjahren geht es auch diesmal nicht ohne den harten Kern, dem neben Susanne Ehlers auch Gerlinde Kneer (Gesticktes aus alten Leinen), Bettina Pohlmann (Töpferwaren), Lotte Hoffmann (Marmelade) und Conni Griesbach (Schönes aus Leinen) angehören. Zu diesem Quintett gesellen sich neun externe Aussteller, die bereits Duftmarken bei früheren Kreativmärkten der Landfrauen gesetzt haben.

Das Spektrum reicht von handbemalten Eiern und Fantasien aus Filz über Shabby Chic und Landhaus-Deko bis hin zu Mützen und Schals. Süße und saure Spezialitäten für den Gaumen runden das künstlerisch-kreative Portfolio ab. Mit von der Partie sind Hella Schmidt (Thedinghausen), Andrea Heinrich (Thedinghausen), Ursula Ralle (Hülsen), Gisela Glander (Reeßum), Ingrid Saathof-Gröhne (Bremen), Ingrid Begandt, Simone Schmidt, Jutta Haake und Dauerbrenner Adrian Nötzel, der als Imker mit seinen Honigprodukten um die Gunst des Publikums buhlt.

Die nötige Frische und Überraschungseffekte bringen aber traditionell die Neulinge in den Ottersberger Kreativmarkt. Sieben Debütanten sind es in diesem Jahr unter den 21 Ausstellern in einem von Damen dominierten Teilnehmerfeld. Was die Kreativfrauen in filigraner Handarbeit hergestellt haben, zeigen sie in der Aula der Ottersberger Wümmeschule. Dass Adrian Nötzel als Mann nicht allein auf weiter Flur ist, darf sich Susanne Ehlers anrechnen. „Ich fahre viel umher und schauen nach interessanten Leuten“, erklärt die Organisatorin, die den Holz-Handwerker Holger Lenk aus Syke, Vogelhausbauer Wolfgang Kuhlmann aus Lilienthal und die Marmeladen-Schmiede von Holger Kalinke aus Schwarme als Attraktionen für das Ottersberger Kreativmarkt an Land ziehen konnte.

Genähtes aus Wachstuch

Auf die speziellen Näharbeiten, die Frederike Claussen aus Hemslingen mit Wachstüchern fertigt, ist Susanne Ehlers derweil besonders gespannt. Ebenfalls neu am Start ist Monika Kahrs aus Fischerhude, die sich auf Geschenkverpackungen spezialisiert hat. Die Sottrumer Heike Becker kreiert indes Eulen aus Holz. Ihre individuellen Schmuckstücke präsentiert Yvonne Hindemith aus Bremen. Der kreative Basar ist am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Landfrauen wollen ihre Gäste an beiden Tagen aber nicht nur von ihren kreativen Künsten überzeugen, sondern auch kulinarisch verwöhnen.

Am Sonnabend und Sonntag gibt es wieder eine abwechslungsreiche Kuchentafel und auch am Sonntag muss niemand hungrig bleiben. Dann steht frisch gekochte Erbsensuppe auf dem Speiseplan.