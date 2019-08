Platz ist schon geschaffen: Wo einst an der Etelser Straße ein Metallbaugewerbe beheimatet war, sollen in Zukunft Wohnhäuser entstehen. Was aus der Industriebrache im Hintergrund entstehen soll, steht jedoch noch nicht fest. (Björn Hake)

Südlich der Etelser Straße im Bereich Asternweg/Lilienweg wird bereits fleißig gebaut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll ein Großteil des Gebietes bis zum Mohnblumenweg – wo lange die Wohlgemuth Metallbau GmbH ihren Sitz hatte – nun in absehbarer Zeit ebenfalls Wohnbauland werden. „Der Flecken Langwedel ist sehr nachgefragt“, weiß Bürgermeister Andreas Brandt. Deshalb biete dieser Bereich eine gute Gelegenheit zur innerörtlichen Verdichtung.

„Gewerbe macht an dieser Stelle städtebaulich keinen Sinn mehr“, erläuterte Langwedels Bauamtsleiter Bernhard Goldmann am Montagabend bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung zu dem Bebauungsplan, der für das Vorhaben geändert werden muss. Rund 40 Interessierte waren gekommen und äußerten zum Teil große Bedenken. Dabei ging es aber nicht um die grundsätzliche Planung, auf dem Grundstück der Gewerbebrache Wohnraum zu schaffen, sondern vielmehr um eine befürchtete Verschlechterung der Verkehrs- und Parksituation.

Bürger äußern Verkehrsbedenken

Denn schon jetzt herrsche im Bereich Etelser Straße/Ginsterweg/Mohnblumenweg eine „unmögliche Parkplatzsituation“, wie es eine Bürgerin nannte. Und wenn nun rund 20 zusätzliche Wohneinheiten in dem Gebiet entstehen, würde sich die Lage weiter zuspitzen. Denn weitere öffentliche Parkflächen sind nicht geplant, im Gegenteil: Einige der bisherigen Stellplätze auf der Straße würden durch die neu entstehenden Zufahrten sogar verschwinden. Auf den neuen Grundstücken sind je nach Gebäudetyp 1,5 bis zwei Stellplätze pro Wohneinheit vorgesehen. „Das ist aus unserer Erfahrung ausreichend“, versuchte Jörg Elfers vom ausführenden Unternehmen Koenen-Bau, den Anwesenden die Befürchtungen zu nehmen – was jedoch nicht klappte. Denn schließlich würden heutzutage die Haushalte in der Regel über mindestens zwei Pkw verfügen und Besucher würden ja auch Parkplätze benötigen, war aus den Reihen der Bürger zu hören.

Doch letztlich sind vom Gesetzgeber nur eineinhalb Stellplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben und für zusätzliche Parkflächen auf öffentlichem Grund fehlt in dem Gebiet schlichtweg der Platz, weswegen die Befürchtungen von der Verwaltung und dem Bauunternehmen zwar zur Kenntnis genommen wurden, aber wohl kaum zu Planänderungen führen werden. Apropos Plan: Der sieht vor, dass zur Etelser Straße hin auf dem Grund der ehemaligen Metallbaufirma hintereinander zwei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Insgesamt acht Eigentumswohnungen mit einer jeweiligen Größe von 85 bis 90 Quadratmetern sind für die beiden Gebäude vorgesehen. Elfers geht davon aus, dass einige davon später auch Mietwohnungen seien werden.

Hauptsächlich Doppelhäuser

Im nördlichen Bereich am Mohnblumenweg sollen in zwei Reihen hauptsächlich Doppelhäuser gebaut werden. „Sie sind vor allem für junge Familien gedacht, die sich ihr Nest bauen wollen, aber auch für ältere Menschen, die aus ihren bestehenden größeren Häusern herausgehen möchten“, erläuterte Elfers. Die Wohnfläche pro Doppelhaushälfte wird den Planungen zufolge zwischen 120 und 140 Quadratmetern liegen. Auch ebenerdige Doppelbungalows sind geplant. Das Projektziel ist es laut Elfers, eine „homogene Struktur in dem Baugebiet“ zu haben. Verschiedene Nachfragetypen sollen angesprochen werden. Je nachdem, wie schnell der neue Bebauungsplan nach dem Beteiligungsverfahren rechtskräftig wird, können die Arbeiten vor Ort vielleicht schon Ende des Jahres beginnen.

Teil des Bebauungsplanes, aber bisher nicht Teil des Wohngebietes, ist die Fläche an der Kreuzung Etelser Straße/Ginsterweg, wo von einem anderen Gewerbebetrieb noch die nicht mehr genutzten alten Hallen stehen. Wie Goldmann erklärte, habe der Privateigentümer aktuell keine konkrete Planung für das Grundstück, wollte sich aber auch nicht an dem derzeitigen Bauverfahren in direkter Nachbarschaft beteiligen. Aber klar ist: Eine gewerbliche Nutzung des Grundstückes wird nach Änderung des Bebauungsplanes nicht mehr möglich sein.