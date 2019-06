Maren Bruns und Uwe Fricke verkaufen die Begonien in Fricke's Gartencenter nun auch im umweltfreundlichen Papiertopf, doch die Nachfrage war bisher eher enttäuschend. (Björn Hake)

Umweltschutz fängt im Kleinen an. Das dachte sich auch Maren Bruns von Fricke's Gartencenter und wollte einen Beitrag dazu leisten, dass weniger Plastikmüll entsteht. Erstmals bot sie den Kunden in dem großen Fachhandelsgeschäft in Bassen für die diesjährige Pflanzzeit die Eisbegonien auch in Papier- statt in Plastiktöpfen an. „Das ist recycelbares Papier, das verrottet im Boden. Der Kunststoff hingegen landet nach dem Pflanzen in der Tonne“, erklärt Bruns. In der heutigen Zeit, in der langsam ein Umdenken wegen des Plastikverbrauchs stattfindet und etwa die Plastiktüten aus immer mehr Geschäften verschwinden, müsste diese Alternative eigentlich gut ankommen, hoffte Bruns – und wurde enttäuscht.

Papiervariante ist noch teurer

„Ich finde es total frustrierend und traurig“, beschreibt sie ihre bisher gesammelten Erfahrungen. Bei vielen Menschen höre das Umweltbewusstsein beim Blick in den Geldbeutel auf. Statt 38 Cent im Plastiktopf kostete die Begonie im naturfreundlichen Pendant zunächst 45 und inzwischen nur noch 42 Cent. Und dieser Preis sei eigentlich schon gar nicht mehr profitabel, schließlich seien sie im Einkauf kostspieliger und da vorsichtiger mit ihnen umgegangen werden muss, sei der Pflegeaufwand im Gartencenter auch größer. Doch ohne Preissenkung wären die bisherigen Zahlen noch schlechter ausgefallen. Von den 100 000 Eisbegonien, die bei Fricke's in diesem Sommer angeboten werden, befindet sich ein Drittel im Papiertopf. Laut Inhaber Uwe Fricke liegt der verkaufte Anteil aber nur bei 15 bis 20 Prozent.

Deutlich unter dem erhofften Wert von Bruns, zumal sie erzählt, dass die Begonien im Papiertopf auch größer und schöner gewesen seien. Doch neben den um ein paar Cent höheren Kosten sei für einige Kunden auch der mögliche Schmutz beim Transport von Pflanzen ohne Plastiktopf im Auto ein Problem gewesen, wie sie in Erfahrung gebracht habe. Auch die Gewohnheit, zu dem bekannten Produkt zu greifen, habe wohl eine Rolle gespielt. Für Bruns unverständlich. „Ich bin sehr naturverbunden und mir liegt das Projekt am Herzen.“ Auch sonst will sie den „grünen Weg“ – zum Beispiel auch durch biologische Schädlingsbekämpfung – betont haben, den man beim Gartencenter verfolge. Auf einer Verkaufsfläche von rund acht Hektar erhalten Menschen mit einem grünen Daumen dort alles, was das Gärtnerherz begehrt. „Der Schwerpunkt liegt aber schon auf Pflanzen“, wie Fricke erklärt. Ein Großteil von ihnen werde vor Ort selbst gezogen.

Tierisch was los

Seit 1976 gibt es den großen Gartenbaubetrieb an der Borsteler Straße in Bassen schon, vor 13 Jahren übernahm Fricke die Geschäfte und es erfolgte die Umbenennung in „Fricke's Gartencenter“. Dort geht es im Übrigen auch ziemlich tierisch zu. Auf dem Gelände finden sich nicht nur in allen Farben strahlende Stauden, Primeln und Co., sondern auch acht Ziegen, drei Meerschweinchen, zwei Katzen und ein Hund. Ein idyllisches Gesamtbild also. Für Bruns jedoch derzeit mit einem kleinen Schönheitsfleck, zu groß ist die Enttäuschung darüber, dass ihr Vorstoß mit den recycelbaren Töpfen auf nur wenig Zuspruch stieß.

Ob sie es im kommenden Jahr noch einmal versuchen wird, wisse sie derzeit aber noch nicht. „Das hängt auch vom Lieferanten ab“, sagt Fricke. Denn dieser habe dieses Mal schon Probleme gehabt, die georderten 30 000 Pflanzen in Papiertöpfen zu liefern. Und dem Inhaber sind insgesamt nur zwei Hersteller bekannt. Auch das zeigt, dass der große Durchbruch dieser Topfart noch auf sich warten lässt. „Da steht auch eine große Lobby dagegen“, nennt Fricke ein Problem. Doch letztlich haben es die Kunden in der Hand. Wenn sie vermehrt zur umweltfreundlichen Variante greifen würden, dann könnte sie auch weiterentwickelt und durch höhere Stückzahlen billiger werden. „Sie sind einfach prädestiniert für Beetware“, ist Bruns weiterhin überzeugt vom Produkt.