Viele Besucher nahmen die Automodelle interessiert in Augenschein – wirkliche Kaufbereitschaft bestand aber nur in den allerwenigsten Fällen. (Björn Hake)

Achim. Trotz des meteorologischen Herbstanfangs blieb das Wetter am Sonntag den ganzen Tag sonnig und trocken. Es waren also optimale Bedingungen für den alljährlichen Achimer Boxenstopp. Auch an diesem Sonntag boten wieder zahlreiche Autohändler ihre Modelle in der Achimer Innenstadt an. Mehr als 130 Fahrzeuge und 20 Automarken waren in der ganzen Fußgängerzone der Weserstadt vertreten. Zum ersten Mal war auch die Marke Porsche mit einem Stand dabei. Neben der eigentlichen Ausstellung gab es mehrere Infostände. Bei diesen konnten die Gäste unter anderem alles über die Sicherheit beim Fahren oder die neuesten Automodelle erfahren. Doch auch Leute mit wenig Interesse an Automobilen konnten an diesem Tag beim verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften oder beim Flohmarkt am Alten Markt auf ihre Kosten kommen.

Fans von älteren Fahrzeugen zog es zum Oldi-Club aus Syke. Auch diese beteiligten sich wie in jedem Jahr mit einer Ausstellung aus Oldtimern am Boxenstopp. „Dieses Mal ist die Ausstellung nicht so groß“, erklärte der Vorsitzende Horst-Dietrich Schweder. Trotzdem zeigten sich viele Besucher begeistert von den alten Cabrios und historischen Pkws. Ein besonderes Highlight war diesem Jahr ein restaurierter Schulbus aus den USA, der gleich mehrere Parkplätze einnahm. „Wir tun das für die Stadt Achim“, sagte Horst-Dietrich Schweder, „aber auch um für unseren Club zu werben."

Nur ein paar Meter weiter wartete ein ehemaliges Mitglied des Oldi-Clubs mit einem ganz besonderen Stand auf. Der Kfz-Mechaniker Jürgen Nachbar präsentierte dort, zusammen mit seiner Frau Saskia, halbe Autos als Anhänger. „Die Idee kam mir bei einem Auto, das viel zu schön war, um es zu verschrotten“, erklärte er. Als er damals damit anfing, war es noch gar nicht so einfach, die halben Autos als Anhänger genehmigen zu lassen. Heute baut Jürgen Nachbar Autos in allen möglichen Größen auseinander, vom Smart bis zum VW-Bus. Wer wollte, konnte am Autosonntag auch direkt den Auftrag erteilen, sein altes Auto umbauen zu lassen.

Aber der Boxenstopp drehte sich nicht nur um Autos. Die Achimer Polizei klärte an ihrem Stand über die Gefahren von zu viel Ablenkung beim Fahren auf. „Das zieht sich durch alle Altersgruppen“, meinte die Polizistin Anika Wrede. „Manche etwa fahren, wenn sie betrunken sind, auch noch mit dem Handy in der Hand.“ Das konnten die Gäste am Sonntag selbst nachspielen. Zuerst galt es einen 14 Meter langen Parcours ganz normal auf dem Dreirad abzufahren. Danach durfte es jeder noch einmal mit dem Handy in der Hand probieren. Erwachsene wie auch Jugendliche waren überrascht davon, wie viel Schwierigkeiten ihnen der zweite Versuch machte.

Neben der Polizei war auch das Deutsche Rote Kreuz mit einem Infostand anwesend. Dort konnten sich Mutige live vor Publikum an Erster Hilfe versuchen. So musste etwa an einer Puppe die richtige Reanimationstechnik gezeigt werden. Wer einfach nur zuschaute, konnte sein Wissen über Hilfeleistungen in der Theorie auffrischen. Ebenfalls anwesend war die Dekra, die allen Interessierten eine Fahrt im Fahrsimulator anbot.

Trotz der gewaltigen Auswahl: Autokäufe standen am Sonntag nur sehr bedingt auf der Tagesordnung. Häufig fielen von Besuchern Sätze wie „Das ist gerade viel zu teuer“ oder „Unserer tut es doch noch“. Trotzdem zeigten sich viele Autohändler zufrieden. So wie Ingo Meyer, Chef des Autohauses Meyer in Achim. „Bei dieser Veranstaltung geht es darum, sich zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, erzählte er.

Potenzielles Interesse war bei vielen Anwesenden in der Achimer Fußgängerzone in jedem Fall gegeben. Expertengespräche mit den Verkäufern über Modelle, Leistungen und Preise waren vielerorts zu beobachten. Und vielleicht überlegt sich der ein oder andere Besucher nach dem Autosonntag ja doch noch, ob es nicht Zeit für ein neues Auto wäre.