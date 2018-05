Richtfest bei strahlendem Sonnenschein: Die Sanierung des Küsterhauses in Daverden schreitet weiter voran. (Sebi Berens)

Langwedel-Daverden. Fast exakt ein halbes Jahr ist es her, dass beim Küsterhaus Daverden Richtfest gefeiert werden konnte. Seitdem wurde weiterhin fleißig die Sanierung des historischen Gebäudes vorangetrieben, sodass nun am Montagnachmittag erneut ein Kranz von den Zimmerleuten an einem Dachgiebel angebracht werden konnte. Denn nun hat auch der Anbau des Küsterhauses eine neue Dachkonstruktion. Der ist zwar erwartungsgemäß deutlich kleiner als das Hauptgebäude, sei aber in einem noch viel schlechteren Zustand gewesen, berichtete Theda Henken, Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden, im Rahmen der kleinen Feierstunde anlässlich des erneuten Richtfestes.

Der Verein hatte sich in einer Großaktion die Sanierung des Küsterhauses auf die Fahne geschrieben, um das Gebäude für die Nachwelt zu erhalten und einen Treffpunkt für alle Generationen im Ort zu schaffen, an dem zahlreiche Veranstaltungen stattfinden können. Stattliche 250 000 Euro mussten für das Unterfangen aufgebracht werden, ganze 140 000 Euro davon wurden durch Eigenmittel und Spenden im Laufe einiger Monate zusammengetragen. Einen ordentlichen Zuschuss gab es zudem vom Flecken Langwedel. Und dann waren und sind da ja noch die Eigenleistungen. "Eine Handvoll von uns ist fast jeden Tag am Bau", betonte Henken. Und Manfred Knake, Kassenwart des Vereins, rechnete grob zusammen: "Bisher waren es rund 3500 Stunden an Eigenleistung."

Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Denn noch gibt es viel zu tun, vor allem auch für alle freiwilligen Helfer, da mit der neuen Überdachung des Anbaus die ausgeschriebenen Facharbeiten nun fast alle erledigt sind, wie Henken erklärte. Zuletzt wurden im Inneren des Küsterhauses unter anderem Fenster ausgetauscht, Heizungen eingebaut und die Wände verputzt. Nun wird es bald darum gehen, die Wände zu streichen und den Fußboden zu verlegen. Die Materialien dafür liegen bereits im Inneren des Küsterhauses bereit. Allerlei Werkzeug, Schubkarren und Co. zeugen zudem von einem stets geschäftigen Treiben in den Räumen, die im Rahmen der Sanierung in dieser Form teilweise überhaupt erst durch neue Wände geschaffen wurden.

Auch beim Anbau muss sich nach dem Dachdecken natürlich noch um den Innenausbau gekümmert werden, wobei die Besucher diesen Teil in der Regel nicht zu Gesicht bekommen werden. Denn letztlich soll dieser Bau nur als Lagerraum Verwendung finden, etwa für Gartengeräte, die alte Kutsche oder Materialien vom dort ansässigen Imkerverein. Doch auch diese Sachen müssen natürlich vor Wind und Wetter geschützt werden, wieso die zusätzliche Sanierung des Anbaus von vornherein als unumgänglich angesehen wurde.

Bisher deutet laut den Vereinsmitgliedern alles darauf hin, den kalkulierten finanziellen Rahmen einhalten zu können. Böse Überraschungen sollte es nun angesichts der abgeschlossenen Facharbeiten auch nicht mehr geben. So planen alle, den letzten Teil der Arbeiten in absehbarer Zeit angehen zu können. "Im Spätsommer würden wir gerne die Einweihung feiern", blickte Henken erwartungsvoll voraus.