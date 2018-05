Für junge Menschen, die sich – wie hier – beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, soll der Ehrenamtsball am 9. Juni ein Dankeschön für den Einsatz sein. (Focke Strangmann)

Sie engagieren sich in Sportvereinen, sozialen Einrichtungen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr: Viele Jugendliche in Achim sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv. Doch häufig fällt dieser Einsatz unter den Tisch. Das finden zumindest Philipp Liberra, Rebecca Mirbach und Finn-Niklas Gerken. Grund genug für die Jugendlichen, gemeinsam mit Gesa Kaemena und Svenja Meyer von der Stadt, all diesen jungen Ehrenamtlichen einmal Danke zu sagen. Tun wollen sie das am Sonnabend, 9. Juni, mit einem gemeinsamen Ehrenamtsball im Achimer Kasch.

Die Idee dazu ist gemeinsam mit Gesa Kaemena vom Fachbereich Jugend und Soziales und Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche, "die sich über das normale Maß ehrenamtlich engagieren", heißt es von dem Organisationsteam. "Wir wollen damit einfach einmal Danke sagen", erklärt der 17-jährige Finn-Niklas das Konzept. Er ist genau wie Rebecca und Philipp in seiner Freizeit ehrenamtlich aktiv. "Man weiß viel über die Aktivitäten, die im eigenen Verein laufen, aber darüber, was andere machen eigentlich nicht", sagt Niklas. Daher solle der Ball auch dazu dienen, sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Und das alles in einem lockeren, aber auch festlichen Rahmen.

"Es wird eine Kleinkunstvorstellung und eine Luftballon-Aktion geben und außerdem tritt ein Feuerschlucker auf", zählt Philipp die Höhepunkte des Abends auf. Darüber hinaus gebe es eine Kinoecke, in der die Vereine kleine Filme über sich zeigen und ein DJ sorgt für die passende Musik. Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen ab 14 Jahren. Beim Höchstalter nehmen es die Organisatoren dann nicht so genau. "Wir haben beim Alter bewusst keine Obergrenze gesetzt, dafür sind die einzelnen Vereine einfach zu unterschiedlich", sagt Rebecca.

Dass es nicht eine Dankes-Party, sondern ein Dankes-Ball geworden ist, dafür haben sich die Organisatoren auch ganz bewusst entschieden. "Ehrenamtliche Arbeit ist eine ehrvolle Aufgabe und deshalb wollen wir das Ganze auch in einem ehrvollen und festlichen Rahmen feiern", erklärt Rebecca. Ursprünglich habe man auch einmal darüber nachgedacht, einen Ehrenamtspreis speziell für Jugendliche ins Leben zu rufen, letztlich hat jedoch die Ball-Idee mehr überzeugt.

Rund 100 Einladungen hat das Organisationsteam bisher schon verschickt. Aber auch Jugendliche, die ehrenamtlich aktiv sind und bisher noch keine solche Einladung erhalten haben, können sich noch bei der Achimer Freiwilligenagentur anmelden. "Bei uns sind auch Kurzentschlossene willkommen", sagt Gesa Kaemena.

Doch nicht nur für die Jugendlichen selbst, auch für die Achimer Vereine kann die Veranstaltung aus Sicht der Organisatoren hilfreich sein. "Viele klagen über Nachwuchsmangel, aber häufig fehlt auch einfach die Kommunikation untereinander", sagt Jan-Niklas. "Jeder Verein macht sein eigenes Ding, dabei könnte man gemeinsam viel mehr erreichen." Die Hoffnung der Organisatoren: "Wenn die Jugendlichen sich und ihr Engagement mehr wertgeschätzt fühlen, schafft das vielleicht auch einen Anreiz für neue junge Mitglieder in den Vereinen", fasst Kaemena zusammen. Immerhin seien Jugendliche immer auch Vorbilder für den Vereinsnachwuchs. "Es ist also eine große Hoffnung, die wir mit unserer kleinen Veranstaltung verbinden."

Der Dankes-Ball beginnt am Sonnabend, 9. Juni, um 19 Uhr im Kasch. Eine Rückmeldung auf die Einladung sollte bis zum 3. Juni erfolgen. Eine Zusage ist telefonisch unter der 0 42 02 / 9 16 01 61 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@stadt-achim.de möglich.