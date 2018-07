Der Start ins neue Kitajahr in Achim wird holprig: Trotz des Rechtsanspruchs werden nicht alle Kinder einen Platz bekommen. (Björn Hake)

Achim. Eigentlich ist jetzt in den Ferien eine Zeit, in der Wiltrud Ysker und die Mitarbeiter ihres Fachbereiches "Bildung, Soziales und Kultur" im Rathaus etwas zur Ruhe kommen. Die Schulen sind geschlossen, viele Kitas haben auch für einige Wochen Pause. Normalerweise. In diesem Jahr ist jedoch alles ein bisschen anders, denn aktuell arbeiten die Mitarbeiter nach eigenen Aussagen auf Hochtouren. Grund ist die jüngste Entscheidung der Politik, die Kitagebühren in ganz Niedersachsen komplett abzuschaffen.

Die Beitragsfreiheit gilt, wie berichtet, ab dem 1. August für jedes Kind im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung, egal ob es mit drei Jahren die Krippe oder den Elementarbereich besucht. "Geredet wurde darüber ja schon länger, aber die Entscheidung fiel dann für uns doch recht kurzfristig", sagt Ysker. Nun gelte es, die Informationsschreiben für die Eltern möglichst schnell rauszuschicken. Zum Ende der kommenden Woche sollen alle Eltern ein entsprechendes Schreiben bekommen.

30 neue Anmeldungen in zwei Wochen

Doch das ist aktuell nicht die einzige und bei Weitem auch nicht die größte Baustelle, die der Fachbereichsleiterin Sorgen bereitet. Das ist eher der Blick auf die Anmeldezahlen für das kommende Kitajahr und die zur Verfügung stehenden Plätze. Denn hier gibt es eine erhebliche Diskrepanz, auch wenn sich die beiden Zahlen in den vergangenen Wochen schon etwas angeglichen haben. "Wir hatten Ende Juni noch 75 Krippenkinder und 150 Kinder im Kitabereich, die keinen Platz oder nur ein Angebot, das nicht ihren Bedarfen entspricht, bekommen haben", sagt Ysker. Diese Zahl habe sich nun etwas reduziert. Doch hoch ist sie nach wie vor. Nach aktuellem Stand sind es demnach im Krippen- und Kitabereich noch immer rund 180 Kinder, die auf einen Platz warten.

Zwar seien diese Zahlen sehr instabil und könnten sich immer noch verändern, "aber es zeichnet sich ab, dass wir trotz des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz in Achim nicht alle Kinder versorgen können". Wie fragil die Zahlen sind, habe sich auch in den vergangenen Wochen gezeigt. "Wir haben allein in den letzten zwei Wochen noch über 30 neue Anmeldungen für Kita, Krippe und Hort bekommen", sagt Ysker. Es gebe bei den Anmeldungen in der Regel immer wieder Nachzügler, dieses Ausmaß sei jedoch ungewöhnlich. "Das ist eine sehr hohe Zahl, mit der wir nicht rechnen konnten." Gute Nachrichten gebe es allerdings für die Eltern, die im Frühjahr die Zusage für einen Kitaplatz zunächst nur unter Vorbehalt bekommen haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als ob wir all diese Plätze zusichern können", zeigt sich Ysker optimistisch.

Einen Hinweis darauf, dass die Situation mit den Anmeldezahlen kurz vor Beginn des neuen Kitajahres so dramatisch aussieht, hatte sich bereits mit der Kitabedarfsplanung abgezeichnet. "Die Befürchtungen standen schon länger im Raum, dass es unversorgte Kinder geben würde", erklärt die Fachbereichsleiterin. Man habe jedoch gehofft, dass die Zahl letztlich nicht so hoch ausfallen würde. "Die Tendenz ließ sich schon erahnen, aber es ist natürlich bitter, wenn das Kitajahr beginnt und nicht alle Kinder versorgt sind."

Eine wirkliche Entspannung deutet sich darüber hinaus auch bei der angespannten Personalsituation in den Einrichtungen noch nicht an. Und das, obwohl es bis vor Kurzem noch recht positiv aussah. "In der letzten Juniwoche hatten wir eigentlich alle freien Stellen besetzt", so Ysker. "Nun haben wir allerdings wieder vier offenen Stellen." Das liege unter anderem daran, dass Bewerber einfach nicht zur vereinbarten Vertragsunterzeichnung erschienen seien. In den nächsten Wochen werde es daher weitere Vorstellungsgespräche geben. "Wir haben extra ein schnelles Verfahren entwickelt, sodass wir auch sofort reagieren können." Das habe sich in den vergangenen Monaten bewährt.