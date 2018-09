Bei ihren Festwagen für den Umzug lassen sich die Uphuser immer einiges einfallen. (Ortsfeuerwehr Uphusen)

Achim. Das zweite Wochenende im September ist im Terminkalender der Uphuser fest vergeben. Und das mittlerweile schon seit vielen Jahren. Denn dann steht in Uphusen traditionell das Dorfgemeinschaftsfest an. Da soll das Jahr 2018 natürlich keine Ausnahme sein. Drei Tage lang herrscht im ganzen Dorf dann wieder Ausnahmezustand.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 7. September, mit einem gemeinsamen Laternelaufen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dazu ab 19.30 Uhr eingeladen. Der Umzug startet auf dem Parkplatz der Zahnarztpraxis, Gartenstraße 3. Nach dem Laternenumzug, der von einem Spielmannszug und der Ortsfeuerwehr Uphusen begleitet wird, findet im Gasthaus Gerken bis 21 Uhr eine Kinderdisco statt. Außerdem stehen dort ein Karussell und verschiedene Festbuden für die Besucher bereit. Im Anschluss an die Kinderdisco gibt es dann abends noch Musik für die Erwachsenen.

Am Sonnabend, 8. September, geht es nahtlos weiter mit der Feier. Denn dann steht mit dem großen Ernteumzug einer der Höhepunkte auf dem Festprogramm. Der Umzug mit Festwagen und Fußgruppen zieht sich über folgende Strecke: Arenkamp - Klinkdamm - Auf dem Esch - Uphusener Dorfstraße - Uphusen Heerstraße - Am Weserberg - Fuchsberggrund - Uphusen Heerstraße - Bruchweg - Am Heuberg - Uphusen Heerstraße - Gasthaus Gerken.

Spontane Teilnahme möglich

Los geht es um 16 Uhr, alle Teilnehmer treffen sich jedoch bereits eine halbe Stunde vorher. Wer das ist und vor allem auch wie viele, entscheidet sich stets spontan, eine vorherige Anmeldung ist für den Uphuser Umzug nämlich nicht erforderlich. "Teilnehmen kann jede Festgruppe", heißt es von der Ortsfeuerwehr Uphusen, die die Feierlichkeiten organisiert. Vor Ort muss von jedem Fahrer eines Festwagens eine Einverständniserklärung unterschrieben werden. "Gefahren wird immer in Schrittgeschwindigkeit", kündigt die Feuerwehr an.

An der Spitze des Ernteumzuges wird traditionell das Erntebrautpaar aus Uphusen fahren. Danach folgt ein Spielmannszug und die Festwagen, begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr. Der Ernteumzug endet am Gasthaus Gerken, wo die Feier weitergehen kann. Vor Ort wird es eine Siegerehrung der Festumzugsteilnehmer geben. Auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Pastor Christian Frank werden ihre Worte an alle Gäste des Dorffestes richten.

Nachdem dann der Ernteball offiziell durch das Erntebrautpaar eröffnet wurde, begleitet ein DJ den Abend mit Musik. Darüber hinaus ist für den Abend auch eine Verlosung geplant. Draußen stehen in der dafür gesperrten Straße „An der Schule" für die Besucher außerdem wieder Festbuden und ein Karussell bereit.

Am Sonntag, 9. September, geht es dann zum Abschluss wieder etwas ruhiger zu. Morgens findet um 10 Uhr zunächst der Erntegottesdienst mit Pastor Frank im Gasthaus Gerken statt. Daran schließen sich das Bürgerfrühstück, dann ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an.

Als Vorbereitung für das dreitägige Dorfgemeinschaftsfest haben sich die Uphuser bereits am jüngsten Wochenende getroffen, um beim Kranzbinden im Vereinsheim des Turnerbundes Uphusen zu helfen. Die Helfer haben dort gemeinsam die Erntekrone gestaltet und die Dekoration für den Festwagen des Erntebrautpaares gebastelt.