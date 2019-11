Die Kreisbank Deutschland im beschaulichen Örtchen Dröhmelsdorf-Sprötze bekommt eine neue Filialleiterin. Und die muss sich an das Landleben erst einmal gewöhnen. (Björn Hake)

Oyten. Mit welchen Dingen müssen sich Bankiers neben dem Geld ihrer Kunden eigentlich noch rumschlagen? Diese Frage wollten die Oytener Theaterfroynde am Sonnabend mit ihrem neuen Stück beantworten. „IBAN – In unserer Bank arbeitet 'ne Neue“ heißt die neueste Komödie der Freizeit-Theatergruppe, die gleichzeitig auch deren vierte Inszenierung darstellt.

Geschrieben wurde das Stück dieses Mal von Ensemblemitglied Thorsten Wedemeier. Dieser spielte dann auch direkt eine Doppelrolle im eigenen Stück. Im Ratssaal des Oytener Rathauses feierten die Schauspieler vor beinah ausverkauftem Haus am Sonnabend Premiere und entführten ihre Zuschauer dabei nach Dröhmelsdorf-Sprötze – ein Dorf, wie es im Buche steht.

Gerade einmal 213 Einwohner leben in dem kleinen Ort. Hotels, Restaurants oder eine Werkstatt gibt es nicht. Die Bewohner sind sich einig: „In Dröhmelsdorf-Sprötze ticken die Uhren etwas anders, man könnte sagen, sie gehen etwas nach“. Nur die Kreisbank Deutschland ist ein fester Bestandteil der Gemeinschaft. In diese ländliche Gegend wird nun Franziska Wech (Heike Bredehöft) als neue Filialleiterin versetzt. Direkt am ersten Tag verscherzt sie es sich mit ihren Mitarbeitern Ulrike (Janin Pardemann) und Olaf (Björn Meyer). Denn eigentlich wollte doch Ulrike den begehrten Platz als Filialleiterin ergattern. Doch es kam anders als geplant. Und so muss sich nun Franziska mit den anstrengenden Kunden und vielen Eigenheiten der Dorfbewohner herumschlagen. Die Dörfler bemerken jedoch schnell, dass sie durchaus von einer Städterin profitieren können und auch Franziska erkennt schon bald die Vorteile des ländlichen Lebens.

Die Theaterfroynde Oyten hatten sich große Mühe gegeben, ihr fiktives Dorf an diesem Abend zum Leben zu erwecken. Das fing schon bei den Programmheften an, die keine Hefte, sondern sogenannte Spaßbücher waren, auf denen auch das Logo der fiktiven Bank abgebildet war. Die übliche Aufforderung, die Handys auszuschalten, wurde im Stile einer Nachrichtensendung vorgebracht, die über die neuesten Entwicklungen in dem kleinen Dorf berichtete. Auch das Szenenbild hauchte dem erfundenen Dorf zusätzlich Leben ein. Auf der einen Seite befand sich der Kiosk von Hildegard (Britta Purnhagen), an dem jede Figur mindestens einmal vorbeikam, auf der anderen Seite die Kreisbank Deutschland.

Bei aller Mühe fürs Bühnenbild wollten die Freizeit-Schauspieler mit ihrem neuesten Stück aber vor allem eines: das Publikum zum Lachen zu bringen. Bereits im Programmheft bezeichneten sich die Schauspieler selbst als Humoristen. Von hintersinnigen Wortgefechten bis hin zu flotten Sprüchen war für jeden Geschmack etwas dabei. Vor allem die Klischees rund um das Leben in kleinen Dörfern wurden aufs Korn genommen. Jeder kennt jeden und immer gibt es irgendwo etwas zu lästern. Aber auch die manchmal unnötig komplizierte Arbeit in Banken bekam ihr Fett weg. Die Schauspieler fühlten sich sichtlich wohl in ihren Rollen. Selbst kleine Texthänger wurden mit einem Lachen überspielt.

Diese Mühen wurden vom Publikum mit viel Gelächter und häufigem Szenenapplaus belohnt. Während der Pause und nach dem Stück mischten sich die Schauspieler unter die Zuschauer und konnten sich hier und da direkt ein Lob abholen. Viele Zuschauer zeigten sich sehr zufrieden mit dem Stück. „Es ist sehr aufwendig, mit so vielen Schauspielern“, war die Einschätzung einer Gruppe von Freunden. „Ich finde es witzig und ulkig. Das kann man sich gut anschauen", sagte ein anderer Zuschauer.

Für die Theaterfroynde Oytens war die Premiere am Nachmittag allerdings noch nicht alles. Bereits am Abend durften sie ihr Stück noch einmal vor ausverkauftem Haus aufführen. Am Sonntagnachmittag kam es dann schließlich zur letzten Aufführung.