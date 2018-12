Andreas Kaczmarek (links) und Andreas Vogel vom Verein Volkssternwarte Langwedel sind stolz darauf, wie viel Eigenleistung in den Aufbau der Kuppeln gesteckt wurde. (Fotos: Björn Hake)

Von der Optik ein bisschen futuristisch kommt die neue Volkssternwarte in Langwedel daher, dessen Fertigstellung sich derzeit in der finalen Phase befindet. Die zwei weißen Kuppeln mit Durchmessern von drei und vier Meter sind in jedem Fall ein echter Hingucker. Dies sei ganz klar ein Vorteil des neuen Standorts der Anlage neben dem Sportgelände der Oberschule, wie Andreas Vogel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Volkssternwarte Langwedel, erzählt. „Dadurch werden wir ganz anders wahrgenommen“, berichtet er bereits von vielen interessierten Blicken und Nachfragen von Bürgern während der Bauphase.

Diese dauert nun etwa schon ein halbes Jahr. Nötig geworden war der Umzug der Volkssternwarte durch den Schulneubau, wodurch auch der Block A des aktuellen Gebäudes, auf dessen Dach der Verein momentan noch die Teleskope aufgebaut hat, abgerissen wird. Auf das in den vergangenen Monaten Geschaffte ist der Verein sehr stolz. „Schließlich wurde fast alles in Eigenarbeit gemacht“, betont Vorsitzender Andreas Kaczmarek. Das Gießen des Fundaments, der Bau des Zauns und sogar der Aufbau der Kuppeln gehörten zu den Arbeiten, die von den Mitgliedern erledigt wurden. Geliefert wurde der Bausatz von einem Unternehmen aus Polen. Von den 20 Mitgliedern des Vereins haben laut Kaczmarek auch alle tatkräftig mitgeholfen.

Ganz nach Plan verlief der Neubau der Volkssternwarte aber dann auch wieder nicht. „Zeitlich hat es sich doch etwas hingezogen“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Da traf es sich gut, dass nebenan die Fertigstellung des Schulneubaus ebenfalls verschoben werden musste, sodass der Verein noch immer auf den Dachstandort von Block A zurückgreifen kann. Auch finanziell wurde das Projekt teurer als zunächst kalkuliert: War der Verein anfangs noch von 33 250 Euro ausgegangen, kalkuliert dieser nun mit Gesamtkosten von 40 000 Euro. „Wir mussten also nach weiteren Sponsoren suchen“, sagt Kaczmarek.

Finanzielle Unterstützung im größeren Rahmen habe es von der Kreissparkasse Verden, der Deutschen Erdoel AG, dem Windenergie-Verein Giersberg, der Mercedes-Initiative „Daimler ProCent“ und der Wirtschaftlichen Bauen GmbH Bremen gegeben. Und einen fünfstelligen Betrag gab es außerdem als Zuschuss vom Flecken Langwedel, der dem Verein auch das neue Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Als Veranstaltungsraum und Vereinsheim kann zukünftig der Jugendtreff in direkter Nachbarschaft mitgenutzt werden. Der monatliche Astro-Klönschnack des Vereins findet dort bereits statt.

Kaczamarek und Vogel gehen davon aus, auch vom Boden aus einen zukünftig guten Blick in den Himmel zu haben. Bis es soweit ist, soll es nicht mehr lange dauern. „95 Prozent der Arbeiten sind erledigt“, schätzt Vogel. An diesem Wochenende soll die Fertigstellung weiter vorangetrieben werden. Im Inneren der kleineren Kuppel gibt es noch etwas mehr zu tun als im größeren Pendant. In absehbarer Zeit können dann auch die großen Teleskope vom Schuldach heruntergeholt und am neuen Standort ausgerichtet werden.

„Im Januar ist die Volkssternwarte sicherlich einsatzbereit“, blickt Vogel voraus. Dann soll es natürlich auch eine Einweihungsfeier geben. Und bis zum ersten astrologischen Höhepunkt, der am neuen Standort verfolgt werden kann, dauert es dann auch nicht lange: Am 21. Januar wird es eine totale Mondfinsternis geben.