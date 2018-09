Die Dea fördert im Flecken Langwedel schon seit Anfang der 90er Jahre Erdgas. Nun würde das Unternehmen gerne ein weiteres Gebiet in der Gemeinde erschließen. (FOCKE STRANGMANN)

Wenn zur Holtebüttler Ortsratssitzung im Schützenhaus noch extra Stühle aufgestellt werden müssen, damit alle Besucher unterkommen, dann muss schon ein besonderes Thema auf der Tagesordnung stehen. So geschehen am Donnerstagabend, als es um einen geplanten neuen Bohrplatz der Deutschen Erdoel AG (Dea) in Holtebüttel südlich der A 27 ging. Es wurde sehr deutlich: Die Erdgasförderung ist angesichts mehrerer Erdbeben in der Region, die im wahrscheinlichen Zusammenhang mit den Aktivitäten der Dea stehen, für viele Menschen in Holtebüttel ein sehr emotionales Thema. Einige Bürger nutzten die Sitzung, um ihrem Ärger, aber auch den Ängsten Ausdruck zu verleihen. "Ausgesprochen rücksichtslos", nannte ein Anwohner die neuerlichen Bohrpläne. Eine Bürgerin, die selbst schon Schäden durch Erdbeben am Haus gehabt habe, sagte: "Irgendwann krachen uns die Gebäude ein. Das kann doch nicht sein."

Wenig überraschend stießen daher das einstimmige Ergebnis im Ortsrat sowie die Empfehlung der Verwaltung, das neue Bohrvorhaben der Dea zu verhindern, auf Zustimmung. Wie berichtet, kann das Unternehmen die mit anderen Konsortialpartnern wie Shell geplante Explorationsbohrung zur Erkundung der Erdgasreserven in diesem Gebiet nach jetziger Planung nur vornehmen, wenn die Gemeinde die Erschließung über nicht öffentlich gewidmete Gemeindewege, die in den Gemarkungen Holtebüttel und Langwedel liegen, erlaubt.

Die Verwaltung empfiehlt der Politik, diesen Antrag der Dea abzulehnen, wie Bürgermeister Andreas Brandt in der Sitzung noch einmal betonte. Denn sollte die Probebohrung substanzielles Erdgasvolumen nachweisen, wird es dort zu einer Produktionsbohrung kommen. Und laut Verwaltung sei es nicht auszuschließen, dass dadurch weitere seismische Ereignisse ausgelöst werden. Durch die Versagung der Nutzung der gemeindlichen Wege könne der Flecken verhindern, dass weitere Schäden durch Erdgasförderungen entstehen.

Eine Diskussion unter den Ortsratsmitgliedern war am Donnerstag gar nicht mehr nötig. Sie waren sie sich darüber einig, der Empfehlung aus dem Rathaus zu folgen. "Ich lehne das auch ab", wollte der kurz zuvor neu gewählte Ortsbürgermeister Adalbert Meyer betont haben. Natürlich kam bei der Sitzung auch die Frage auf, ob sich das Vorhaben der Dea damit wirklich erledigt habe. Zunächst einmal muss die Ablehnung des Antrages von der Politik beschlossen werden, was erst voraussichtlich am 25. September im Verwaltungsausschuss passieren wird. Davor behandeln auch der Ortsrat Langwedel und der Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschuss das Thema vorberatend. Und dann müsse man laut Bürgermeister Andreas Brandt sehen, wie die Dea darauf reagiert. Bedenken von Anwohnern wurden daraufhin laut, dass es das Unternehmen schon irgendwie schaffen werde, seine Pläne durchzusetzen. Um sich dem entgegenzustellen, kam bei einigen anwesenden Bürgern die Idee auf, eine örtliche Initiative zu gründen. Schließlich müsse man sich gemeinsam mit Nachdruck gegen weitere Erdgasbohrungen vor der eigenen Haustür stellen.