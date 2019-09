Keine Änderungen: Der Parkplatz ist weiter im Besitz des Schützenvereins, die alte Tennishalle links (hinter den Bäumen) bleibt stehen. (Kako)

Dass ein Kompromiss zwischen der Gemeinde Oyten und dem Schützenverein Sagehorn am Ende auch an fehlender Zeit gescheitert ist, ist in negativer Hinsicht die Krönung der gescheiterten Verhandlungen. Schließlich sind die Gespräche über mehrere Jahre gelaufen, bevor, wie berichtet, der Schützenverein nun kürzlich bei der Versammlung dafür stimmte, dass es keinen Deal mit der Gemeinde geben wird. 19 Mitglieder stimmten bei acht Enthaltungen und einer Gegenstimme dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Verein behält seine Flächen, die alte Tennishalle bleibt stehen und darf nach dem im Grundbuch verankerten Recht von den Schützen für einige Tage im Jahr für Veranstaltungen genutzt werden.

Das heißt auch, dass die Gemeinde die im Bereich des Schützendomizils geplante Parkplatzanlage am zukünftigen Bahnhaltepunkt nicht wie erhofft umsetzen kann. Ursprünglich sah die Planung vor, die Tennishalle, die die Gemeinde extra erworben hatte, abzureißen und dort zu bauen. Doch da die Schützen ein Nutzungsrecht besitzen und ein kleiner Teil der betroffenen Fläche auch dem Verein gehört, musste von der Gemeinde eine angemessene Entschädigung erfolgen. Aber bei der Frage der Angemessenheit gingen die Meinungen doch sehr stark auseinander. Denn die Schützen wollten als Ersatz eine neue, kleinere Halle, die auch als Dorfgemeinschaftshaus verwendet werden könnte. „Total unverhältnismäßig“, nannte Bürgermeister Manfred Cordes diese Forderung noch einmal bei der Versammlung und sprach dabei auch für die Politik.

Letztes Angebot zu kurzfristig

Doch die Schützen rückten über all die Zeit nicht von ihrer Sicht der Dinge ab. „Ihr habt euch keinen Millimeter bewegt“, kritisierte Cordes. Doch nun musste eine Entscheidung her. Denn um die hohen Zuschüsse für die Gestaltung der Parkplatzanlage zu erhalten, muss die Gemeinde bis Ende Oktober detaillierte Pläne bei der Landesnahverkehrsgesellschaft vorlegen. Und so hatte sie dem Verein Mitte August noch ein letztes Angebot unterbreitet: Die Schützen erhalten die Tennishalle mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten und die Gemeinde vom Verein dafür die bisherigen Parkflächen und die sich daran anschließende Grünfläche, um dort nötige Stellplätze für Bahnreisende zu schaffen.

Doch auch wenn der Verein nach den Schilderungen der Vorsitzenden Beate Böse alles versucht hätte, in der Kürze der Zeit zu klären, ob eine Übernahme der maroden Halle in Frage kommt, sei dies nicht möglich gewesen. „Es sind zu viele Fragen offen“, erklärte sie, wieso es grob fahrlässig und ein „zu großes Risiko“ wäre, einem solchen Deal zuzustimmen. Und so hatten die Mitglieder bei der Versammlung quasi gar keine andere Wahl, als sich für den Status quo und gescheiterte Verhandlungen auszusprechen.

Einige Schützenmitglieder nutzten aber die Gelegenheit, ihren Frust herauszulassen. Sei es darüber, dass dieses letzte Angebot zu kurzfristig gekommen sei, dass die Gemeinde den Verein nicht ausreichend unterstütze oder, dass auf die dargebotenen Lösungsansätze während der Verhandlungen nicht richtig eingegangen worden sei. Frust hatte sich aber auch in der Verwaltung und bei den Politikern mit der Zeit angesammelt, weshalb sich der Verwaltungsausschuss Anfang vergangenen Woche genötigt sah, das Hop-oder-Top-Ultimatum an den Verein zu stellen.

Die Gemeinde muss nun für die Parkplatzeinrichtung an den Schienen auf Plan C zurückgreifen. Die Anlage soll nun notgedrungen hinter dem Schützenhaus in die Wümmewiesen hinein errichtet werden. Damit hat sich der extra getätigte Kauf der Tennishalle nicht bezahlt gemacht. Sie bleibt vorerst totes Kapital. Deutlich gemacht hat der Verwaltungsausschuss, keine Sanierungsarbeiten an dem maroden Gebäude vorzunehmen. Und genau deshalb ist man auch beim Schützenverein Sagehorn alles anderes als glücklich mit dem Ergebnis der Verhandlungen. „Wir wissen nicht, wie lange das Dach noch hält“, sagte Böse. Im Grunde sei es nur eine Frage der Zeit, bis ein Abriss unumgänglich wird und der Verein dann ganz ohne Veranstaltungslocation und Ausgleichszahlung da steht. Denn mit einem Abriss würde auch das Nutzungsrecht logischerweise verfallen.

Die Schützen können, selbst wenn sie es erlaubt bekämen, eine Dachsanierung finanziell alleine nicht stemmen. „Ich appelliere daher an die Gemeinde, dass wir weiterverhandeln“, betonte Böse, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen seien könne. Cordes versicherte zwar, dass man im Gespräch bleiben werde, der von der Politik angeschlagene Ton lässt aber darauf schließen, dass durch die endlosen Diskussionen viel Verhandlungsbereitschaft verloren gegangen ist. So wird vom Verein nach dem Beschluss vom Wochenende etwa verlangt, dass er nun schnell alle gelagerten Materialien aus der Tennishalle – außer an den vereinbarten Nutzungstagen – herauszuräumen hat, obwohl die Halle sonst gar nicht genutzt wird. „Das ist Schikane“, befand Böse und stand mit ihrem Ärger im Schützenhaus beileibe nicht alleine da.