Ein Konzert in Wohnzimmeratmosphäre: Markus Sommer (von Links), William Wormser und Lennard Bertzbach im Kasch. (Michael Braunschädel)

Achim. „Wir haben auf der Herfahrt drei Alben von Element Of Crime gehört,“ begann Lennard Bertzbach seine Begrüßung an das Publikum, nachdem Susanne Groll vom Kasch einleitende Worte zum Liedermacherabend an die Gäste des Kulturzentrums in Achim gerichtet hatte. Mit dem Konzert soll einem Genre Auftrieb gegeben werden, das zwar noch ein Nischendasein fristet, aber immer mehr an Boden gewinnt. Das Label „AHUGA“ von Götz Widmann ist ein Künstleraufbau-Label und veranstaltet regelmäßig Treffen und Workshops für aufstrebende Musikkünstler. Auf einem dieser Treffen haben sich die drei Musiker Markus Sommer, William Wormser und Lennard Bertzbach kennen gelernt und beschlossen, zusammen einige Auftritte zu organisieren. Der Liedermacherabend im Kasch bot sich dafür an. Und so fläzten sich die Drei am Freitag im Blauen Saal auf einem Sofa mit unterlegtem Perserteppich, Tischchen und Stehlampe.

Musik aus dem Wohnzimmer ist ihre Devise und so ist dann auch die lockere Stimmung zu erklären, die von Anfang an das Konzert ausmachte. Alle Drei waren ständig auf der Bühne präsent und unterstützten sich, wenn einmal eine Schlagwerk-Unterstützung oder eine zweite Stimme benötigt wurde. „Sagen Sie einfach, wenn es Ihnen zu viel wird, dann hören wir auf, ansonsten können wir die ganze Nacht durchspielen“, sagte Bertzbach, der sich nun hinter einen Flügel setzte. Seit Kurzem biete er selbstkomponierte und geschriebene Lieder auch auf dem Piano dar und dies mache seine Lieder melodiöser, meinte der Künstler und legte los.

Von Schnulzen bis Reggae

Sein erstes Stück drehte sich um das Leben, das einer Straße gleiche und immer weiter gehe. Zum zweiten Lied sagte er, „dass es eine Schnulze ist, aber Schnulzen eben auch schön sein können". Und so verhielt es sich auch: mit begleitender Ironie seiner Selbst macht er das Thema Liebe zum Gegenstand seiner Worte und Töne. Die Zuhörer klatschten Beifall und man merkte wirklich, dass der junge Künstler, anstatt mit der Gitarre die vertonten Schriftsätze lediglich zu begleiten, vom Klavier gezwungen wird, der Musik mehr Raum zu lassen. Die Texte werden kürzer und verdichten sich mehr, was den Liedern von Bertzbach, der gebürtig aus Fischerhude kommt und jetzt wie die Anderen in Berlin lebt, dem Publikum mehr Zugang eröffnet. Nach drei Stücken gab es dann auch reichlich Applaus und William Wormsen stand vom Sofa auf, schnallte sich die Gitarre um und begann seine Lieder vorzutragen.

Mit halbernster Philosophie beschrieb Wormser musikalisch den Besuch auf einem Rummelplatz und die Begegnung mit dem Orakel, das ihm und seiner Begleiterin die Zukunft vorhersagen wollte. Sie sagten „Nein“ zu diesem Angebot und die poetische Reise ging weiter. Themen wie Wiedergeburt, die Begegnung mit einem Stuhl, aber auch „Quatsch in C-Dur“ gehörten zum Repertoire des Künstlers.

Markus Sommer wiederum legte des Öfteren seine Gitarre auf die Knie und lockte gekonnt originelle Töne aus dem Musikinstrument. Auch wechselte Sommer mal zu Reggae und Hip-Hop, was ordentlich Abwechslung in die Darbietungen des Liedermachers brachte. Auch bei ihm dominieren die selbstbezogenen Themen wie „Nicht aufgeben um jeden Preis...“ oder „Feiern ohne Grund“. Aber auch Kritisches, wie zum Beispiel die Befürchtung von Lennard Bertzbach einen „Informations-Burnout“ zu erleben, werden von den Musikern angesungen und ans Publikum weitergereicht.