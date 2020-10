„Miteinander, statt übereinander zu reden“ – so fasste Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse den Sinn und Zweck der für Montagabend einberufenen Gemeinderatssitzung zusammen. Denn auf der Tagesordnung stand nur ein Sachpunkt: Die Zukunft des Veranstaltungsgeländes Backsberg zwischen Sagehorn und Fischerhude. Und dafür war mit Jannes Bohmfalk ein Vertreter der Abro Team GmbH, die dort bisher dreimal das mehrtägige Moyn-Moyn-Festival veranstaltet hat, vor Ort, um mit den Politikern ins Gespräch zu kommen.

Wie berichtet, hat der Landkreis Verden als Bauaufsichtsbehörde weitere Großveranstaltungen wie das Festival oder auch das Treffen des Lanz-Bulldog-Club verboten, weil es an dem notwendigen Bauplanungsrecht fehlt. Bisher hatte es immer nur Ausnahmegenehmigungen gegeben. „Der Verhandlungsrahmen ist in Gänze ausgeschöpft“, machte Röse deutlich, dass keine weiteren dieser Art vom Landkreis hinzukommen werden.

Nun ist die Gemeinde Oyten gefragt, ob sie den dort gültigen Flächennutzungs- und Bebauungsplan entsprechend ändern und somit Planungsrecht für Veranstaltungen dieser Art auf dem Backsberg schaffen möchte. Eine Entscheidung darüber war für Montag aber nicht vorgesehen. Das Zusammentreffen im Rathaussaal war vielmehr die Chance für die Abro Team GmbH, ihre Ideen hinter dem Moyn Moyn zu präsentieren und Fragen der Politik zu beantworten (öffentlicher Teil) und die finanziellen Rahmenbedingungen für die nötigen Änderungen der Pläne abzusprechen (nicht-öffentlicher Teil). Eine Entscheidung der Politik soll aber noch in diesem Jahr durch den zuständigen Fachausschuss fallen, ließ Axel Junge von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage verlauten.

Am Montag wurde aber durch die Wortbeiträge schon einmal deutlich, dass viele Politiker weiteren Veranstaltungen auf dem Backsberg grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Hellhörig wurden einige aber bei den Ausführungen von Bohmfalk, dass das Festivalgelände zukünftig – insbesondere coronabedingt – noch vergrößert werden soll. So wurden mehrfach Befürchtungen laut, dass die Veranstaltung immer größer werden könnte. Bohmfalk war bemüht, zu beschwichtigen. Als Obergrenze für die Zukunft nannte er eine maximale Besucherzahl von 5000 Personen. „Sonst wäre irgendwann das Intime weg“, erläuterte er, wieso das Veranstaltungsteam gar keine Ausmaße wie bei anderen Festivals anstrebe. Im vergangenen Jahr seien alle 3500 angebotenen Tickets verkauft worden. Hinzu kamen noch einmal die knapp 700 Leute umfassende Crew sowie weitere Arbeitskräfte, sodass sich an den vier Tagen insgesamt rund 4500 Leute auf dem Backsberg tummelten.

Regionales Netzwerk ausbauen

Bohmfalk erläuterte außerdem, dass für das Moyn Moyn das regionale Netzwerk noch weiter ausgebaut werden soll, sodass noch mehr Geld auch vor Ort bleibt. Schon jetzt sei dies eine ordentliche Summe, so verwies er etwa auf Supermärkte oder Dienstleister aller Art wie Taxiunternehmen oder Handwerker, die finanziell profitieren. Alleine für das angelieferte Catering für die Crew seien vergangenes Jahr etwa 35 000 Euro gezahlt worden. Auch das Thema Lärm sprach Bohmfalk an, hatte es doch aus Sagehorn und Fischerhude in der Vergangenheit wegen der lauten Bässe auch in den Nachtstunden immer wieder vereinzelnde Beschwerden gegeben. Er erklärte, dass künftig noch mehr darauf geachtet werden solle, dass sich niemand durch das Festival gestört fühle.

Das alles kam bei der Politik gut an. Denn sonst hätte Hans-Joachim Blohme (CDU) für den letzten Beitrag der öffentlichen Sitzung, der fast einem Plädoyer glich, bestimmt nicht die Zustimmung der Anwesenden in Form von Applaus bekommen: „Wir sollten froh sein, dass wir mit der Fläche über eine Örtlichkeit verfügen, die für solche Feiern geeignet ist. Und so sollten wir etwas schaffen und nicht hinter allem Probleme sehen.“