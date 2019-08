Hoffen am Sonntag auf viele Besucher: Axel Junge von der Verwaltung (von links), Jens Rebers und Thomas Weisenhöfer. (Braunschädel)

Wirklich neu ist das umgebaute und erweiterte Domizil der Feuerwehr Oyten ja nicht mehr. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Brandschützer die Räumlichkeiten bezogen und im März fand auch schon die offizielle Einweihung statt. Nun aber sollen auch alle Bürger einmal die Gelegenheit erhalten, einen Blick ins Innere des Gebäudes zu werfen, welches sich durch die Erweiterung auf rund 1300 Quadratmeter Nutzfläche mehr als verdoppelt hat. „Schließlich sind sie die Personen, die es mit ihren Steuern auch mitfinanziert haben“, sagt Ortsbrandmeister Jens Rebers. Für diesen Sonntag, 18. August, laden er und seine Kameraden daher von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Der Termin wurde dabei nicht zufällig gewählt, denn parallel finden im Ortszentrum das Sommerfest und am Heimathaus das traditionelle Backfest statt. Da biete es sich einfach an, die ohnehin geplante Veranstaltung dann auch anzubieten, erzählt Rebers. Schließlich liegt das Feuerwehrhaus von der Örtlichkeit her genau zwischen Sommer- und Backfest. Diese Parallelität führt jedoch dazu, dass es sich an diesem Sonntag, was das Programm angeht, nicht um einen klassischen Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr handeln wird.

„Wir wollen niemandem das Publikum wegnehmen“, kündigt Gemeindebrandmeister Thomas Weisenhöfer an. So gibt es etwa keinen Kaffee und Kuchen, um nicht in Konkurrenz zum Backfest zu stehen. Ein kleiner Imbiss werde jedoch angeboten. Verzichten wird die Feuerwehr zudem auf die sonst beim Tag der offenen Tür üblichen Einsatzübungen, um die Besucher nicht zu lange von den anderen Veranstaltungen fernzuhalten. „Außerdem soll es dieses Mal ja um das Feuerwehrhaus gehen“, betont Rebers.

Rund 2,6 Millionen Euro hat der Um- und Erweiterungsbau gekostet. Dafür bekam die Feuerwehr unter anderem eine zusätzliche Fahrzeughalle, großzügig gestaltete Umkleideräume und separate Bereiche für die Funktionsträger. Von all dem können sich am Sonntag die Oytener ein Bild machen. „Überall werden Kameraden stehen, die etwas erklären und auch kleine Führungen anbieten“, sagt Rebers. Für die Kinder bietet die Jugendfeuerwehr zudem einen kleinen Spieleparcours an. Und natürlich kann der Fuhrpark der Feuerwehr – etwa Einsatzwagen, Drehleiter oder Mannschaftstransportfahrzeug – einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Dabei werden nicht nur die Fahrzeuge der Oytener Wehr vor Ort sein, sondern auch die der Bassener Brandbekämpfer. Denn auch wenn manches anders ist als bei einem klassischen Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Oyten, so wird auch dieses Mal die Veranstaltung gemeinsam von den beiden Ortsfeuerwehren der Gemeinde begangen.