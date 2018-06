Die Sottrumer Abiturientin Nina Prüser überzeugte während des Schuljahres 2017/2018 nicht nur mit schulischen Leistungen, sondern zeigte bei der Abschlussfeier auch großes Geschick am Klavier. (Karsten Klama)

Sottrum/Ottersberg. Das hat es in der Geschichte des Sottrumer Gymnasiums noch nicht gegeben: Entsprechend verzückt reagierte Oberstufenkoordinator Timo Karsch auf die Leistung, die Stefanie Popa vollbracht hat. Mit einem Notenschnitt von 1,0 hat die junge Dame ihr Abitur bestanden und gehört damit zur "fachlichen Elite", wie es Karsch bei der feierlichen Zeremonie in der Aula ausdrückte. Insgesamt 65 von 67 Jungen und Mädchen schafften den angestrebten höchsten deutschen Abschluss.

Unter den Abiturienten, die teilweise zuvor ihren Weg in Ottersberg unter der Leitung von Schulleiter Volker Busboom-Schäfer machten, erreichten elf eine Note zwischen 1,2 und 1,9, insgesamt lag der Notenschnitt bei 2,52. "Es ist das zweitbeste Ergebnis an dieser Schule", bemerkte Timo Karsch, der zu der Abschlussfeier auch zahlreiche Gäste aus der Ottersberger Verwaltung und Politik begrüßte. Schließlich verbindet beide Gymnasien eine enge Kooperation. Timo Karsch rekapitulierte derweil die aufregende Zeit mit den Schulabgänger und ging dabei nicht nur auf die schulischen Begegnungen ein. "Nie werde ich das Pizza-Essen mit meiner damaligen siebten Klasse vergessen", sagte der Oberstufenkoordinator und erntete Gelächter.

Zufrieden zeigte er sich aber nicht nur mit den Leistungen der Elite, sondern auch mit der breiten Basis. Immerhin 33 Schüler schafften einen Schnitt von 2,0 bis 2,9, für 20 Sottrumer Gymnasiasten reichte es noch für einen Durchschnittsnote zwischen 3,0 und 3,5 im Zeugnis. Da konnte sich Karsch kleine – nicht ernst gemeinte – Spitzen nicht verkneifen. "Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er gelernt hätte", meinte er mit Blick auf einen Abiturienten, der seine mündliche Prüfung im dritten Anlauf dann endlich meisterte. Zahlreiche musikalische Beiträge rundeten den – so Karsch – "besonderen Tag" ab.

Festlich war auch den Schulabgängern der Ottersberger Wümmeschule zumute, die am Freitag ebenfalls ihre Zeugnisse erhielten. Die diesjährige Abschlussfeier stand unter dem WM-getreuen Motto "Auf zur nächsten Runde". In der schon vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft erstellten Einladung findet man den Satz "Unsere Mannschaft muss sich erst noch für die nächste Runde qualifizieren. Bei unseren Abschlussschülern ist das kein Thema mehr ..." Auch die Gäste dieser Abschlussfeier ließen sich mit Pointen und musikalischen Einlagen unterhalten. Und am Ende hielt jeder Absolvent seinen wohlverdienten Leistungsnachweis in der Hand.

Das sind die Abiturienten des Sottrumer Gymnasiums:

Abitur: Baden, Julia; Becker, Nils; Behling, Laura; Bengsch, Benita; Bischoff, Mareike; Bischoff, Piet; Brickwedde, Fabienne; Bruns, Jana; Bruns, Simon; Bulda, Tayfun; Bund, David; Ciftci, Melissa; Clarke, Valentine; Cordes, Carolyn; Cordes, Vivien; Dieckhoff, Leon; Fehsenfeld, Lea; Folger, Jonna; Franzen, Marcel; Freytag, Peer; Friedsam, Christopher; Hansen, Lasse; Heinrich, Marvin; Hinz, Felix; Ilenborg, Lukas; Jakobs, Tara; Kahrs, Laurens; Kaiser, Simon; Kapp, Natalie; Kelly, Ian; Kiewitt, Jonas; König, Hannes; Kröger, Kalle; Krug, Sophie; Kück, Mika; Langscheid, Jana; Lünsmann, Nico; Maia, Alexa; Meinders, Jan-Ole; Meyer, Birte; Mindermann, Nina; Müller-Stöver, Finnja; Ney, Leonhard; Nüßlin, Alexander; Popa, Stefanie; Prautzsch, Tabea; Prüser, Nina; Rader, Milan; Rebbin, Lasse; Römer, Charlotte; Schlusnus, Charlotte; Schneider-Pungs, Svea; Schöler, Jasper; Schröder, Alexander; Senol, Shalin; Sievers, Niclas; Stallzus, Viola; Stemmermann, Isabel; Stripling, Miriam; Waehneldt, Francesca; Weber, Jascha; Werner, Stacy; Willenbrock, Katja; Wöltjen, Tim; Zachau, Joris.

Das sind die Absolventen der Wümmeschule:

Jahrgang 10: Al Shalabi, Mahmoud; Al-Baradan, Muhannad; Alhusin, Daniel; Aßmann, Thies; Bartels Fabian; Bätje, Max; Becker, Lara; Blome, Mara; Bröer, Dominik; Brüning, Merle; Colak, Görkem; Cordes, Jasper; Dannecker, Luke; Dern, Louisa; Ercan, Baris; Ercan, Yusuf; Esch, Yasmin; Eßfeld, Rahel; Främcke, Milena; Fronius, Julian; Gindea, Adelina; Goßlau, Felina; Heinke, Justin; Hennings, Justin; Kadah, Zero; Kebernik, Celina; Keil, Christoph; Klee, Jannis; Kort, Melanie; Kort, Nicole; Kulagin, Ellen; Kurttutan, Miray; Küsel, Isabell; Maul, Elisabeth; Max, Erika; Meins, Tobias; Meyer, Johann; Mutalib, Blagoy; Nase, Keswien; Nissen, Tarik; Premus, Lennard; Ramos, Hannah; Röhl, Kevin; Ronowski, Michelle; Schaklewski, David; Schlak, Manuela; Schmidt, Justin; Schmidt, Philipp; Schmidt, Rahel; Schmidt, David; Seipel, Marcel; Sparke, Kim; Stichert, Tobias; Stripling, Martin; Stuckmann, Simon; Wertaschow, Nikolai; Wicke, René; Yaman, Talha; Yigitsoy, Mert; Yüksel, Mert.

Jahrgang 9: Asendorf, Celina; Catalkaya, Selen; Dahms, Pascal