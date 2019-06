Susanne Gabbert (links) und Käte Hochartz waren mit ihren "Angry Birds" in Etelsen am Start. (Björn Hake)

Individuell gefertigte Produkte, blühende Rosen und Leckereien verschiedenster Art. Rund um das am Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Renaissance-Schloss in Etelsen hatten sich am Wochenende Kunsthandwerker, Gärtner und Gastronomen gruppiert, die das Vorhaben einte, den Gästen Außergewöhnliches zu bieten, die Menschen zu erfreuen.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen genossen dann auch zahlreiche Besucher das besondere Flair des diesjährigen Schlossgartenfestes. Während die Erwachsenen sich von dem geschmackvollen Ausstellungsgut inspirieren lassen konnten, erfrischte sich der Nachwuchs in bereitgestellten Pools; umsichtig hatten die Veranstalter für das Wohlergehen von Groß und Klein gesorgt.

Jana Beckröge und ihre Familie organisieren das aufwendige Spektakel, das nach dem Motto „nach dem Fest ist vor dem Fest“ ständiger Aufmerksamkeit bedarf, seit nunmehr sechs Jahren. Ende Januar sei bereits Anmeldeschluss gewesen, erklärte die 31-Jährige; danach habe sie jedes Angebot gründlich geprüft, um eine ihrem Anspruch angemessene Vielfalt sicherzustellen.

Darüber hinaus gelte es bei der Standplanung darauf zu achten, wer einen Wasser- beziehungsweise Stromanschluss benötige oder wegen verderblicher Ware auf einen Schattenplatz angewiesen sei. „Wichtig ist mir auch ein familiärer Charakter. Besonders für die Kleinen haben wir mit Sandkiste, Baumschaukel, Riesenrutsche und Bobbycars attraktive Spielmöglichkeiten geschaffen.“ Für die musikalische Umrahmung zeichnete am Sonnabend „acoustic rock albers“ verantwortlich. Am Sonntag sangen die „Ver-Voices“ und die Gruppe „Everysing“.

Schätze des Morgenlandes

Zurück zur Natur. Elke Krause kommt mit handgefertigten Bürsten, Pinseln und Besen aus verschiedenen Naturmaterialien dem Umdenkungsprozess vieler Bürger entgegen. Jedes Teil sei von blinden Menschen handgefertigt, unverwüstlich und daher auch nachhaltig, beschrieb sie die Produkte einer Manufaktur in Dresden. Erscheine der Preis von 50 Euro für einen Besen zunächst recht hoch, relativiere sich die Summe, wenn man die Lebensdauer des Artikels betrachte. „Wer billig kauft, wird niemals reich“, argumentierte sie, schmunzelte dabei und berichtete von wieder zunehmendem Käuferinteresse. Einem deutschen Publikum die Schätze des Morgenlandes zu präsentieren, ist das Anliegen von Syedhom Salama.

Seit 20 Jahren lebt der Marokkaner in der Nähe von Kiel und reist mit seinem „fliegenden Basar“ von einem Ort zum anderen. Im Gepäck führt der Keramiker unter anderem attraktive Teller, reich verzierte Tabletts aus einer Kupfer-, Messing- und Zinklegierung und feine Teegläser. In handgetöpferten Tajines bereitet er zudem marokkanische Speisen zu und lässt die Gäste gerne probieren. Sabine Hofmann-Dietl, aus Bayern zugereist und nun in Blender wohnhaft, kauft dem orientalisch gewandeten Mann einen silbernen Anhänger und ein Lederband ab, das durch einen Zauberknoten stets auf die gewünschte Länge gebracht werden kann.

Axel Kaiser hat früher mal einen Gewürzstand betrieben. Vor 18 Jahren, als er von den zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten des heimischen Wildkrautes Bärlauch erfuhr, hat der heute 63-Jährige umgesattelt und befasst sich seitdem mit der Konservierung der auch als Hexenzwiebel bekannten Pflanze. „Die Erntezeit beschränkt sich leider auf drei Wochen im April“, bedauert Kaiser, der die Spanne ausnutzt, um, gemeinsam mit Helfern, so viel wie möglich zu sammeln. In einer Bärlauchfibel hat er Wissenswertes und ein paar leckere Rezepte veröffentlicht.

Auch wer nichts kaufen wollte, kam am Sonnabend und Sonntag beim Schlossgartenfest in Etelsen voll auf seine Kosten und konnte bei kühlen Getränken und teils ausgefallenen Speisen einfach mal die Seele baumeln lassen. So auch Gisela Lemcke, die mit Sohn und Schwiegertochter im Schatten saß und Enkelin Matilde beim Spielen zusah.

An einem Rosenstämmchen mit lachsfarbenen Blüten kam die Fischerhuderin dann doch nicht vorbei und lud das üppig blühende Bäumchen in eine Schubkarre, die für den Transport schwerer oder sperriger Gegenstände von den Beckröges vorsorglich bereitgestellt worden war.