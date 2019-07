Zahlreiche Besucher machen es sich Jahr für Jahr beim Achimer Weinfest auf dem Bibliotheksplatz gemütlich. (Björn Hake)

Dicht gedrängt sitzen die Menschen an Biertischen auf dem Bibliotheksplatz, klönen miteinander und prosten sich mit einem Glas Wein zu. Dieses Bild wünscht sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld nach eigenen Angaben in Zukunft im Grunde jedes Wochenende in der Achimer Innenstadt. Dann nämlich,wenn sich endlich sein Traum vom Gastronomieplatz in der Mitte der Fußgängerzone verwirklicht hat. Bis das soweit ist, muss er sich vermutlich noch etwas gedulden. Einen gut gefüllten Bibliotheksplatz wird es aber voraussichtlich schon sehr bald wieder geben. Dann nämlich, wenn in Achim das mittlerweile zwölfte Wein- und Winzerfest ansteht.

Uga als Veranstalter

In diesem Jahr finden die Feierlichkeiten vom 23. bis 25. August statt. Erstmals wird das Achimer Wein- und Winzerfest allerdings durch die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) veranstaltet. Das Organisationsteam um Helmut Hornig und Silke Struckmeyer bleibt aber weiterhin unverändert. „Wir wollten uns ein wenig entlasten“, begründet Hornig die Entscheidung. Einige Aufgaben würden daher nun von der Uga übernommen. „Das gibt uns insgesamt auch mehr Sicherheit für das Fest, weil nicht alles an ein oder zwei Personen hängt“, sagt Ditzfeld. „Die Uga kann das Pensum mit mehreren Personen auffangen.“

Beim Programm setzt das Orgateam auch mit neuer Unterstützung allerdings auf Altbewährtes. So wird das Fest traditionell am Freitagabend um 18.30 Uhr unter der Klängen der Jagdbläsern Allerort mit dem Besuch der Deutschen Weinprinzessin eröffnet. Die heißt in diesem Jahr Inga Storck. Einige geladene Gäste können dann gegen eine Spende an einer Weinverkostung teilnehmen. Das dabei gesammelte Geld kommt dieses Mal zu gleichen Teilen den Jugendabteilungen der Volleyballer des TV Baden und der Handballer der SG Achim-Baden zugute. Abends sorgt dann ab 19.30 Uhr DJ Darco für die musikalische Untermalung. Am Sonnabend können ab 11 Uhr von den Besuchern die Weine der unterschiedlichen Winzer probiert werden. Neu ist in diesem Jahr, dass ab 16 Uhr die Weinprinzessin noch ein zweites Mal Gast beim Weinfest sein wird. Ab 19.30 Uhr übernimmt dann wieder der „Haus-DJ“ des Weinfestes DJ Darco das Ruder. Am Sonntag treten zwischen 13 und 18 Uhr der Shantychor Oyten und die Wiestetaler Blas- und Tanzmusik auf. Um 16 Uhr hat zudem die Hiphop-Gruppe „Untamed Crew“ des TSV Bierden einen Auftritt

Verkaufsoffener Sonntag

Das Programm am Sonntag wartet in diesem Jahr indes auch mit einer großen Neuigkeit auf – zumindest rund um das Weinfest. Denn erstmals findet an diesem Tag in der Fußgängerzone zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag auch ein Zweirad-Mobilitäts-Festival statt. Ähnlich wie der Boxenstopp dreht sich hierbei, wie bereits berichtet, alles um das Thema Mobilität. Dieses Mal allerdings auf zwei und nicht auf vier Rädern. „Vom Gieschen-Kreisel bis zu Enterprise werden sich insgesamt drei Motorradgeschäfte aus Achim präsentieren“, erklärt Rudi Knapp von der Uga. Zwischen Rathaus und Amtsgericht ist dann Platz für die Fahrradhändler. Angedacht ist außerdem auf dem Baumplatz einen kleinen Testparcours zu errichten, auf dem die Besucher die Zweiräder auch ausprobieren können. Die Tourist-Info informiert außerdem über die Radwege in der Region und die Polizei steht mit einem Parcours bereit, der mit einer Rauschbrille abgefahren werden kann. „Achimer, die außergewöhnliche und vielleicht sogar selbstgebaute Vehicle zu Hause haben, sind darüber hinaus auch eingeladen, sich und ihre Schätzchen am Sonntag zu präsentieren“, sagt Knapp.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist sich bereits jetzt sicher, dass das Weinfest auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg sein wird. „Die Vergangenheit hat es bereits gezeigt: Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir in Achim tolle Feste auf die Beine stellen“, sagt er.