David Kuckhermann ist ein Star in der Handpan-Szene. (fr)

Emtinghausen. "Ihre Großmutter ist die karibisch klingende Steeldrum, doch ihr Klangspektrum reicht viel weiter. Beginnend mit harmonisch melodiös, über meditativ bis hin zu perkussiv, sorgt jedes ihrer Tonfelder für ein vielseitiges Instrument." Die Rede ist von der Handpan, und die Worte kommen von Tim Baur, der diese wie Ufos aussehenden Schalen mit dem außergewöhnlichen Klang in Emtinghausen baut und verkauft.

Dieses Instrument sieht man nicht alle Tage. Weltweit gibt es nur etwa 30 Firmen, die Handpans (zu Deutsch: Handpfannen) herstellen. „Und in Deutschland gibt es drei. Wir sind eine davon“, verrät Tim Baur. Mit „wir“ meint Tim Baur sich selbst und seinen Kollegen Bill Brown, der seinen Sitz in Dortmund hat. Zusammen bilden sie das Unternehmen Baur & Brown. „In meiner Werkstatt in Emtinghausen werden die Instrumente von mir gebaut. In Dortmund folgen dann Montage und Feinarbeit“, verrät er.

Aus Liebe zu diesem einzigartigen Instrument und zur Musik widmen Tim Baur und Bill Brown ihrem Stahlinstrument nun ein Open-Air-Handpan-Festival. "Das Einzige in ganz Deutschland", sagt Tim Baur. Vom 6. bis zum 8. Juli wird Emtinghausen dann zum Mekka der Handpans. „Wer Instrumente baut, möchte sie auch mal professionell gespielt hören. Und die Handpan hat so viele Facetten, dass es sich lohnt, auch mal drei Tage lang zuzuhören“, berichtet Tim Baur, der die Idee zum Festival hatte.

Die Stars der Szene

Um sich und den Besuchern den Wunsch nach ganz viel Musik zu erfüllen, haben die Veranstalter Baur und Brown mehr als 15 internationale Bands, Solokünstler und YouTube-Stars auf ihre Bühne nach Emtinghausen eingeladen. Mit dabei sind unter anderem die Band Orange, die Peace Development Crew, Archer, Dr. Om und viele weitere Künstler. "Das sind schon die Stars der Szene", sagt Tim Baur stolz über die Zusagen.

„Wir möchten aber nicht nur Handpan-Enthusiasten begeistern, sondern auch zeigen, wie vielseitig dieses Instrument ist. Deshalb ist unser Lineup eine bunte Mischung verschiedenster Musikgenres“, erläutert Tim Baur und fügt hinzu: „Angefangen mit Weltmusik, über Elektronik, Balkan-Beats, Jazz, Reggae und Dancehall bis hin zu Percussions, Beats und Bässen. Aber auch Liebhaber von Acoustic-Trance und wundervollem Gesang werden auf ihre Kosten kommen“, verspricht der Instrumentenbauer.

Für das Bühnenprogramm konnten Baur und Brown unter anderem Künstler aus Brasilien, Russland, Portugal und Frankreich verpflichten. "Darunter auch Multiinstrumentalisten wie Nadishana und David Kuckhermann, die bereits 2012 die World-Tour von Dead can Dance als Solisten begleiteten. Zu erwähnen wäre auch noch der Komponist Klaim Nivaux, der die Musik für den Film ,La vie d'Adèle' komponierte, welcher in Cannes eine Goldene Palme gewann", berichtet Baur.

„Selbstverständlich sollen unsere Besucher nicht nur die Musik genießen, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, Handpans Probe zu spielen“, verrät Bill Brown und weist noch auf die Verlosung eine Handpan hin. Ebenso bieten verschiedene Solokünstler Workshops zum Erlernen unterschiedlicher Instrumente an. Des Weiteren ist für Tageskarten- und Wochenendticket-Besitzer das Campen kostenlos. "Hinter unserer Werkstatt in Emtinghausen haben wir ausreichend Platz, um solch ein Festival zu veranstalten. Auch das Campen ist kein Problem", sagt Tim Baur. "Wir sind auch schon ganz gespannt, wie das wird. Die Organisation eines solchen Festivals machen wir ja auch zum ersten Mal."

Das Handpan-Musikfestival findet an drei Tagen, vom 6. bis 8. Juli, bei Tim Baur am Strahmweg 2 in Emtinghausen statt. Weitere Informationen zum Festival, alle Bands und Tickets gibt es im Internet unter der Adresse www.handpanfestival.eu.