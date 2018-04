Charmante Frohnatur mit starker Stimme: Die Schlagersängerin Beatrice Egli gibt am 1. Mai ein musikalisches Gastspiel beim "Studio Hire Festival" in Ottersberg. (Jan Woitas)

Der Kalender eines Schlagerstars ist in der Regel gespickt mit zahlreichen Terminen in zumeist ausverkauften Hallen und Arenen. Auch Beatrice Egli kann davon im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Nachdem sich die blonde Powerfrau im vergangenen Jahr eine kreative Pause verordnet hatte, will sie 2018 wieder mit frischer Stimme und neuen Songs durchstarten. Für ihr Bühnen-Comeback hat sich die Schweizerin unter anderem eine ganz besonders intime Location ausgesucht. Denn das Ottersberger Tonstudio Hire von Christian Mayntz, wo die Gewinnerin der zehnten Staffel (2013) der TV-Show "Deutschland sucht den Superstar" am Dienstag, 1. Mai, ab 20 Uhr ein musikalisches Gastspiel gibt, gehört sicherlich zu den kleineren Bühnen auf ihrer Rundreise von Leipzig bis nach Kempten im Allgäu.

Nach dem Erfolg bei der Erstauflage des "Studio Hire Festivals" im vergangenen Frühjahr ist es dem versierten Tontechniker erneut gelungen, einen Besuchermagnet zu verpflichten. Allerdings ist auch die prominente Sängerin aus der Schweiz in der Festival-Serie in dem Tonstudio von Christian Mayntz nur ein Teil des Ganzen. Denn insgesamt kann sich das komplette Teilnehmerfeld des Festivals sehen und vor allem hören lassen. "Nach vielen einzelnen Studio-Konzerten in den vergangenen Jahren hatten wir uns dazu entschlossen, diese Festival-Reihe zu starten", sagt der Gastgeber über das Konzept. Vom 28. April bis zum 9. Mai geben sich also verschiedene Bands und Solisten die Klinke des Tonstudios in die Hand. Von Gospel, Power Pop über Blues und Rock und Singer/Songwriter bis hin zu Jazz oder ausgelassener Cover Party und Schlager gebe es laut Mayntz "die einmalige Gelegenheit, verschiedenste Künstler und ihre Musik hautnah mitzuerleben".

Seine Erfahrungen mit dem Tonstudio Hire hat der Achimer Chorleiter Micha Keding schon mehrmals und gerade erst wieder gemacht, als er mit seiner Gospel Connection eine neue CD eingespielt hat. Am Sonnabend, 28. April, gibt es ein Wiedersehen zwischen dem Ensemble und dem Produzenten, diesmal allerdings vor Publikum mit einem Live-Auftritt ab 20 Uhr. Rockige Klänge gibt es indes am Sonntag, 29. April, ab 19 Uhr im "Hire" zu hören, wenn das Quintett Carlotta & The Truman-Show im Tonstudio auftritt. Schlag auf Schlag geht es weiter. Am 30. April greift der Gastgeber mit seiner Band Return ab 20 Uhr selbst ins Geschehen ein. Geboten werden Partyhits und Klassiker der Rockgeschichte.

Nach dem Auftritt von Stargast Beatrice Egli am 1. Mai legt das Festival eine kurze Ruhepause ein, ehe es am Sonntag, 6. Mai, ab 19 Uhr wieder in die Vollen geht. Eine Mischung aus Rock, Pop und Blues verspricht die Gruppe Bo Heart & Friends ihrem Publikum. Mit Soul und Jazz will derweil die Formation Voodoo Child am 7. Mai ab 19 Uhr bei den Zuhörern punkten. Eröffnet wird dieser Abend vom Trio Valerie mit einer Hommage an Amy Winehouse. Die Band Van Dyck Inc. gastiert am 8. Mai ab 20 Uhr in dem Ottersberger Tonstudio. Die Bandmitglieder stammen aus den Niederlanden und Deutschland und sind bekannt für Americana und Blues. Den Schlusspunkt in der Festival-Serie setzt am 9. Mai (20 Uhr) die Band Gordon mit einer Mischung aus Acoustic, Electric, Vocal und Rock.

„Das Besondere ist die Tonstudio-Atmosphäre, verbunden mit einem Live-Event“, hofft Christian Mayntz auf gute Besucherzahlen. Karten für die Konzerte sind im Vorverkauf – je nach Künstler – für zehn oder 13 Euro und an der Abendkasse für zwölf oder 15 Euro zu haben. Einzig für das Konzert von Beatrice Egli wird keine Abendkasse geöffnet. Der Eintritt kostet 49 Euro. Für alle Konzerte, die auch als Livestream im Internet laufen, können die Karten per E-Mail an festival-tickets@studiohire.de vorbestellt werden. Einfach Künstler, Datum und Anzahl der Besucher angeben. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0 42 05 / 83 28.