Das neue Jahr hat begonnen – in Felde traditionsgemäß mit der Premiere des Theaterclubs Felde. „De Füührwehrheld“ heißt das neue Stück der Laienschauspieler. Dabei handelt es sich um eine plattdeutsche Komödie in drei Akten. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Feuerwehrkommandant Hugo Speck, gespielt von Ewald Winkelmann. Während vor der Tür die Welt im Nebel versank, konnten es sich die Fans des Theaterclubs am Mittwochabend im Gasthaus Schierloh gemütlich machen. Die Laienschauspieler blickten derweil auf einen ausverkauften Saal.

Auf der Bühne war hingegen, als einziges Szenenbild des Abends, ein kleines Wohnzimmer mit Kamin zu sehen. Schon auf den ersten Blick konnten die Zuschauer erkennen, dass hier ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele wohnt. Zahlreiche Pokale, Urkunden und Auszeichnungen für besondere Verdienste als Brandlöscher als Dekoration gab es zu bestaunen. Das Bild eines Feuerwehrautos samt zugehörigem Team sowie Brandschutzhelme hingen an der Wand. Sogar auf dem Wohnzimmertisch stand die kleine Statue eines Feuerwehrmannes. Dies stellte das Wohnzimmer von Brandmeister Hugo Speck und seiner Familie dar.

Ärger nach durchzechter Nacht

Eigentlich hat Hugo Speck bereits genug Sorgen am Hals. Als Brandmeister muss er sich nämlich um die Organisation ein großes Feuerwehrfestes in Riede kümmern. Seine Tochter Petra (Tina Voigts) hat zu allem Überfluss auch noch einen Freund, der dem Vater mal so gar nicht gefällt. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf: Nach einer durchzechten Nacht wird ihm auch noch der Führerschein entzogen, was sogleich am nächsten Tag in der Zeitung steht. Eine riesige Blamage für den Brandmeister: „Brandmeister ohne Führerschein. Wo gibt es das denn?“

Hugo gibt zusammen mit seinem Freund Alfons (Andreas Schumacher) der Presse die Schuld und startet eine Nachrichtensperre. Ein gefundenes Fressen für seinen Rivalen Lothar Halbwegs (Fidi Hillmann) und Bürgermeisterin Klara Schultes (Irmgard Winkelmann).

So steht jetzt Hugos Position als Brandmeister auf dem Spiel. Und auch die Ehe mit seiner Frau Inge (Claudia Reiners), die eine Affäre hinter seinem nächtlichen Ausflug vermutet, hat durch den Vorfall gelitten. Doch es naht Hilfe. Ausgerechnet Petras verhasster Freund Oskar (Ralf Schlüsselburg) hat eine Idee, wie Hugo aus dem Schlamassel wieder herauskommt.

Wie für eine Komödie typisch waren die Schauspieler mit großem Körpereinsatz bei der Sache. Es wurde an Ohren gezogen, sich quer über die Bühne gejagt und Wassereimer über Schauspielkollegen gelehrt. Dieses Engagement wurde vom Publikum mit viel Gelächter und Szenenapplaus belohnt. Der eine oder andere Texthänger wurde schnell durch die Souffleuse oder gekonnte Improvisation überspielt. „Alle Schauspieler haben das sehr gut gemacht“, war die Meinung vieler Zuschauer. Viele der Gäste sind regelmäßig bei den Auftritten des Theaterclubs. „Wir kommen jedes Jahr“, erzählte eine Gruppe aus Riede, Syke und Schwarme.

Die weiteren Termine des Theaterclubs sind unter www.theater-felde.de zu finden.