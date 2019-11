Im Jahr 2018 zeigte der Theaterclub "Wellness mit beten dorbi" (Foto). 2020 ist nun "De Füürwehrheld" an der Reihe. (Björn Hake)

Die Aufregung steigt. Der Theaterclub Felde probt derzeit sein neues Stück ein, die Komödie „De Füürwehrheld“. Diese feiert am Mittwoch, 1. Januar 2020, Premiere. Gespannt sein dürfen aber nicht nur die Laienschauspieler, sondern auch die Fans der plattdeutschen Theatergruppe. Denn bereits an diesem Sonntag, 1. Dezember, startet im Gasthaus Schierloh in Felde der Vorverkauf für die Aufführungen. „Und da ist in der Regel schon immer viel los. Es kommen traditionsgemäß auch immer viele Besucher aus Bremen“, weiß Ewald Winkelmann, der seit über 50 Jahren für den Theaterclub Felde aktiv ist. Probleme, den Saal voll zu bekommen, gibt es daher eigentlich nie.

Dieses Mal hat sich der Theaterclub Felde „De Füürwehrheld“, einen Schwank in drei Akten von Walter G. Pfaus, ausgesucht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Feuerwehrkommandant Hugo Speck, gespielt von Ewald Winkelmann. Hugo wird eines nachts wegen Trunkenheit am Steuer kurzerhand der Führerschein entzogen. Das ist doppelt schlimm für ihn – nicht nur, weil seine Frau ihn verlassen will, die glaubt, er habe eine alte Liebe besucht. Da ist auch noch die lokale Presse, die den ganzen Vorfall auch noch an die Öffentlichkeit bringen will. Hugo muss den Ärger allerdings nicht alleine durchstehen. Hilfe bekommt der Feuerwehrmann von seiner Tochter Petra (gespielt von Tina Voigts) und deren Freund Oskar Morgen, den Ralf Schlüsselburg darstellt.

Weg aus dem Schlamassel

Obwohl zunächst die Zeichen für Hugo mehr als schlecht stehen, was er natürlich seinem eigenen Verschulden aber ebenso wie dem Verhalten seines besten Freundes Alfons Endlich (Andreas Schumacher) zu verdanken hat, scheint es letztlich doch noch eine Lösung für die Probleme zu geben. Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Wer wissen will, wie Hugo aus diesem Schlamassel wieder rauskommt und wie er am Ende vielleicht sogar noch zum Held wird, der muss sich eine der zahlreichen Vorstellungen der Theatergruppe im kommenden Jahr anschauen.

In den weiteren Rollen sind Claudia Reiners als Inge Speck, Irmgard Winkelmann als Bürgermeisterin Klara Schultes und Fidi Hillmann als Lothar Halbwegs zu sehen. Annedore Wiegmann ist die Spielleiterin und Topustersche. Also falls doch mal eine Textzeile vergessen wird, springt sie ein und hilft den Laienschauspielern auf die Sprünge. Für die Requisite ist Heinz Brinkmann zuständig.

Ab 7 Uhr geöffnet

Der Kartenvorverkauf startet an diesem Sonntag, 1. Dezember, von 8 bis 10.30 Uhr im Gasthaus Schierloh. Die Gaststätte ist aber bereits ab 7 Uhr geöffnet, belegte Brötchen und Kaffee werden angeboten. Danach gibt es immer montags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr Karten im Gasthaus Schierloh oder telefonisch ab dem 2. Dezember von 10 bis 12 Uhr bei Monika Reuß unter der Nummer 0 42 94 / 12 81.



Der Theaterclub Felde tritt 2020 an folgenden Terminen in Schierlohs Gasthaus (Felder Dorfstraße 61) auf: Mittwoch, 1. Januar, 19.30 Uhr (nur die Aufführung); Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr (mit Frühstück); Freitag, 10. Januar, 19 Uhr (Buffet); Sonnabend, 18. Januar, 14.30 Uhr (Kaffee und Kuchen); Mittwoch, 22. Januar, 19.30 Uhr (nur Aufführung); Sonntag, 26. Januar, 9 Uhr (Frühstück); Freitag, 14. Februar, 19 Uhr (Hühnersuppe und Frikassee); Sonnabend, 15. Februar, 18.30 Uhr (anschließend Tanz); Freitag, 21. Februar, 19 Uhr (Hühnersuppe und Frikassee); Sonntag, 1. März, 9 Uhr (Frühstück). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theater-felde.de.